Un’intera settimana dedicata a un’icona della musica come Freddie Mercury, con concerti, musical e iniziative all’Hard Rock Cafe di Firenze. È “Freddie for a Week” il calendario di eventi messo a punto dal celebre locale che per il settimo anno celebra l’eredità musicale lasciata dal frontman dei Queen.

Freddie for a Week

Da giovedì 5 settembre a giovedì 12 settembre 2019 nel Cafe a due passi da piazza della Repubblica si susseguono appuntamenti live, come il musical “Bohemian Rhapsody” del 9 settembre, e iniziative benefiche con la vendita di articoli esclusivi a favore di The Mercury Phoenix Trust, organizzazione impegnata nella lotta contro l’HIV.

Si parte il 5 settembre, giorno del compleanno di Freddie Mercury, quando all’Hard Rock Cafe di Firenze si esibisce la tribute band “Killer Queen” per una serata da tutto esaurito. La voce del gruppo è Yaser Ramadan, noto anche per aver partecipato nel 2018 al talent tv Amici.

Freddie Mercury week, all’Hard Rock Cafe Firenze anche un musical

Molto atteso l’evento di lunedì 9 settembre: il musical “Bohemian Rhapsody” porta sul palco 19 artisti della Compagnia del Villaggio. Un viaggio indietro nel tempo sulle note dei Queen tra musica live, danza, recitazione ed effetti speciali, fino ad arrivare al periodo che ha portato al grande concerto realizzato a Wembley in memoria di Freddie.

Chiusura giovedì 12 settembre, serata in cui tutti potranno cimentarsi con i grandi successi dei Queen, accompagnati dalla house band dell’Hard Rock Cafe per la serata Karaoke sing for your supper intitolata “Don’t stop me now – be our Freddie for a night!” .

Per tutta la settimana inoltre è disponibile uno speciale milkshake a tema, “Freddie’s Mustache Milkshake”. Info sul sito dell’Hard Rock di Firenze.