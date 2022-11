Mercato di Natale in piazza Santa Croce: orari e date 2022

- Pubblicità -

Torna il mercatino di Natale in stile “tedesco” che porta a Firenze, in piazza Santa Croce, 50 tipiche casette aperte dal 19 novembre al 18 dicembre 2022. Il Weihnachtsmarkt, tipico market che richiama le atmosfere del Nord Europa, è ormai un appuntamento fisso per fiorentini e turisti che si svolge da oltre 20 anni. La tradizione si è interrotta solo nell’anno in cui è scoppiata la pandemia.

Weihnachtsmarkt: cosa trovare nel mercatino “tedesco” di Firenze

Davanti all’iconica basilica è possibile curiosare tra i tanti stand che propongono idee regalo, artigianato, prodotti tipici e addobbi natalizi, senza dimenticare gli immancabili cibi dal mondo, come strudel, vin brulè e brezel. In vista delle feste 2022, questo villaggio tedesco nel cuore di Firenze permette ai più piccoli di consegnare la letterina a Babbo Natale, ospite speciale del mercatino in piazza Santa Croce. Inoltre ci sarà un lungo programma di eventi con musica, canti natalizi e l’esibizione degli sbandieratori.

In passato, in città, si era parlato di un trasloco dell’evento in un’altra location, ipotesi che poi è finita nel cassetto. Anche quest’anno si potranno quindi respirare le tipiche atmosfere natalizie in una delle più belle piazze di Firenze. L’evento è organizzato da ANVA (associazione nazionale commercio su aree pubbliche) e Confesercenti, in collaborazione con Regione Toscana e Comune di Firenze.

Gli orari 2022 del mercatino di Natale in piazza Santa Croce

Tra i più suggestivi mercatini di Natale in Toscana, quello allestito in piazza Santa Croce a Firenze sarà attivo quindi per un mese, da sabato 19 novembre a domenica 18 dicembre 2022 con orario 10.00 – 22.00 durante la settimana, mentre nel weekend (venerdì, sabato e domenica) le casette in stile tedesco saranno aperte dalle ore 10 alle 23. Per informazioni: Per 339 6937235. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Ufficiale.