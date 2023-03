Di parco in parco: dove raccogliere tulipani nei dintorni di Firenze

Giardini diffusi per ammirare la fioritura e raccogliere tulipani. Il progetto "Wander and pick" cresce e arriva in nuove città della Toscana

Di giardino in giardino il “format” del parco dei tulipani si è ormai diffuso nei dintorni di Firenze: al primo campo di fiori nato a Scandicci, anche durante la primavera 2023 si affiancano altre due aree verdi a Lastra a Signa e Sesto Fiorentino che fanno parte sempre del progetto Wander and pick. In più sbocciano due nuovi terreni in Toscana, a Piombino e a Poggio a Caiano. L’esperienza è portata avanti dall’associazione “Le Tribù della terra” per sviluppare questo tipo di coltivazione, sperimentare tecniche biologiche nella floricoltura e allo stesso tempo valorizzare le aree verdi della nostra città. I visitatori possono ammirare le distese colorate e, a fronte di un’offerta libera per sostenere il progetto, raccogliere i tulipani.

Wander and pick 2023 nel parco dei tulipani di Scandicci (Firenze)

Alle porte di Firenze il primo campo di tulipani è sbocciato 5 anni fa, all’interno del Temporary Park di Scandicci, il grande giardino dell’ex Cnr proprio accanto al parco dell’Acciaiolo. E anche quest’anno torna la magia della fioritura, con gli steli che creano la pianta di un anfiteatro romano, secondo il progetto paesaggistico scelto per questa nuova edizione.

L’apertura ufficiale di Wander and Pick 2023 a Scandicci è prevista giovedì 30 marzo alle ore 10: nel parco sarà possibile ammirare 150 mila tulipani di 65 varietà diverse su una superficie di oltre 2.000 metri quadrati. La maggior parte sono stati piantati lo scorso autunno, mentre circa 30mila arrivano dalla precedente edizione.

Il giardino dei tulipani a Lastra a Signa (Firenze): l’apertura 2023

Per il secondo anno consecutivo anche Lastra a Signa ha il suo parco dei tulipani, lungo le mura storiche della cittadina alle porte di Firenze. Sono 20.000 i fiori che stanno sbocciando nel giardino di via Brunelleschi, anche di varietà rare e antiche. In questo caso il taglio del nastro è fissato per sabato 1° aprile alle ore 11 e l’area verde sarà aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.00, fino al termine della fioritura. I visitatori potranno raccogliere i tulipani a fronte di un’offerta libera. Un’iniziativa che vuole unire ambiente, arte e la valorizzazione di un’area verde di proprietà comunale.

Wander and pick nel giardino del Bardo di Sesto Fiorentino

Sempre nella cintura urbana di Firenze c’è un terzo parco dei tulipani, quello nato l’anno scorso a Sesto Fiorentino nel giardino del Bardo. 35mila tulipani di 45 varietà diverse che sono stati piantati in base a una “mappa” ben precisa. Per questa edizione l’associazione “Le Tribù della terra” si è ispirata alla planimetria di un tempo etrusco vitruviano. La data di apertura non è stata ancora annunciata. Sempre a Sesto, la stessa associazione nei mesi scorsi ha piantato in un terreno all’interno del polo scientifico la rosellina ragionieri, una pianta rara e profumatissima.

Dove raccogliere tulipani in Toscana: il parco di Poggio a Caiano e il giardino di Piombino

Spostandoci fuori Firenze, la prima novità 2023 è quella di Poggio a Caiano (Prato) che ha aderito al progetto “Wander and Pick – giardini diffusi” con un nuovo parco dei tulipani. Si trova nel campo sotto al ponte Manetti per un totale di 30mila bulbi. L’apertura è fissata sabato 1° aprile alle ore 10.

Anche Piombino (Livorno), per la prima volta, ospita un parco dei tulipani. I camminamenti delle mura leonardesche sono colorati da oltre 20.000 fiori. Questo particolare giardino sulle mura del Rivellino ha aperto i battenti lo scorso 21 marzo e rimarrà accessibile fino a domenica 2 aprile, con orario 14.30 – 19.00 nei giorni lavorativi, dalle 11 fino alle 19 sabato e domenica. Per informazioni e aggiornamenti sul progetto è possibile visitare i canali social di Wander and Pick.