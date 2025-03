Giornata Mondiale dell’acqua 2025, visite guidate gratuite all’Anconella

- Pubblicità -

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2025, Firenze celebra il valore dell’acqua e delle infrastrutture idriche con un evento speciale aperto a tutti. Sabato 22 marzo, Publiacqua, in collaborazione con la Fondazione MUS.E, organizza due visite guidate gratuite all’impianto di potabilizzazione dell’Anconella (via Villamagna 39/a), con appuntamenti alle ore 10:00 e alle 11:30.

Un’occasione unica per scoprire da vicino come funziona una moderna “fabbrica dell’acqua”, che ogni giorno garantisce l’approvvigionamento idrico a circa 20 comuni della Toscana, tra cui Firenze, Prato e Pistoia. L’iniziativa è pensata per adulti e bambini, che potranno esplorare le diverse aree dell’impianto e approfondire il funzionamento di un sistema fondamentale per la vita quotidiana e la tutela dell’ambiente.

- Pubblicità -

Le visite guidate in occasione della Giornata Mondiale dell’acqua 2025 offriranno anche uno sguardo sulla storia dell’acquedotto fiorentino. L’impianto Publiacqua dell’Anconella è infatti l’erede di un grande progetto di modernizzazione avviato nella seconda metà dell’Ottocento, quando Firenze divenne capitale del Regno d’Italia. Fu allora che l’ingegnere Giuseppe Poggi – lo stesso che ridisegnò la città con i viali e i lungarni – promosse un intervento innovativo per dotare Firenze di un moderno sistema idraulico.

Giornata mondiale dell’acqua 2025: le visite all’impianto dell’Anconella

Il progetto venne realizzato tra il 1871 e il 1877 dagli ingegneri Raffaele Canevari e Luigi Del Sarto, che sfruttarono l’energia dell’Arno presso l’Anconella e adottarono soluzioni tecniche d’avanguardia, come il sistema Hirn, presentato all’Esposizione Internazionale di Parigi nel 1867. Grazie anche alla costruzione dei serbatoi della Carraia e del Pellegrino, a sud e a nord della città, Firenze si dotò di un acquedotto efficiente e all’avanguardia, rispondente ai criteri di funzionalità, igiene e decoro.

- Pubblicità -

Durante le visite guidate (per bambini sopra i 6 anni di età, ragazzi e adulti), a cura di MUS.E, sarà possibile conoscere i princìpi cardine del funzionamento dell’impianto attuale e approfondire le sue trasformazioni nel tempo, dal progetto ottocentesco fino agli sviluppi più recenti.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi scrivendo a [email protected].