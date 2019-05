Un Battistero rivisto in chiave “pop” in piazza Salvemini, uno “studio sul vuoto” in piazza D’Azeglio, rifiuti plastici appesi in piazza Beccaria, una “Camera delle meraviglie” a Le Murate Progetti Arte Contemporanea, un quadrato in cui entrare scalzi, giocare e disegnare alla Scuola di Architettura di Santa Verdiana e uno stand mutabile dedicato al riuso alla Palazzina Reale di piazza Stazione.

L’architetto indispensabile

Sono le sei installazioni realizzate da altrettanti studi di architettura selezionati attraverso una call che saranno sparse in diversi luoghi di Firenze per tutta la giornata di venerdì 24 maggio. L’evento, diffuso e itinerante in città, dal titolo “L’architetto indispensabile”, è promosso dall’Ordine e dalla Fondazione Architetti Firenze con il sostegno de Le Murate. Progetti Arte Contemporanea e del DIDA – Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, e con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze, per raccontare, attraverso questi allestimenti interattivi, l’importanza dello sguardo dell’architetto nella società e suscitare interesse e curiosità fra cittadini e non addetti ai lavori. Il percorso tra gli allestimenti temporanei sparsi per la città condurrà poi i visitatori fino alla Palazzina Reale, dove alle 19 un talk aperto a tutti e moderato da Andrea D’Antrassi dello studio MAD architect sarà l’occasione per presentare le sei installazioni e dar vita a una riflessione e a un confronto sui temi da queste proposti, a cui seguiranno aperitivo e dj set.

Open! Studi Aperti

L’evento fiorentino è organizzato in occasione dell’iniziativa nazionale “Open! Studi aperti”, la manifestazione diffusa di architettura ideata dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che per due giorni, il 24 e 25 maggio, vedrà centinaia di studi in tutta Italia aprire le loro porte in contemporanea e organizzare attività rivolte ai cittadini, per diffondere la cultura architettonica e rinnovare la sensibilità nei confronti dell’ambiente, del paesaggio e dei territori, sottolineando come l’architettura non riguardi solo gli addetti ai lavori ma anche e soprattutto i cittadini e la loro qualità della vita. Se erano state più di 40mila le persone che avevano partecipato all’edizione 2018 di “Open! Studi aperti” grazie agli eventi organizzati da oltre 750 studi di 92 provincie italiane, quest’anno sono previsti più di 900 eventi.

Itinerari nella Firenze del ‘900

E non è finita qua, perché sempre il 24 maggio anche i ragazzi avranno la loro occasione per avvicinarsi all’architettura: alle 16 sono in programma alla Palazzina Reale l’evento conclusivo e la mostra degli elaborati degli “Itinerari nella Firenze del ‘900”, il progetto curato dalla Commissione Comunicazione della Fondazione Architetti Firenze e inserito nel programma de “Le chiavi della città” del Comune di Firenze, che ha visto nel corso dell’anno scolastico alcuni alunni delle scuole Masaccio, Gramsci, Pieraccini, Verdi e Calvino impegnati in passeggiate, a piedi e virtuali, nell’architettura della Firenze del secolo scorso, per scoprire i tesori architettonici, urbanistici e artistici del proprio quartiere e capire che Firenze non è solo il suo centro storico e che le città non finiscono mai di crescere e modificarsi. Dopo i saluti delle presidenti dell’Ordine e della Fondazione Architetti Firenze Serena Biancalani e Silvia Moretti e del responsabile del progetto “Le chiavi della città” Marco Materassi, è prevista la presentazione de “La strada dei progetti” e la consegna dei diplomi di partecipazione agli studenti.

“Quella del 24 maggio sarà un’intera giornata in cui, dalla mattina alla sera, l’architettura si aprirà alla città e la città si aprirà all’architettura – spiega Silvia Moretti – vogliamo far capire il valore della figura dell’architetto nella società e diffondere a tutti, adulti e ragazzi, la cultura dell’architettura”.

Questi gli studi e gli allestimenti in piazza a Firenze:

STUDIO SUL VUOTO @Piazza D’Azeglio

Sofia Ferrer Architetto

IL RINASCIMENTO DELL’ARCHITETTO @Piazza Salvemini

WeArch Studio

DO YOU THINK? @Piazza Beccaria

Sofia Lalli Architetto + Renderino

RETROSCENA @Le Murate. Progetti Arte Contemporanea

Fernweh Architettura

NUX _ A NUCE AEDIFICANDI RATIO @Scuola di Architettura, Santa Verdiana

M. Cristina Lisi Architetto

PIXIES @Palazzina Reale, P.zza Stazione 50

N_D Creative Studio