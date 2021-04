Mida 2021 – La Mostra Internazionale dell’Artigianato diventa digitale

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria e dello stato di incertezza delle manifestazioni fieristiche, l’85°edizione di MIDA – la Mostra Internazionale dell’artigianato, in programma in presenza dal 24 aprile al 2° maggio 2021, sarà on line sulla vetrina digitale Emporio MIDA.

Una versione digitale ricca di novità pensata per la sicurezza di tutti i partecipanti.

In arrivo Emporio MIDA. L’Artigianato è futuro.

A partire dal 24 aprile, la Mostra Internazionale dell’Artigianato, che di solito si svolge alla Fortezza da Basso di Firenze e che è considerata, da sempre, la Fiera della città ed appuntamento primaverile imperdibile per fiorentini e turisti, offrirà momenti dedicati non solo agli espositori e visitatori della manifestazione, ma a tutti coloro che hanno a cuore il destino di un settore tanto ereditario quanto innovativo come quello artigianale.