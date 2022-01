Die Fledermaus al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino torna “Die Fledermaus” l’operetta di Johann Strauss jr, diretta dal maestro Zubin Mehta, con due recite tra il 21 e 23 gennaio 2022. Cancellate invece le prime due date de “Lo sposo di tre e marito di nessuna”.

Al Teatro del Maggio musicale “Die Fledermaus”

L’opera “Die Fledermaus” (“Il Pipistrello”) di Johann Strauss jr. torna dopo anni sul palco del Teatro del Maggio, con la direzione di Zubin Mehta. L’ultima rappresentazione nel teatro fiorentino risale al 2015). L’allestimento è in coproduzione con lo Staatstheater am Gärtnerplatz di Monaco di Baviera.

Die Fledermaus, viene spesso considerata un’operetta, anche se questo termine potrebbe andargli stretto. Il capolavoro di Johann Strauss jr, uno dei più noti padri del valzer, mette insieme il brio, la malizia, la leggerezza, le melodie, la parodia dell’opera “seria”, la danza, l’eleganza e l’umorismo.

Zubin Mehta è affiancato dal maestro del coro Lorenzo Fratini in una produzione che vedre il ritorno della Compagnia Nuovo BallettO di ToscanA diretta da Cristina Bozzolini. Alla regia troviamo di Josef Ernst Köpplinger, mentre le scene sono curate da Rainer Sinell.

Die Fledermaus, tutti i protagonisti al Teatro del Maggio

Il fulcro dell’opera in scena al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, ruota attorno alla festa organizzata dal Principe Orlofsky alla quale i protagonisti desiderano partecipare. Per raggiungere i loro scopi tutti devono ricorrere alla menzogna, anche chi non vorrebbe. Ma una festa è pur sempre una festa e dall’obnubilamento dei fiumi dell’alcool risulta chiara una cosa, meglio dimenticare, anche se momentaneamente, piuttosto che accettare l’inevitabile.

Data la difficoltà vocale di quest’opera, è stato chiamato un cast d’eccellenza. Markus Werba veste i panni di Gabriel von Eisentstein, Olga Bezsmertna è Rosalinde, il tenore greco Alex Tsilogiannis è Alfred, Regula Mühlemann veste i panni di Adele, Reinhard Mayr è invece Frank.

Die Fledermaus va in scena questo weekend nella sala principale venerdì 21 gennaio ore 20:00 e domenica 23 gennaio ore 15:30. I biglietti sono disponibili sul sito web del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Cancellate le recite de “Lo sposo di tre e marito di nessuna” l’opera buffa di Luigi Cherubini

Le due recite previste tra il 22 e il 24 gennaio de “Lo sposo di tre, e marito di nessuna“, opera buffa di Luigi Cherubini, sono state cancellate per la presenza di alcuni positivi tra gli artisti della compagnia, ha comunicato il Maggio Musicale Fiorentino. Gli spettacoli in programma il 4 febbraio alle ore 20, il 6 febbraio alle ore 15.30 e l’8 febbraio alle ore 20, nel nuovo auditorium “Zubin Mehta”, al momento sono confermate.