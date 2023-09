Corri la vita 2023: percorso, iscrizione e maglietta

- Pubblicità -

Cresce l’attesa per Corri la vita 2023, la manifestazione podistica benefica in programma domenica 24 settembre su un percorso che toccherà le principali bellezze di Firenze: è possibile fare l’iscrizione, per accaparrarsi la maglietta firmata da Ferragamo. La T-shirt servirà anche come “pass” per entrare gratis in tante mete culturali. Un’iniziativa, giunta alla ventunesima edizione, che mette insieme sport, cultura e solidarietà. I fondi raccolti andranno in favore di progetti dedicati alla cura del tumore al seno per aiutare le donne attraverso la prevenzione, la diminuzione delle liste di attesa e il sostegno psicologico.

La mappa del percorso, gli orari di Corri la Vita 2023 e i musei gratis

Anche per l’edizione 2023, Corri la Vita prevede un doppio percorso, diversificato a seconda del grado di difficoltà: il primo, da 10,3 chilometri, destinato a chi si vuole mettersi alla prova correndo, oppure 5,2 chilometri di camminata che toccano tante mete culturali. Come sempre non saranno proclamati vincitori, ma un premio speciale verrà riservato ai tre gruppi più numerosi: aziende, società sportive e palestre, associazioni, universitari, scuole. La partenza sarà, come l’anno scorso, dal parco delle Cascine: in viale Lincoln sarà allestito il palco su cui saliranno, prima dello start, amici e testimonial dell’evento. Il ritrovo è fissato alle ore 9.15. L’arrivo sarà collocato – dopo anni di assenza – in piazza della Signoria.

Il percorso lungo di Corri la Vita passerà su ponte alla Vittoria e poi toccherà i lungarni fino a piazza Sauro, da dove i podisti si dirigeranno verso Porta Romana. Poi saliranno per viale Macchiavelli, imboccheranno via San Leonardo e scenderanno nel quartiere di San Niccolò. Dopo i lungarni Cellini e Serristori, il percorso proseguirà su ponte alle Grazie, per arrivare in centro, girare intorno al Duomo e finire la corsa in piazza della Signora.

Anche il percorso breve di Corri la Vita 2023 all’inizio toccherà ponte alla Vittoria e l’Oltrarno, ma a differenza dell’itinerario lungo, girerà in piazza Pitti, passerà vicino Ponte Vecchio, interessando poi lungarno Torrigiani. La camminata proseguirà dall’altra parte dell’Arno: da ponte alle Grazie i partecipanti imboccheranno i lungarni (Diaz, dei Medici, Acciaiuoli, Corsini) fino a piazza Goldoni. La parte finale del tracciato si muove tra via della Vigna Nuova, via Porta rossa, via Pellicceria, piazza della Repubblica, via Calimala, per finire in piazza della Signoria.

Lungo questo percorso si troveranno 12 mete culturali, che si potranno visitare gratuitamente al mattino indossando la maglietta di Corri la Vita 2023 (o mostrando il certificato di iscrizione), a cui si aggiungono altri 22 luoghi tra musei, chiese, giardini e monumenti, aperti durante tutta la giornata, in altre zone. Alcune di queste location proporranno attività speciali in occasione della manifestazione. Qui è possibile scaricare la mappa del percorso di Corri la Vita 2023.

Come fare l’iscrizione a Corri la Vita 2023 e il colore della maglietta

Per partecipare alla ventunesima edizione di Corri la Vita, dallo scorso 1° settembre è possibile iscriversi con una donazione minima di 10 euro per poi ricevere la maglietta 2023. Quest’anno il colore scelto per la T shirt firmata da Ferragamo è il bordeaux. Potrà essere ritirata presso i punti fisici aderenti (qui tutti i luoghi dove si trova la maglietta di Corri la Vita 2023) oppure sarà possibile riceverla direttamente a casa grazie alla collaborazione con BoxOffice Toscana e BRT dopo aver fatto una donazione online. Per partecipare alla manifestazione è necessario poi iscriversi online all’indirizzo corrilavita.boxofficetoscana.it.

Per i soci Unicoop Firenze già dal 28 agosto è iniziata la distribuzione le magliette di Corri la Vita. Confermate inoltre le raccolte fondi di settembre nei punti vendita Conad e Coop.fi, alle quali si aggiungono le iniziative del Mercato Centrale di Firenze, la “Staffetta delle Botteghe” di Confesercenti e la promozione di Confcommercio che coinvolgerà il Mercato di Sant’Ambrogio e le attività commerciali di via Gioberti e via Cavour.

Di corsa per solidarietà

“Siamo felici che questa edizione presenti novità importanti – ha detto Eleonora Frescobaldi, presidente dell’Associazione Corri la Vita Onlus, durante la prima presentazione della manifestazione -. Ogni anno ci poniamo nuovi obiettivi da raggiungere, vere e proprie sfide che riusciamo a vincere grazie al sostegno di tutte le realtà toscane e nazionali sempre più numerose, ma soprattutto grazie all’amore delle oltre 35 mila persone che si ritrovano da 21 anni per le strade di Firenze per essere al fianco di tutte le donne che ogni giorno combattono la sfida più importante della loro vita: sconfiggere il tumore al seno”.

L’obiettivo di quest’anno è di superare il record delle 38 mila presenze. Tanti i personaggi del mondo dello sport, della cultura e del cinema che in queste settimane stanno indossando la maglietta di Corri la Vita postando la foto sui social. Il testimonial grafico di questa edizione è il Marzocco di Donatello, simbolo della Repubblica Fiorentina e protettore della città, il cui scudo è stato simbolicamente sostituito con la T shirt bordeaux dell’iniziativa.