Giardino Olistico: yoga e benessere all’Anconella Garden di Firenze

Al parco dell’Anconella è nato il Giardino Olistico, una nuova realtà culturale di Firenze che promuove attività dedicate al benessere del corpo e della mente, insieme all’obiettivo di riqualificare il verde cittadino. Una novità è il festival organizzato in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga che si terrà a fine giugno. Scopriamo insieme le attività di questa rassegna e dell’intera programmazione del Giardino Olistico.

Che cos’è il Giardino olistico all’Anconella di Firenze?

Il Giardino Olistico è il frutto di un percorso collaborativo tra la rete di associazioni olistiche fiorentine – tra cui Cambia Musica, Karma Yoga e Nature Fit Florence – che dal 2008 si impegnano nell’organizzazione della Festa del Benessere. In occasione di questo grande evento, che si tiene ogni anno il secondo weekend di settembre, gli enti del territorio propongono gratuitamente e simultaneamente prove di pratiche e trattamenti naturali legate al benessere fisico e spirituale.

Durante l’anno, il Giardino Olistico è un presidio culturale fisso, gestito “a staffetta” dalle diverse associazioni che propongono esperienze ricreative, didattiche e di movimento, rimanendo a disposizione dei partecipanti con consigli sulle pratiche sperimentate, come yoga, meditazione, massaggi e altri incontri tematici. Questa unione di associazioni promuove dunque una programmazione molto ricca: le attività finanziate da partner o promosse da volontari sono a ingresso libero, mentre i progetti e i corsi pensati per l’autofinanziamento richiedono solitamente una quota di partecipazione.

La rassegna del Giardino Olistico per la Giornata Internazionale dello Yoga

Una delle novità è l’iniziativa organizzata per celebrare la Giornata Internazionale dello Yoga che cade il 21 giugno 2023. Dal 19 al 25 giugno, Giardino Olistico insieme a Nature Fit Florence hanno pensato per il parco dell’Anconella tante attività tutte a ingresso gratuito. Alcune delle principali saranno il laboratorio per bambini Mandala Intuitivo, pratiche di yoga notturne, meditazioni sui chakra, acroyoga, yoga con suono di gong e tam armonici, poi dialoghi, conferenze e lezioni di vario tipo. Ci sarà anche la BiblioRelax, l’ultimo progetto di Farmalibreria che proporrà attività legate al mondo dei libri, accompagnate dalla possibilità di fruire di uno spazio di “giardino-lettura”. Il programma del weekend di sabato 24 e domenica 25 giugno sarà ancor più vivace con alcune attività conviviali come il picnic vegano, il concerto di arpa e flauto e la festa finale di chiusura della rassegna.

Informazioni Giardino Olistico di Firenze

Per maggiori informazioni sulle attività del Giardino Olistico al Parco dell’Anconella è possibile seguire il profilo social, contattare l’indirizzo mail [email protected] o il numero di telefono 333 607 4770. Il Giardino Olistico propone le sue attività in via di Villamagna 39d, zona Firenze Sud.