Mercoledì mattina spazio ai i libri vintage, ogni venerdì a mezzogiorno l’appuntamento è invece con i laboratori creativi (per grandi), mentre per fare festa il sabato sera ci sono i dj set in streaming. E poi ancora dialoghi con artisti, lezioni di yoga, incontri e workshop. Tutto a distanza e a portata di divano. Ogni giorno, dal lunedì fino a domenica, c’è sempre qualcosa da fare online con “Manifattura Tabacchi home edition”, il palinsesto virtuale messo a punto dal grande quartiere che sta nascendo alla periferia di Firenze, per fare compagnia in questi giorni di isolamento per il coronavirus.

Basta collegarsi ai canali social della Manifattura Tabacchi per seguire senza spostarsi da casa le varie proposte gratuite, con rubriche di approfondimento, video, blog e podcast. Questa “home edition” offre un calendario giornaliero, a orari fissi, e si muove su diversi mezzi, da Facebook a Instagram, dal sito web fino a Youtube e Spotify.

Cosa si trova online, l’home edition della Manifattura Tabacchi di Firenze

Così questa versione casalinga della Manifattura Tabacchi permette curiosare nel dietro le quinte de “La Meraviglia”, il progetto di residenze artistiche ospitato dentro l’ex complesso industriale, ma anche di scoprire i consigli dei giovani maker che hanno i loro atelier nell’edificio B9 tra cibo, birra, arredamento e design, oltre a ripercorre gli interventi artistici dello spazio “Toast Project Space”. E ancora è possibile vedere le interviste agli ospiti passati dalla Manifattura Tabacchi, entrare nel salotto virtuale della libreria Todo Modo, rivivere gli incontri del festival Many possible cities con i podcast di Rado Papesse dedicati alle nuove frontiere della rigenerazione urbana.

Sul fronte della musica, vanno online le performance realizzate nel Loudlift Recordings da artisti come The Zen Circus, Dente, La Rappresentante di Lista e Brunori Sas, i concerti della Manifattura e una diretta in collaborazione con la label fiorentina Bosconi Records.

Manifattura Tabacchi home edition: il palinsesto online (in pillole)

Ecco in sintesi il programma:

La meraviglia

Il dietro le quinte del processo artistico e le interviste ai protagonisti de La meraviglia, il secondo capitolo delle Residenze d’Artista di Manifattura Tabacchi a cura di Sergio Risaliti.

Lunedì – martedì – sabato h 12:00 sulla pagina Facebook e sul canale Instagram

I laboratori di B9 e i consigli dei maker di Manifattura Tabacchi direttamente a casa.

Lunedì h 17:00 – mercoledì h 15:00 – venerdì h 12:00 sulla pagina Facebook e sul canale Instagram

Immaginare le città del futuro ascoltando il podcast del festival (a cura di Radio Papesse)

Martedì e giovedì h 17:00 sulla pagina Facebook e sul canale Instagram

Rubrica a cura di Todo Modo – Libri e-lettrici

Mercoledì h 10:00 sulla pagina Facebook e sul canale Instagram

Le interviste ai protagonisti dello spazio artistico indipendente ospitato nella Manifattura Tabacchi di Firenze

Giovedì h 12:00 sulla pagina Facebook e sul canale Instagram

Cartoline sonore dal recording booth di Manifattura Tabacchi

Venerdì h 17:00 sulla pagina Facebook e sul canale Instagram

Clubbing is an attitude, i suoni sotto la ciminiera

sabato h 18:00 sulla pagina Facebook e sul canale Instagram

Informazioni sul sito della Manifattura Tabacchi di Firenze.