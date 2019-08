Mattatori sullo schermo e sul palcoscenico. Dopo il successo dell’anno scorso e dell’inizio del 2019 Panariello, Conti e Pieraccioni tornano a Firenze a dicembre per le ultime repliche del loro spettacolo “Il Tour”: la prevendita online dei biglietti per le date al Mandela Forum è già iniziata.

Le date di dicembre 2019

I tre amici, che con 36 repliche dello show hanno totalizzato ben 130mila spettatori solo a Firenze, tornano in città per il loro spettacolo teatrale nel weekend dopo Natale: venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 dicembre 2019.

Questo nuovo “capitolo” ha anche una divertente locandina: prendendo spunto dal manifesto Usa che ritraeva lo zio Sam, il trio formato da Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni è raffigurato con in testa un cilindro decorato con delle stelle, mentre i tre puntano il dito verso lo spettatore. Sotto la scritta “Se non ci avete ancora visto… WE WANT YOU”.

Il tour di Panariello, Conti e Pieraccioni

Un successo che continua per i tre moschettieri della risata: lo spettacolo prodotto da Friends&Partner ha già girato in lungo e in largo l’Italia e tra l’autunno e l’inverno si sono aggiunte nuove tappe.

Ecco le date già in calendario: il 18 e il 19 novembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano; il 30 novembre al Palapartenope di Napoli; il 2 e il 3 dicembre al Teatro Brancaccio di Roma; il 9 dicembre al Teatro Colosseo di Torino; il 14 dicembre al Teatro Dis_Play Brixia Forum di Brescia; il 17 dicembre al Teatro Creberg di Bergamo; il 21 e il 22 dicembre all’Europauditorium di Bologna.

Panariello, Conti e Pieraccioni a Firenze: biglietti per il Mandela Forum

Le ultime date del tour 2019 di Panariello, Conti e Pieraccioni sono appunto a Firenze, dove tornano non più al Teatro Verdi ma sul grande palcoscenico del Mandela Forum: la prevendita dei biglietti per le tappe fiorentine del 27, 28 e 29 dicembre sono in corso sul sito di TicketOne, mentre nei punti vendita abituali partono dalle ore 11.00 di lunedì 2 settembre.

Questi i prezzi: 34,50 il quinto settore numerato, 46 euro il quarto settore, 55 euro il terzo, 60 il secondo, mentre sono necessari 70 euro per sedere nel primo settore.