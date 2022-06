Come arrivare a Firenze Rocks 2022, la mappa e gli orari della tramvia

Dagli orari della tramvia, all’autobus-navetta, fino al bike sharing: ecco come arrivare a Firenze Rocks 2022 per godersi i grandi concerti ospitati nella Visarno Arena. Sul palco dal 16 al 19 giugno si avvicenderanno grandi nomi come Green Day, Muse, Placebo, Red Hot Chili Peppers, Nas e Metallica. Per questa nuova edizione, quella della ripartenza dopo due anni di stop, sono attese 180mila persone. Vediamo quindi le informazioni utili per spostarsi in città (non ci saranno navette, ma il servizio pubblico sarà potenziato) e la mappa di Firenze Rocks 2022.

Dove si trova la Visarno Arena: la mappa di Firenze Rocks 2022

Iniziamo dalle basi. Per chi proviene da fuori città, la Visarno Arena (ossia l’ippodromo del Visarno) si trova dentro il parco delle Cascine, a ovest del centro storico di Firenze, non troppo lontano dalla stazione Santa Maria Novella. Gli organizzatori sconsigliano di raggiungere la zona con la macchina, per non incappare nel traffico cittadino e anche perché intorno all’area dei concerti saranno predisposte limitazioni alla circolazione.

Il parco delle Cascine sarà chiuso al transito dei veicoli per ogni data di Firenze Rocks 2022 dalle 9.00 alle 3.00 del giorno dopo, quindi sarà praticamente impossibile arrivare in auto. Le eccezioni riguardano i veicoli che trasportano persone con disabilità (accesso da via del Barco). Vediamo adesso la mappa dei 4 ingressi di Firenze Rocks 2022, che danno accesso ai diversi posti da cui vedere i concerti:

Ingresso giallo – viale degli Olmi, ossia la strada nel parco delle Cascine che costeggia la Visarno arena

– viale degli Olmi, ossia la strada nel parco delle Cascine che costeggia la Visarno arena Ingresso argento – viale degli Olmi (più spostato verso il piazzale delle Cascine)

– viale degli Olmi (più spostato verso il piazzale delle Cascine) Ingresso Verde – nel piazzale delle Cascine, davanti all’entrata principale dell’Ippodromo del Visarno

– nel piazzale delle Cascine, davanti all’entrata principale dell’Ippodromo del Visarno Ingresso Blu – nel piazzale delle Cascine, davanti all’entrata principale dell’Ippodromo del Visarno

– nel piazzale delle Cascine, davanti all’entrata principale dell’Ippodromo del Visarno Ingresso Arancio – piazza Puccini

– piazza Puccini Biglietteria e parcheggio per disabili – piazzale delle Cascine

In auto e moto al festival

Come detto gli organizzatori suggeriscono di muoversi con i mezzi pubblici verso l’Ippodromo del Visarno. Per chi arriva in auto è possibile lasciare la macchina nelle aree di sosta vicino alle autostrade e poi salire sulla tramvia che lascia i passeggeri a poca distanza dal luogo dei concerti. In questo articolo i suggerimenti su dove parcheggiare per Firenze Rocks 2022.

Per quanto riguarda le moto, i motorini e gli scooter è stata predisposta un’area di parcheggio in piazza Vittorio Veneto, all’entrata del parco delle Cascine, da cui raggiungere Firenze Rocks in 15 minuti a piedi.

Come arrivare a Firenze Rocks 2022 in tramvia: orari e fermate

Il mezzo pubblico più comodo per arrivare a Firenze Rocks 2022 è la tramvia: la fermata “Cascine” della linea 1 (Villa Costanza – Stazione – ospedale Careggi) si trova a circa 700 metri dalla Visarno Arena. Per quanto riguarda la linea 2 (aeroporto – piazza dell’Unità Stazione) è possibile scendere alla fermata “San Donato – Università” e poi proseguire a piedi per circa un chilometro e mezzo.

Per quanto riguarda gli orari della tramvia, in occasione di Firenze Rocks 2022 il servizio viene potenziato: la linea 1 e 2 saranno attive fino alle 2 di notte, con una maggiore frequenza delle corse. Dalle 23 in poi passerà un convoglio ogni 5-6 minuti con circa. Qui spieghiamo dove comprare i biglietti per la tramvia, che costano 1,50 euro per 90 minuti di viaggio.

Navette: come arrivare a Firenze Rocks in autobus

Per Firenze Rocks 2022 non ci saranno navette vere e proprie ma ci sarà un potenziamento del servizio di trasporto pubblico. Autolinee Toscane, la società che gestisce gli autobus locali in tutta la regione, ha predisposto un piano per i giorni del festival. La linea 17, nel tratto che serve piazza Puccini (15 minuti a piedi dalla Visarno Arena) e piazza Stazione sarà potenziata per favorire il deflusso degli spettatori. Dalle 23.30 ci sarà una corsa ogni 10 minuti circa. Il servizio a sarà garantito anche successivamente, nel caso risultassero necessarie ulteriori corse per l’alta affluenza di pubblico.

Come arrivare a Firenze Rocks in bici

Un modo per arrivare comodamente nel parco delle Cascine è la bicicletta. La collaborazione tra Firenze Rocks e Ridemovi, il servizio di bike sharing attivo in città con bici convenzionali o elettriche, offre in occasione del festival 2022 una promozione. Inserendo nell’app il codice FIROCKS2022 sarà possibile usufruire di una corsa gratuita di 15 minuti con la Ridemovi eBike a pedalata assistita.