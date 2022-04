Le Passeggiate della Memoria ANED: conoscere la storia a Firenze

Due percorsi per conoscere la storia, diffondendo memoria e consapevolezza. Ripartono le Passeggiate della Memoria organizzate da ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati in collaborazione con il Comune di Firenze, che porteranno i visitatori nei luoghi della città legati alla deportazione.

I percorsi a Firenze delle Passeggiate della Memoria ANED

“Per rendere più concreto e tangibile il grande tema della conoscenza e della trasmissione della Memoria – spiega Sara Burberi, Vice Presidente ANED Firenze – si è pensato di utilizzare ciò che abbiamo accanto tutti i giorni e a cui spesso non prestiamo attenzione, ma che può grazie ad un luogo, una strada, una via, un portone, svelare storie di uomini e di donne che testimoniano ciò che è accaduto”. Entrambe le Passeggiate della Memoria di ANED si snodano all’interno della città di Firenze, evidenziandone i luoghi che hanno fatto la storia della Resistenza e portano con sé la testimonianza di quegli anni.

Il primo percorso si intitola “La deportazione politica fiorentina”. Il tragitto inizia in piazza Santa Maria Novella nei pressi del Museo Novecento. Questo rappresenta un luogo cruciale che nel marzo 1944 divenne punto di raccolta per le deportazioni. Il tragitto proseguirà poi verso la Stazione Santa Maria Novella per concludersi di fronte al binario 6, realizzato in memoria della deportazione politica. Questo percorso è in programma sabato 7 maggio e domenica 22 maggio con partenza alle 9:30.

Il secondo percorso è dedicato alla Resistenza e alla deportazione razziale fiorentina. Partirà da Piazza d’Azeglio dove si trova il monumento dedicato a Radio Cora, l’emittente clandestina creata dal Partito d’Azione che manteneva i contatti tra la Resistenza Toscana e gli Alleati. Il tragitto continuerà muovendosi per il quartiere di Sant’Ambrogio con fermate a Santa Verdiana e nei pressi della Sinagoga per concludersi alle Murate. Il secondo itinerario è previsto per le giornate di domenica 12 e domenica 26 giugno con ritrovo sempre alle ore 9:30.

Come partecipare

I percorsi sono guidati dai volontari dell’associazione e hanno durata di 1 ora e mezza. Al termine delle Passeggiate della Memoria ANED a Firenze è possibile effettuare una donazione all’Associazione che andrà a sostenere altre iniziative future. Per partecipare è necessario prenotarsi alla mail [email protected] Per maggiori informazioni sulle attività, sulla storia e molto altro visitare il sito web di ANED.