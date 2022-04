Passeggiate della Salute 2022 a Firenze: gli appuntamenti nei sabati di aprile e maggio

Attività fisica, ma anche benessere e partecipazione: proseguono le Passeggiate della Salute a Firenze, l’iniziativa promossa dalla Società della Salute di Firenze nell’ambito del progetto integrato “Salute è benessere”. Nell’ultimo sabato di aprile e nei sabati di maggio 2022 si rinnova l’appuntamento nei cinque quartieri fiorentini con le camminate improntate a sport e socializzazione.

Sabato 30 aprile, in occasione del Festival degli stili di vita, l’iniziativa organizzata da Comune di Firenze, azienda Usl Toscana Centro, SDS Società della Salute di Firenze alla Limonaia di Villa Strozzi, si svolgeranno alcune passeggiate che dai cinque quartieri faranno rotta su Villa Strozzi. Nei sabati di maggio, invece, sono in calendario alcune Passeggiate della Salute nei diversi Quartieri fiorentini.

Le Passeggiate in occasione del Festival della Salute di Firenze

Il Festival della Salute è l’evento organizzato da Comune di Firenze, azienda Usl Toscana Centro, SDS Società della Salute di Firenze che si tiene il 30 aprile alla Limonaia di Villa Strozzi. È una giornata dedicata a salute, benessere e corretti stili di vita.

Nell’occasione, sono stati organizzati cinque percorsi facili di Passeggiate della Salute, che da ogni quartiere convergeranno verso Villa Strozzi.

Ecco i punti di ritrovo e partenza di ciascun gruppo.

Gruppo Salute è Benessere Q1: ore 9.30 Piazzale del Re alle Cascine (presso la vasca);

Gruppo Salute è Benessere Q2: ore 9.30 Piazza della Libertà (sotto Porta San Gallo);

Gruppo Salute è Benessere Q3: ore 9.30 Piazza Ferrucci (presso chiosco Check Point);

Gruppo Salute è Benessere Q4: ore 9.30 Villa Vogel (presso Sede del Q4 – via delle Torri 23);

Gruppo Salute è Benessere Q5: ore 9.30 Villa Pallini (presso Sede del Q5 – via baracca 150/P)

Le Passeggiate della Salute nei quartieri di Firenze nei sabati di maggio

Ecco invece gli appuntamenti con le Passeggiate della Salute in programma nel mese di maggio.

Quartiere 1

Sabato 7 maggio 2022 “CARTOLINE DI FIRENZE”: DAL PIAZZALE AL BELVEDERE

Percorso con dislivello, abbastanza impegnativo (circa 5 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 piazza Giuseppe Poggi (porta San Niccolò)

Percorso: piazza Poggi, piazzale Michelangelo, Giardino delle Rose, Giardino dell’Iris, San Salvatore e San Miniato al Monte, via San Leonardo, Forte Belvedere, San Niccolò, Ponte alle Grazie, rientro

Quartiere 2

Sabato 14 maggio 2022 LE ORCHIDEE DEL MUGNONE

Percorso facile prevalentemente sterrato (circa 4,5 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 Pian di Mugnone (davanti la Chiesa San Giovanni Battista Decollato)

Percorso: strade sterrate lungo il Mugnone fino a via del Cicaleto e rientro

Quartiere 3

Sabato 21 maggio 2022 VISITA ALLA COOPERATIVA FONTENUOVA

Percorso di media difficoltà, con un tratto impegnativo (circa 6 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 davanti centro commerciale Piazza Bartali

Percorso: Piazza Bartali, via del Paradiso, via Benedetto Fortini, Cooperativa Fontenuova (visita), via Benedetto Fortini, via delle Cinque Vie, via Belisario Vinta, via Benedetto Fortini, Villa di Rusciano, via di Ripoli, Piazza Bartali

Quartiere 4

Sabato 14 maggio 2022 DI QUA E DI LÀ DAL VIADOTTO DELL’INDIANO

Percorso pianeggiante (circa 6,8 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 Villa Vogel – via delle Torri 23 (sede Quartiere 4)

Percorso: ci si dirigerà attraverso aree verdi, verso il nucleo di San Bartolo e da qui, per un breve tratto, si fiancheggerà il torrente Greve; poi, lungo il Poderaccio, si arriverà presso l’Arno quasi all’altezza del Ponte all’Indiano, la cui riva verrà percorsa fino a rientrare al punto di partenza

Quartiere 5

Sabato 28 maggio 2022 DALLA QUIETE A SAN SILVESTRO

Percorso con tratti sterrati e pendenze elevate (circa 7 km)

Ritrovo e partenza: ore 9,30 giardino Don Renzo Forconi, ingresso via della Quiete (200 m. dalla fermata della linea 56 “Parcheggio Via delle Quiete”)

Percorso: giardino Don Renzo Forconi, via Pietro Dazzi, via di Ruffignano, Chiesa di San Silvestro, via del Casale, via della Fonte, via della Covacchia, San Michele a Castello, via della Petraia, via di Boldrone, via della Quiete

Come partecipare alle Passeggiate della Salute

La partecipazione alle passeggiate è libera e gratuita. Le camminate sono accessibili e adatte ad ogni ritmo e sono riservate ad un massimo di 45 persone.

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro le ore 12.00 del venerdì precedente l’evento (salvo disponibilità posti) contattando il numero di telefono 0556583561 o scrivendo una mail a [email protected] e indicando DATA PASSEGGIATA – NOME COGNOME – N.TELEFONO.

Maggiori informazioni qui: https://www.uisp.it/firenze/pagina/passeggiate