Firenze Rocks 2023 annuncia nuovi artisti: d4vd e The Reytons

Mentre si attendono conferme per le prime due giornate, Firenze Rocks annuncia altri ospiti per l'ultima data del festival: il giovanissimo d4vd e la band indie inglese The Reytons

Dopo un lungo silenzio, Firenze Rocks annuncia nuovi artisti per l’edizione 2023: domenica 18 giugno, saliranno sul palco della Visarno Arena d4vd (al secolo David Burke) e la band inglese The Reytons. Precederanno l’esibizione dei Maroon 5, gli headliner dell’ultima giornata della kermesse. Bocche cucite invece sulla conferma delle altre due date del festival (giovedì 15 e venerdì 16 giugno): ancora Live Nation, che organizza Firenze Rocks insieme alle Nozze di Figaro, non ha svelato i suoi piani. E i fan sono in attesa. Già annunciato il nome di punta della serata di sabato, quando arriveranno in città The Who, che per l’unica data italiana saranno accompagnati dall’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

d4vd a Firenze Rocks 2023

Vediamo quali sono gli artisti dell’ultima giornata di Firenze Rocks 2023. Nonostante i suoi 17 anni di età, David Burke – alias d4vd – ha già collezionato oltre 851 milioni di stream totali. Il suo brano Here with Me ha conquistato la top 10 nella classifica italiana di TikTok ed è top 20 in quella di Spotify globale. Un successo che è partito dal guardaroba della sorella a Houston (Texas), dove ha registrato i suoi primi brani, grazie a un’app.

Ha sviluppato il gusto per la musica rap e indie da internet e da video fan-made di Fortnite su YouTube, che lui stesso ha iniziato a creare. Per evitare problemi di copyright per le canzoni che usava nei video del suo canale di gaming (con oltre 50 mila iscritti), ha iniziato a registrare da solo le tracce. Ha pubblicato alcuni singoli dall’indie-alternative al pop e all’R&B e a cui è seguita la smash hit Romantic Homicide.

The Reytons a Firenze Rocks

Sul palco di Firenze Rocks 2023, domenica 18 giugno, dall’Inghilterra arrivano anche The Reytons, che dal loro album di debutto Kids Off The Estate nel novembre del 2021 a oggi hanno raggiunto i 900.000 ascoltatori mensili su Spotify. Oltre 17.000 fan hanno visto la band dal vivo durante il grande tour britannico sold out dello scorso autunno, con date anche alla Barrowland Ballroom di Glasgow, all’Electric Ballroom di Londra e al Rock City di Nottingham. Il secondo album del gruppo What’s Rock and Roll? è uscito il 20 gennaio, pubblicato in modo indipendente senza l’appoggio di un’etichetta.

I biglietti per l’ultima giornata di Firenze Rocks (Maroon 5, d4vd, The Reytons e altri artisti che saranno annunciati nei prossimi giorni) sono già in vendita, anche online, a partire da da 57,50 euro.