Presepi a Firenze e dintorni: i più belli e particolari da vedere

Artigianali e tradizionali, in movimento o a grandezza naturale: sono i presepi più belli da visitare a Firenze e dintorni in occasione del Natale 2022, nelle chiese, nelle strade e perfino – nei casi più particolari – anche all’interno di hotel. La magia di queste rappresentazioni in miniatura non tramonta mai e quest’anno torna in grande stile, dopo due anni di pandemia. Abbiamo selezionato i presepi di Firenze da vedere, ecco quali non perdere durante le feste nel cuore della Toscana.

Presepe a grandezza naturale in piazza Duomo a Firenze

Tra i presepi tradizionali di Firenze, il più famoso è la natività a grandezza naturale allestita in piazza Duomo, vicino alla cattedrale e al grande albero di Natale, benedetta nella mattinata dell’8 dicembre 2022. Sotto la capannuccia otto pezzi unici in terracotta realizzati a mano dall’artigiano Luigi Mariani della fornace di Impruneta Mital e donati all’Opera di Santa Maria del Fiore. All’interno del Duomo, dal 15 dicembre, viene allestito un secondo presepe allestito in vista delle festività di Natale. Per evitare contagi e rischi sanitari, la Cavalcata dei Magi, normalmente in programma il 6 gennaio, è stata annullata anche quest’anno: per l’Epifania quindi il presepe del Duomo non diventerà vivente, come succedeva prima dell’emergenza sanitaria.

Presepe in piazza Duomo

Dove: piazza Duomo

Quando: fino al 6 gennaio

Presepe d’artista in Palazzo Vecchio

Una delle novità del 2022 è il Presepe di Camoggiano, realizzato dallo scultore rinascimentale Benedetto Buglioni che viene esposto in via del tutto eccezionale nella sala delle Udienze di Palazzo Vecchio, all’interno del percorso museale a pagamento. La natività, visibile dall’8 dicembre, è composta da 10 statue in terracotta policroma e normalmente viene conservata nel Museo Diocesano di Santo Stefano al Ponte di Firenze. È la prima volta in epoca moderna che il presepe rinascimentale viene portato nel luogo del governo della città.

Presepe di Camoggiano

Dove: Museo di Palazzo Vecchio (a pagamento)

Quando: dall’8 dicembre 2023

Orari: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica 9-19; giovedì 9-14

Presepe di Natale in Santo Spirito (Oltrarno)

A Firenze, la basilica di Santo Spirito ogni anno ospita durante il periodo di Natale i presepi d’artista del maestro Albino Todeschini, allestiti insieme ad alcuni volontari all’interno della chiesa e nel chiostro. Un’occasione anche per ammirare le opere d’arte ospitate nella basilica (ingresso gratis) e nel complesso monumentale (2 euro), come il Crocifisso ligneo scolpito in gioventù da Michelangelo e custodito nella sagrestia, il refettorio con l’affresco delle Tre Cene di Bernardino Poccetti e la veduta sulle due cupole.

Presepe in Santo Spirito

Dove: piazza Santo Spirito, Firenze

Quando: fino al 6 gennaio 2023

Orari: dal lunedì al sabato 10-13 e 15-18 (mercoledì chiuso); domenica e festività religiose 11.30-13.30, 15.00-18.00

Informazioni sul sito della Basilica di Santo Spirito

Mostra di presepi all’Hotel Rivoli di Firenze: l’edizione 2022

Ormai è un appuntamento fisso del Natale a Firenze: dall’8 dicembre 2022 riapre la mostra di presepi del Rivoli Boutique Hotel di Firenze, a ingresso gratuito, tra creazioni particolari e uniche. Qui è possibile ammirare 30 natività d’artista, grandi e piccole, create da Carlo Ladurini: un artigiano delle “natività in miniatura” che realizza questi capolavori nel suo laboratorio di Fiumalbo, paese in provincia di Modena. L’ingresso è gratuito, ma chi vorrà potrà lasciare un’offerta per al Fondazione Tommasino Bacciotti. All’interno dell’albergo si trova anche il Villaggio di Babbo Natale, ideato e realizzato da Salvatore Sciuto, con giochi di luci, musiche e strutture in movimento.

Mostre dei presepi Rivoli Boutique Hotel

Dove: Rivoli Boutique Hotel, via della Scala 33 Firenze

Quando: dall’8 dicembre 2022 fino al 6 gennaio 2023

Orari: tutti i giorni dalle 11 alle 23

Presepe meccanizzato dei Bassi (zona Argingrosso-Isolotto)

È uno dei presepi della Toscana più visitati e si trova alla periferia di Firenze, nella zona tra l’Isolotto e l’Argingrosso: dopo due anni di stop per la pandemia, dall’8 dicembre 2022 ha aperto al pubblico il presepe artistico meccanizzato dei Bassi, allestito nell’omonima parrocchia. Per l’occasione molte scene sono state rinnovate. La particolarità è che, grazie a oltre 60 personaggi in movimento e a una voce narrante, questa grande rappresentazione racconta vari episodi legati alla nascita di Gesù, anche con “effetti speciali”, come l’alternanza del giorno e della notte. Nella stessa parrocchia è possibile vedere la mostra dei presepi a cura dei Soci dell’Associazione Italiana Amici del Presepio Firenze-Prato.

Presepe artistico dei Bassi

Dove: Parrocchia SS. Nome di Gesù ai Bassi, via dell’Argingrosso 107

Quando: dall’8 all’11 dicembre, il 17 e 18 dicembre, dal 22 dicembre all’8 gennaio 2023

Orari: da lunedì a sabato ore 15.30-19, domenica e festivi ore 10.30-12.30 e 15.30-19

Prenotazioni gruppi: 055783855 e 3483854616

Presepe Elettro-meccanico dell’Istituto Don Orione

Più che un semplice presepe meccanico, quello allestito all’Istituto Don Orione (Quartiere 2 di Firenze) è un racconto grande 50 metri quadrati dedicato ai principali momenti della vita di Cristo. Tra i personaggi in movimento, l’acqua che sgorga, il sorgere del sole e i rumori della natura, l’allestimento meccanizzato sorprende ogni anno centinaia di fiorentini. In contemporanea si svolge il mercatino benefico di Natale anche con oggetti fatti a mano dai ragazzi dell’Istituto.

Presepe Elettro-meccanico dell’Istituto Don Orione

Dove: Via Capo di Mondo 34-36

Quando: dal 25 novembre al 15 gennaio 2023

Orari: tutti i giorni 9-12 e 15-18

Info Whatsapp 351-5784050

Per l’ingresso è necessaria la mascherina



Presepi da vedere nei dintorni di Firenze: quello all’aperto di Petroio

Tra i presepi 2022 più particolari da vedere nei dintorni di Firenze segnaliamo quello di Petroio, frazione di Vinci. Viene creato ogni anno da volontari, all’aperto, sul fianco di una collinetta sulla quale si erge la chiesetta del paese. Lungo il declivio naturale sono state ricreate le architetture di Betlemme e lo scenario è arricchito con cascate d’acqua, oltre 100 personaggi in movimento e tanti dettagli, come le statuette dei mestieri, dal forno del pane al falegname.

Presepe artistico di Petroio

Dove: Parrocchia Santa Maria a Petroio, via di Petroio, Vinci

Quando: dall’8 dicembre 2022

Aggiornamenti sulla pagina Facebook

Presepe vivente a Santa Brigida, nei dintorni di Firenze

Nella lista dei presepi viventi più belli della Toscana figura anche quello organizzato dalla parrocchia di Santa Brigida, frazione di Pontassieve (Firenze), una manifestazione che si svolge quasi da 40 anni. Il 24 dicembre alle ore 21.30, il 26 dicembre alle ore 18.00, il 6 gennaio alle 18.00, una cinquantina di figuranti danno vita alla rievocazione, anche con giochi di luce e musica. In una sorta di anfiteatro naturale, a valle della chiesa, viene ricreato il villaggio di Betlemme e la capannuccia. E nel giorno dell’Epifania la rappresentazione sarà preceduta dalla Festa della Befana con giochi e animazioni per più piccoli (dalle 14.30 in poi).

Presepe vivente di Santa Brigida

Dove: Santa Brigida (Pontassieve)

Quando: 24 dicembre ore 21.30, 26 dicembre e 6 gennaio ore 18.00

Informazioni sul sito del Comune di Pontassieve

Presepe meccanico nel santuario del SS Crocifisso (Borgo San Lorenzo)

In Mugello, a Borgo San Lorenzo, si trova un suggestivo presepe meccanico che viene costruito da quarant’anni nell’oratorio del Santissimo Crocifisso. Grande 25 metri quadrati e curato da un gruppo di appassionati, vanta nel suo panorama dei riferimenti al territorio circostante, come il Palazzo dei Vicari di Scarperia e il Castello di Cafaggiolo di Barberino, mentre in lontananza si intravede il Duomo di Firenze. Il tutto arricchito da personaggi in movimento. Per info e prenotazioni, telefono 328 9268944.

Presepe Santuario SS Crocifisso

Dove: chiesa del SS. Crocifisso, Corso Matteotti 216 Borgo San Lorenzo

Quando: fino all’8 gennaio 2023

Orari: giorni feriali 16-18; sabato 16-18; domenica 11.15-12.30 e 16-19. Su richiesta per gruppi

Via dei presepi a Cerreto Guidi e Palazzuolo sul Senio (anche con un presepe vivente)

Finiamo questo viaggio tra i presepi più belli, con le manifestazioni che nei dintorni Firenze portano in piazza tante natività. “La via dei Presepi di Cerreto Guidi” mette in mostra un centinaio di creazioni dei maestri presepisti, disseminate lungo le strade del centro storico del borgo, dall’8 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023. Abbelliscono balconi, finestre, vetrine e perfino la storica villa medicea. Per info 0571 55671; [email protected] Infine in Mugello, a Palazzuolo sul Senio, la manifestazione “Mille presepi 2022” porta tante rappresentazioni per le vie del piccolo borgo montano tra Toscana ed Emilia Romagna, dal weekend del 10 e 11 dicembre in poi. Per Santo Stefano e per l’Epifania anche uno speciale presepe vivente in cui la sagra famiglia è rappresentata da una coppia ucraina il cui bimbo è nato in Italia, dopo la fuga dalla guerra. In più i caratteristici mercatini di Natale, lo street food e l’intrattenimento musicale. Aggiornamenti sulla pagina Facebook della Pro Loco.