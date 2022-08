Firenze Rocks 2023, cresce l’attesa tra anticipazioni e speranze

Pubblicità

Bocche cucite, non ci sono anticipazioni sugli artisti in programma e sulle date della nuova edizione del festival organizzato da Live Nation: l’unico fatto certo è che Firenze Rocks 2023 si farà. I grandi concerti torneranno a risuonare alla Visarno Arena anche il prossimo anno, per uno degli eventi musicali più importanti d’Italia. Nonostante la scorsa edizione si sia conclusa da una manciata di mesi, c’è molta attesa per l’annuncio dei primi dettagli sull’appuntamento della prossima estate. A riprova della grande trepidazione dei fan, sui social circolano anche tante ipotesi (tutte rigorosamente da verificare) sui nomi che calcheranno il palco di Firenze Rocks 2023.

Le possibili date di Firenze Rocks 2023

“Preparatevi per il 2023, perché lo rifaremo insieme“, così hanno scritto gli organizzatori di Firenze Rocks su Facebook, a chiusura della kermesse musicale che – dopo due anni di stop per il Covid – ha visto arrivare all’Ippodromo del Visarno 200.000 persone, da giovedì 16 a domenica 19 giugno 2022. 4 giorni con i concerti di grandi protagonisti come Green Day, Muse, Red Hot Chili Peppers e Metallica. In tutto 17 tra artisti e gruppi.

Dunque il festival sarà organizzato anche il prossimo anno e sembra probabile che le date saranno sempre alle porte dell’estate: tra i weekend “papabili” quello del 17-18 giugno 2023. Una collocazione sul calendario degli eventi fiorentini che permetterebbe così di evitare la festa di San Giovanni, patrono della città, che si tiene il fine settimana successivo.

Le anticipazioni sul festival

Sebbene le date non siano state ancora rese note da Live Nation, sui social è già scattato il toto-nomi per gli artisti che arriveranno alla Visarno Arena. C’è addirittura chi vorrebbe vedere sullo stage di Firenze Rocks 2023 i Coldplay, impegnati tra questo e il prossimo anno in un tour mondiale: al momento però le uniche date confermate in Italia sono quelle di Milano e Napoli, con i biglietti che stanno andando a ruba.

Per l’enorme richiesta di tagliandi è stato necessario aggiungere nuovi concerti a San Siro e al Maradona Stadium, quindi sembra difficile che la band britannica possa arrivare anche in Toscana, tra gli artisti in programma al Firenze Rocks 2023. La speranza però è l’ultima a morire: se si guarda il calendario della tournée di Chris Martin e soci, il terzo weekend di giugno (quello in cui potrebbe svolgersi il festival fiorentino) non sono al momento previste altre tappe per il gruppo e subito dopo c’è l’appuntamento allo stadio di Napoli.