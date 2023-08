Dove trovare la maglietta di Corri la Vita 2023

Partono le iscrizioni per la manifestazione benefica del 24 settembre. Magliette disponibili in negozi, punti di distribuzione, supermercati e online

Al via la “caccia” alla maglietta di Corri la vita 2023, firmata da Salvatore Ferragamo, che si trova nei punti di distribuzione autorizzati e in alcuni supermercati. Quest’anno il colore scelto per la T-shirt della manifestazione benefica è il borgogna. La ventunesima edizione della corsa di solidarietà, che sostiene progetti dedicati alla cura e alla prevenzione del tumore al seno, è in programma domenica 24 settembre con partenza dal parco delle Cascine e arrivo davanti a Palazzo Vecchio, dopo un percorso tra il centro di Firenze e l’Oltrarno. Le iscrizioni partono adesso e le magliette di Corri la Vita si possono “comprare” online e nei negozi aderenti dal 1° settembre 2023.

Dove comprare la maglietta di Corri la Vita 2023

Per accaparrarsi una delle magliette di Corri la Vita 2023 è richiesta un’offerta minima di 10 euro, ecco i punti di distribuzione e i negozi di Firenze dove si trova la T-shirt dal 1° al 21 settembre:

LILT Firenze Viale D. Giannotti, 23

Viale D. Giannotti, 23 Firenze Marathon Viale Fanti, 2

Viale Fanti, 2 L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso, 69 A/B

Via dell’Argingrosso, 69 A/B Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi, 18

Viale Filippo Strozzi, 18 Universo Sport Via Masaccio, 201

Via Masaccio, 201 Universo Sport Via Sandro Pertini, 36 / Viale Guidoni

Via Sandro Pertini, 36 / Viale Guidoni Game 7 Athletics Piazza Duomo, 6/r

Piazza Duomo, 6/r Game 7 Athletics I Gigli Via San Quirico, 165 (Campi Bisenzio)

I Gigli Via San Quirico, 165 (Campi Bisenzio) Mercato Centrale di San Lorenzo Piazza del Mercato Centrale, piano terra

Sarà possibile ritirare la maglietta anche all’ultimo momento (fino a esaurimento scorte), poco prima dell’inizio di Corri la Vita: venerdì 22 e sabato 23 dalle ore 10 alle 17 nel gazebo allestito in piazza della Repubblica e poi domenica 24 settembre direttamente allo start della corsa, in piazza Vittorio Veneto, dalle 8.00 fino al momento della partenza.

Iscrizione online e magliette a domicilio

Chi non ha la possibilità di andare nei punti di distribuzione e nei negozi aderenti, potrà ricevere la maglietta effettuando una donazione minima di 10 euro online, direttamente sul sito di Corri la Vita, dal 1° al 24 settembre. La maglia sarà recapitata a domicilio grazie a BRT Corriere Espresso.

Il packaging della T-shirt è totalmente bio-compostabile. Quest’anno viene indossata anche da un testimonial grafico molto speciale: il Marzocco di Donatello, leone simbolo della Repubblica Fiorentina e protettore della città, il cui scudo (raffigurato con il giglio rosso) è stato simbolicamente sostituito con la maglia. Tra i vip che hanno vestito questa “casacca della solidarietà” anche le ragazze della nazionale femminile di pallavolo.

La maglietta di Corri la Vita si trova anche alla Coop

Confermato il sostegno di Unicoop Firenze per Corri la Vita: i soci della cooperativa dal 28 agosto hanno la possibilità di trovare la maglietta 2023 in nove supermercati dell’area fiorentina e pratese. Basta una donazione in cassa a partire da 10 euro o 1.000 punti della carta socio. Ci sarà tempo fino al 24 settembre (salvo esaurimento scorte). Ecco i punti vendita Coop.fi dove si trova la maglietta di Corri la Vita 2023: via Cimabue, centro commerciale Gavinana, Coverciano (via Salvi Cristiani), centro commerciale Ponte a Greve, centro commerciale Sesto Fiorentino, centro commerciale Lastra a Signa, Pontassieve (piazza Alfredo e Carlo del Vivo), centro commerciale Empoli, Parco Prato.