Piazze dei Libri 2024: 60 eventi nei quartieri di Firenze

- Pubblicità -

Tornano a Firenze “Le Piazze dei Libri”, evento itinerante per la valorizzazione dei libri e della scrittura, dall’11 al 15 giugno 2024. Il programma della terza edizione prevede cinque serate che ospiteranno oltre 60 eventi diversi a ingresso libero, tra presentazioni, laboratori e letture, in 8 piazze sparse tra tutti i cinque quartieri cittadini. L’evento è organizzato da Confartigianato Imprese Firenze, e coinvolgerà 13 librerie tra indipendenti e catene, come Feltrinelli, Giunti Odeon, Librario, Farollo e Falpalà, Gioberti e molte altre.

I principali eventi a Firenze per Le Piazze dei Libri 2024

La rassegna, il cui titolo completo è “Le Piazze dei libri – Parole in comune”, si aprirà l’11 giugno, con attività in cinque luoghi: Piazza Santa Maria Novella, Piazza della Repubblica, Piazza Strozzi, Via de’ Cerretani e Piazza delle Cure. Tra gli eventi, mercoledì 13 giugno Ben Pastor presenterà “La Fossa dei Lupi”, edito da Mondadori in piazza Santa Maria Novella, in Piazza Dalmazia ci sarà modo invece di conoscere o scoprire la casa editrice Clichy, 100% fiorentina. Giovedì 13 giugno sarà la volta di Paolo Boschi con Bella Prof (Edizioni Erasmo) in Piazza Elia Dalla Costa, mentre Emanuela Anechoum presenterà Tangerin (E/O) in Piazza Dalmazia.

- Pubblicità -

Venerdì 14 giugno in Piazza Santa Maria Novella Benedetta Tobagi presenta “Le stragi sono tutte un mistero”, edito da Laterza, e lo stesso giorno in piazza dell’Isolotto c’è Nicoletta Verna con “I giorni di Vetro” (Einaudi), mentre sabato 15 giugno Carlotta Vagnoli parlerà del suo “Animali Notturni” (Einaudi) in Via de’ Cerretani.

- Pubblicità -

Letture in piazza

L’edizione 2024 proporrà poi “Firenze a leggere nelle Piazze dei Libri“, un’occasione per portare il proprio libro in una piazza a scelta, dalle ore 18, e dopo una prima mezz’ora di lettura in silenzio chi vorrà potrà fare un intervento. La rassegna fa parte dell’Estate Fiorentina 2024. Per il programma completo visitare il sito ufficiale di Confartigianato Firenze.