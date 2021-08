Firenze, i centri estivi in programma a settembre 2021

I centri estivi a Firenze tornano anche a settembre 2021, per traghettare i bambini verso l’inizio della scuole e aiutare i genitori al loro rientro al lavoro dopo le ferie. Le pausa estiva prima del rientro in classe è lunga, si sa, e spesso per le famiglie scatta il “tetris” per organizzarsi prima che i piccoli rientrino a scuola. Ma niente paura, dalla musica all’arte, dallo sport alle avventure nella natura, ce n’è (ancora) per tutti i gusti.

Ai centri estivi di Firenze, a settembre: artistici e musicali, tra il centro e l’Oltrarno

Ancora lontana la riapertura delle scuole a Firenze e per i genitori con bambini piccoli non sempre è facile organizzarsi. I tanti centri estivi offerti da varie associazioni sparse sul territorio sono una salvezza, anche nelle prime settimane di settembre, quelle immediatamente precedenti al primo trillo della campanella.

Ormai sono numerose le realtà di Firenze che offrono centri estivi anche per il mese di settembre e il 2021 non fa eccezione. Si parte con MUS.E che oltre alle tante proposte per appassionati di arte, per i bambini dai 6 agli 11 anni, offre la possibilità di partecipare al campo in programma al Museo Novecento dal 6 al 10 settembre. La proposta è strutturata dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30, in piccoli gruppi, ed è sviluppata nel pieno rispetto della normativa anti-contagio.

A supporto delle famiglie, inoltre, è stato straordinariamente attivato un mini-campus anche per le giornate del 13 e del 14 settembre, che precedono l’inizio della scuola. Il campus avrà sede nel Museo di Palazzo Vecchio e intreccerà, come nelle altre settimane, arte, natura e lingua inglese.

Per i ragazzi dai 6 agli 14 anni sensibili all’arte ci sono anche le “Mattinate artistiche”, proposta dell’associazione culturale Rossotiziano Art Academy che nelle due settimane antecedenti l’inizio della scuola (dal 30 agosto al 3 settembre e dal 6 al 10 settembre), propongono (dalle 8:30 alle 13) un percorso pensato per lo sviluppo della creatività e della fantasia attraverso la scoperta delle regole della composizione dell’immagine, del colore e del disegno con brevi e sintetiche nozioni di storia dell’arte.

Chi invece all’arte preferisce la musica può provare a contattare la Scuola di Musica il Trillo di Firenze per partecipare ai centri estivi musicali all’aperto che si svolgeranno nella settimana dal 6 al 10 settembre presso la sede della scuola (in piazza Salvemini) ma anche nel Giardino di Borgo Allegri, nei Giardini di Piazza D’Azeglio, nei Giardini Orti Dipinti e nel Giardino di Boboli.

A tutto sport: Quartiere 2 e 3, ma non solo

Chi alle attività d’intelletto preferisce l’attività fisica, non può non segnare in agenda un grande classico fiorentino: la società Assi Giglio Rosso, comunemente conosciuta come “gli Assi”. Dal 6 al 10 settembre attiva (ma solo al raggiungimento di 15 iscritti), il centro estivo presso l’impianto di atletica di Sorgane. Un programma spalmato nella fascia oraria dalle 8:30 alle 16:30 (con possibilità di uscita anticipata alle 14), con atletica, mini rugby, calcio, tennis, basket, ma anche ping pong, bocce, tiro con l’arco, caccia al tesoro, giochi d’acqua o, in alternativa, proiezione “cinema”, disegno, teatro, musica, attività scolastiche.

Bimbi in movimento è un’altra realtà che promuove un gran numero di centri estivi dedicati allo sport a Firenze e in Toscana. Per settembre 2021 (fino al 10) l’offerta prevede un programma dedicato ai bambini dal 3 ai 14 anni (suddivisi per fasce d’età) al Palacoverciano (attrezzato con un campo polifunzionale, una piscina scoperta, una pista da skate con Half Pipe, una postazione di tiro con l’arco e una postazione per il parkour) e al Calasanziane (circondata da un grandissimo parco di più di 5000 mq di grandezza e dotata di due campi esterni per l’attività motoria, due palestre interne e una sala giochi doppia). Le attività del centro estivo 2021 ruoteranno intorno agli eventi delle Olimpiadi Tokio 2021.

Per gli appassionati di skateboard tra gli 8 e i 13 anni, c’è anche Let’s Skate, il primo campus residenziale che si svolge dal 5 all’11 settembre al Paradù Tuscany Ecoresort, a Castagneto Carducci (Livorno). Il corso è finalizzato a muoversi in modo autonomo sullo skateboard, ad affrontare strutture e tricks in base ai diversi livelli, alla gestione dell’attrezzatura e alla sua manutenzione. I sette giorni di full immersion permetteranno a tutti i bambini che vogliono appassionarsi a questa attività di apprenderla e approfondirla in modo ludico, divertente e professionale.

Centri estivi settembre 2021, alla scoperta dei dintorni di Firenze: natura, inglese e gite

Per chi ha dei piccoli avventurieri in casa, le Maghe Magò offrono una full immersion nel verde del camping Poggio degli Uccellini a Bivigliano, alle porte di Firenze sia per la settimana che va dal 30 agosto al 3 settembre sia per quella che va dal 6 al 10 settembre, per ragazzi dai 3 anni (compiuti) ai 10. Un’offerta educativa (l’orario va dalle 8:15 alle 17:15) che vuole dare ai più piccoli l’opportunità di stabilire un rapporto diverso con la natura, prendere fiducia e consapevolezza, educare al rispetto dell’ambiente, alla valorizzazione delle cose semplici e concrete.

Stesse due settimane per i centri estivi organizzati da Canadian Island per i ragazzi dai 6 ai 13 anni a Villa Le Piazzole, sul colle di Arcetri, con vista sulla Certosa del Galluzzo, il luogo ideale dove i bambini possono imparare l’inglese divertendosi, grazie alle numerose attività in programma tra cui musica, cooking class, falegnameria, nuoto, calcio, tiro con l’arco, arte e teatro.

Infine, dal ballo alle bocce, dal badmington al tiro con l’arco fino all’arrampicata e alla “gita” fuori porta al parco avventura di Vincigliata: è un centro estivo a tutto sport quello offerto dall’Associazione Sport Academy presso la scuola Gobetti Volta di Bagno a Ripoli. Per bambini dai 3 ai 14 anni (con una scontistica per i residenti nel Comune di Bagno a Ripoli).