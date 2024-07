I Folli Amori di due “Giuliette” fiorentine

- Pubblicità -

Folli amori, è questo il titolo della spettacolo scritto e diretto da Riccardo Giannini presentato da I Pinguini Theater e ACDC Production il 9, 10 e 12 luglio alle 21:15 a Villa Torre dei Lari, a Firenze.

Due storie d’amore scorrono parallele e riecheggiano nelle campagne fiorentine. Una solida sceneggiatura scritta e diretta con stile geniale e capacità ineccepibile da Riccardo Giannini. Il tutto è completato da un palcoscenico sotto le stelle nella residenza d’epoca di Torre dei Lari, a Firenze.

Il test di Folli Amori prende spunto dal testo di Molière “Monsieur de Perpignac” e “Fools” di Neil Simon per raccontare le storie di due accadimenti avvenuti in Toscana nei primi del 1900 sulle colline di Settignano, poco fuori Firenze.

Le storie raccontano i folli amori di due grandi protagoniste, due “Giuliette” toscane che nessuno conosce perché all’ombra della più famosa Giulietta, quella di Verona.

I Folli Amori di Giannini, due Giuliette fiorentine

Le storie si intersecano fra loro raccontando, con risvolti comici, gli accadimenti che porteranno l’una a dover chiedere aiuto a tutto il paese per salvare il suo amore a causa del rifiuto del padre di accettare come genero lo squattrinato suo fidanzato invece di uno sposo ricco richiesto per procura dal padre stesso. L’altra, appartenente ad una famiglia in preda ad un sortilegio che li costringe ad essere stupidi, conosce un maestro di studi che si innamora perdutamente ed è ricambiato dalla nostra stupida Giulietta. Le vicende dei due Folli Amori porteranno entrambe, fra risa e commozione, ad un epilogo amaro.

La regia, di Riccardo Giannini, riscopre il vernacolo toscano colto mantenendo intatta la caratteristica della commedia all’italiana che ha fatto grande il nostro cinema e teatro.

Costo del biglietto: Intero 17 euro, ridotto 15 (under 15), possibilità di apericena in villa al costo di 20 euro, apericena+ biglietto intero 35 euro

Info e prenotazioni: [email protected] – +39 338 1601316