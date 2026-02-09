San Valentino: torna la Runforlove organizzata dalla Fondazione Meyer

- Pubblicità -

In occasione di San Valentino torna la Runforlove, la corsa organizzata dalla Fondazione Meyer a sostegno del progetto Play Therapy a favore dei piccoli pazienti dell’ospedale. Nell’edizione 2025 la Runforlove ha registrato oltre 3.700 partecipanti.

Per San Valentino 2026 la formula della corsa rimane la stessa, in modalità virtual: si corre dove si vuole, con chi si vuole, quando si vuole nei giorni compresi tra venerdì 13 e domenica 15 febbraio 2026, in coppia o con la persona alla quale si vuole più bene: tra migliori amici, tra compagni di allenamento, tra colleghi, nipoti e zii, coniugi, fidanzati.

- Pubblicità -

Come partecipare e come iscriversi

Per partecipare bisogna correre 9 chilometri in due. Non ci sono limiti di tempo o di orario: l’importante è che i runner che compongono la coppia percorrano 4,5 chilometri a testa. I componenti della squadra possono correre insieme oppure separati, l’unica regola da rispettare è quella di completare il chilometraggio previsto in una delle giornate di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 febbraio.

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 20 di domenica 15 febbraio: è richiesta una donazione di almeno 9 euro a persona (18 euro a coppia). Con una donazione di 5 euro si potrà ricevere direttamente a casa – tramite corriere – la nuova maglia tecnica #RUNFORMEYER 2026 grazie a Guess Foundation. Info e iscrizioni www.runformeyer.it

- Pubblicità -

Classifica e premiazione

Per accedere ai risultati ufficiali occorre rilevare il tempo di ciascun runner con un qualunque dispositivo (Garmin, Adidas run, Strava, ecc.), fare screenshot o foto di ciascun dispositivo e caricare le immagini sul sito runformeyer.it. Il link per l’upload delle immagini sarà inviato all’email indicata in fase di iscrizione.

Il tempo di percorrenza della squadra sarà la sommatoria del tempo impiegato dai due runner per coprire la distanza di 4,5 chilometri a testa. Per partecipare alla classifica sarà necessario inviare – entro la mezzanotte del 16 febbraio – lo screenshot o la foto della distanza e del tempo impiegato: i partecipanti riceveranno il link via mail il giorno prima della partenza.

- Pubblicità -

Lunedì 16 febbraio saranno pubblicati i risultati ufficiali sulla pagina Facebook #runformeyer e su www.runformeyer.it.

Oltre alla categoria dei runners più veloci, c’è anche quella dei gruppi di amici, associazioni o aziende che hanno iscritto il maggior numero di squadre.

Tra le novità di questa edizione, premio “coppie più affiatate”, dedicato alle coppie che si conoscono da molti anni e il premio “coppie più esperte”, che sarà assegnato dopo aver sommato gli anni della coppia. Sono infine previste menzioni speciali a sorpresa.

Novità 2026: la nuova t-shirt arancione fluo

La novità per questa edizione 2026 è l’arancione fluo che caratterizza la nuova t-shirt tecnica, sempre offerta da Guess Foundation. È possibile richiedere anche un comodo scaldacollo tecnico personalizzato Runformeyer.