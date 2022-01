Notre Dame de Paris, il musical torna a Firenze nel 2022

Si alza il sipario su Notre Dame de Paris, l’opera popolare moderna più famosa al mondo, arrivando al Mandela Forum di Firenze nel 2022 con il tour che celebra i vent’anni dall’esordio sui palchi italiani.

Il ritorno sui palchi della versione italiana

In occasione dell’anniversario, il tour di Notre Dame de Paris del 2022 riunirà l’intero cast originale del debutto, con il ritorno di Lola Ponce nelle vesti di Esmeralda insieme a Giò di Tonno nei panni di Quasimodo.

Tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo, la versione italiana dello spettacolo, curata da Pasquale Pannella con le musiche di Riccardo Cocciante, ha appassionato in questi anni spettatori di tutte le età. Il tour percorrerà tutta la penisola italiana dal 3 marzo al 18 dicembre 2022, portando con sé la la sua alchimia unica e inconfondibile che ha incantato 13 milioni di persone negli ultimi vent’anni.

Il tour di Notre Dame de Paris del 2022, che toccherà anche Firenze oltre alle venti città previste, è prodotto da Clemente Zard e interamente curato e distribuito da Vivo Concerti, con l’adattamento del romanzo ad opera di Luc Plamondon.

“È un’emozione poter far parte di questa avventura, e lo è ancora di più in un periodo come questo, in cui il settore dello spettacolo è messo a durissima prova. Sarà un inno di rinascita per tutti” dice Clemente Zard.

Nel 2016 la versione italiana del musical ha vinto prestigiosi riconoscimenti, come tre premi agli IMA (Italian Musical Awards): Migliore Spettacolo Social, Migliori Musiche (Riccardo Cocciante) e Migliore Spettacolo Classico.

Notre Dame de Paris 2022, il musical sbarca a Firenze: quando e dove vederlo

Notre Dame de Paris toccherà la città di Firenze dal 6 all’8 maggio 2022, tornando sul palco del Nelson Mandela Forum, il più importante palazzo dello sport di Firenze ad oggi centro vaccinale per il Covid-19. I biglietti per gli spettacoli del musical sono in vendita su ticketone.it con prezzi che vanno dai 31€ fino ad arrivare ai 90€. Lo svolgimento dello spettacolo sarà nel pieno rispetto delle normative anti-covid.