Dopo “Quaranta giri intorno al sole” i Toto tornano al Lucca Summer Festival per il concerto in programma venerdì 5 luglio in piazza Napoleone. Il tour “40 Trips around the Sun” celebra i quarant’anni di carriera di una delle band di maggior successo nella storia del rock e anche a Lucca proporrà una scaletta con tutti i più grandi successi dei Toto. I biglietti per il concerto dei Toto al Lucca Summer Festival sono ancora in vendita su Ticketone.

Lucca Summer Festival, arrivano i Toto

Quarant’anni insieme, 14 album in studio, migliaia di concerti in tutto il mondo, un numero incalcolabile di collaborazioni con altri artisti. Al punto che, si stima, i vari componenti della band compaiono singolarmente in circa 5.000 album, per una vendita totale di mezzo miliardo di copie. Un esempio per tutti: Thriller di Michael Jackson.

In pochi – probabilmente nessuno – possono vantare numeri del genere nella storia della musica rock. Nati nel 1976 a Los Angeles, l’omonimo album d’esordio fu il loro primo grande successo. ma è con Toto IV che la band entra nella leggenda grazie a singoli come Rosanna, Make Believe e I Won’t Hold You Back. Ma soprattutto Africa, ancora oggi il loro brano più conosciuto.

Toto in concerto a Lucca, la scaletta

Il “40 Trips around the Sun” tour, iniziato nel 2018, ha ormai una scaletta ben consolidata. Per questo anche a Lucca, salvo sorprese dell’ultim’ora, la scaletta dei Toto sarà questa:

Devil’s Tower Hold the Line Lovers in the Night Alone I Will Remember English Eyes Jake to the Bone Rosanna

Sezione acustica Georgy Porgy Human Nature (cover Michael Jackson) I’ll Be Over You No Love Stop Loving You intermezzo al piano di Dominique Taplin Girl Goodbye Lion Dune (Desert Theme) While My Guitar Gently Weeps (cover The Beatles) Make Believe Africa

Encore Home of the Brave

I biglietti per il concerto dei Toto a Lucca Summer Festival

Ultimi biglietti disponibili per il concerto dei Toto a Lucca. Esauriti i pochi posti a sedere nel settore Statua Gold e nella tribuna numerata, restano invece i biglietti per i posti in piedi. L’accesso alla Pit Area, più vicina al palco, costa 59,80 euro più spese di servizio. Il posto in piedi regolare costa 46 euro. I biglietti sono in vendita su Ticketone.it.