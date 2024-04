Il glicine di Villa Bardini e la fioritura 2024

- Pubblicità -

È iniziata la fioritura 2024 del glicine del giardino di Villa Bardini, la pergola più fotografata di Firenze che si può anche “spiare” online grazie a una webcam. Il parco, dalla collina che sovrasta il quartiere di San Niccolò, regala infatti uno scorcio panoramica spettacolare sulla città. I grappoli violacei con “vista Duomo” vengono infatti immortalati ogni anno da migliaia di visitatori, ma l’intero giardino è invaso da un’esplosione di colori.

Quando la fioritura del glicine di Villa Bardini durante la primavera 2024 (e la webcam)

La fioritura del glicine di Villa Bardini quest’anno – complici le temperature sopra la media del 2024 – è iniziata in anticipo rispetto al solito. Generalmente la pergola comincia a tingersi di villa verso la metà di aprile, per continuare grossomodo fino a maggio. Stavolta i primi tocchi di colore hanno fatto capolino prima di Pasqua. Ma per essere sicuri dell’effetto scenografico, basta un click. Questa pianta è infatti sorvegliata da un occhio elettronico: le immagini in tempo reale della webcam che dalla Loggia del Belvedere guarda proprio il celebre vialetto sovrastato dalla pergola sono visibili sul sito ufficiale a questo link.



Le collezioni botaniche di questo parco, che ha sette secoli di storia alle spalle, offrono agli occhi dei visitatori tante altre fioriture: da maggio sbocceranno le sessanta varietà di ortensie intorno al pergolato del glicine, più tardi – da giugno a settembre – sarà la volta dei tanti tipi di rose ospitate a Villa Bardini, ad esempio dalla scalinata alla Kaffeehaus, dall’oliveta fino all’ingresso di Costa San Giorgio. E sempre nella stessa zona si trovano altre perle verdi tutte da scoprire: il giardino delle rose, a ingresso gratuito sotto il piazzale Michelangelo, o il giardino dell’Iris che riaprirà a fine aprile.

Visitare il giardino Bardini: dove si trova, il prezzo e quando è gratis

Per ammirare la fioritura del glicine e visitare il giardino di Villa Bardini è possibile entrare dall’accesso di via dei Bardi 1 rosso e poi risalire i vialetti fino alla cima del parco oppure da Costa San Giorgio 2, a breve distanza dal parcheggio del Forte Belvedere e dall’uscita secondaria del giardino di Boboli. L’orario va dalle 10 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30), tutti i giorni compresi i festivi. È chiuso ogni primo e ultimo lunedì del mese (ma lunedì 29 aprile e lunedì 24 giugno 2024 sono previste aperture straordinarie).



Il prezzo per l’accesso al giardino di Villa Bardini è di 10 euro (2 euro ridotto per giovani europei under 25, gratis per i minorenni, gratis anche per i residenti nella Città metropolitana di Firenze e nelle province di Arezzo e Grosseto). Bisogna tenere presente che con il biglietto di Boboli si può visitare pure il giardino di Villa Bardini. Inoltre ogni prima domenica del mese l’ingresso è gratuito per tutti. Non solo la fioritura del glicine, ma anche la grande fotografia: nelle stanze di Villa Bardini è in corso fino al 14 luglio 2024 la mostra Mimmo Jodice. Senza Tempo (biglietto intero 10 euro, ridotto 5 euro che comprende anche la visita al giardino).