Settimana del fiorentino 2025: 200 eventi per un “Capodanno” speciale

- Pubblicità -

Dal 22 al 30 marzo 2025 Firenze si anima con più di 200 eventi per celebrare il Capodanno Fiorentino. Torna infatti la Settimana del Fiorentino 2025, un ricco calendario di appuntamenti promosso dal Comune di Firenze in collaborazione con associazioni di categoria, associazioni culturali, Biblioteche Comunali, Musei Civici Fiorentini e MUS.E, centri commerciali naturali e tante altre realtà cittadine, per valorizzare le tradizioni fiorentine attraverso un cartellone dedicato alla cultura e ai costumi, con visite guidate, ‘passeggiate’ alla scoperta della fiorentinità, fiere e mercati per riscoprire le tradizioni e la cultura locale.

Ma cos’è il Capodanno Fiorentino?

Il Capodanno Fiorentino rievoca l’antica tradizione che richiamava in città migliaia di persone che accorrevano alla fiera e devotamente rendevano omaggio all’immagine dell’Annunciata. L’origine di tale festa risale al Medioevo, quando fu scelto come inizio dell’anno civile il giorno 25 marzo, ricorrenza dell’Annunciazione da parte dell’angelo Gabriele. Nel 1582 entrò in vigore il calendario gregoriano che fissava il primo giorno di ogni anno al 1° gennaio, ma la città di Firenze continuò a celebrarlo il 25 marzo – “ab concetione Christi” o “ab incarnatione Christi”, cioè dal concepimento di Cristo – fino al 1749.

- Pubblicità -

Il Marzocco diventa mascotte e Firenze si tinge di rosso

L’edizione 2025 del Capodanno Fiorentino è dedicata ai simboli di Firenze: il giglio rosso su campo bianco e il Marzocco, che per l’occasione si trasforma in mascotte grazie alla matita del fumettista Sandro Cleuzo. Durante la Settimana del Fiorentino 2025, grazie a Firenze Smart, le porte storiche e il David del Piazzale Michelangelo si illumineranno di rosso, richiamando i colori identitari della città e segnalando gli eventi in programma.

Il programma della settimana 2025: Corteo Storico, eventi in piazza, arte e tradizione

Il cuore delle celebrazioni è martedì 25 marzo, giorno dell’Annunciazione e Capodanno Fiorentino, con il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina che sfilerà per le strade fino a piazza Santissima Annunziata. Novità di quest’anno è “La notte di Capodanno in Piazza”, lunedì 24 marzo dalle 21 all’Arco di San Pierino, per brindare insieme all’arrivo del nuovo anno fiorentino.

- Pubblicità -

In piazza del Carmine, sempre il 25 marzo, spazio alla Mongolfiera, che omaggia il volo del fiorentino Giovanni Luder del 1795, primo a sorvolare Firenze con un pallone aerostatico. Tra le iniziative di punta: il Festival degli Artisti di Strada in piazza San Pier Maggiore e piazza Pitti, il concerto dell’Orchestra La Pippolese sull’Arengario di Palazzo Vecchio (29 marzo) e la mostra “Tattoo e Fiorentinità” a Palazzo Vecchio (27-28 marzo).

Tra arte e artigianato: le celebrazioni nei musei e nelle botteghe per la Settimana del Fiorentino

In occasione dei 550 anni dalla nascita di Michelangelo, è atteso il progetto “David in Santa Croce!” con la realizzazione di un maxi disegno del David su 1.500 mq. Dal 21 al 23 marzo piazza Santa Maria Novella ospiterà “Arti e mestieri, Capodanno Fiorentino in Piazza”, mostra-mercato dell’artigianato artistico fiorentino e delle eccellenze agroalimentari.

- Pubblicità -

Durante la Settimana del Fiorentino 2025, gli artigiani di Firenze Creativa apriranno le botteghe per visite speciali, in particolare venerdì 28 marzo. Confesercenti organizza inoltre il Cenone del Capodanno Fiorentino in diversi ristoranti e un concorso per le vetrine ispirate alla fiorentinità.

Musei gratis per tutti e attività a tema “giglio rosso”

I Musei Civici Fiorentini e Fondazione MUS.E offriranno visite e attività gratuite ispirate al giglio rosso e alla natura, con laboratori per bambini, passeggiate verso San Miniato, conferenze, spettacoli e aperture straordinarie. Tra gli eventi: Sabato 22 marzo alle 10:15, al Museo di Palazzo Vecchio, spazio all’attività per i più piccini Per fare una città ci vuole un fiore, dedicato al rapporto della città con l’iris, il fiore che la simboleggia. Sempre il 22 e sempre a Palazzo Vecchio, alle 12 (replica sabato 29 alla stessa ora) in programma un’altra attività per bambini, La natura dipinta, a metà fra la storia e la favola per rivivere la magia della flora e della fauna dipinta tra le sale del palazzo. Sabato alle 11 (prevista anche il 29 alla stessa ora) si terrà inoltre una Passeggiata patrimoniale verso San Miniato che prenderà il via da piazza Poggi alla volta della Basilica di San Miniato al Monte, organizzata con l’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e rapporti con UNESCO. Per l’occasione sarà prevista una tappa nei giardini che abbracciano piazzale Michelangelo: il Giardino delle rose e il Giardino dell’iris (in collaborazione con la Società Italiana dell’iris).

Domenica 23 (alle 10, alle 11 e alle 12), la visita Tracce di Firenze accompagnerà alla scoperta di una sezione significativa del Museo di Palazzo Vecchio dedicata alla storia della città e al suo sviluppo urbano dal Rinascimento al XX secolo, comprendendo le fasi principali della storia urbanistica e sociale della città. Ancora Domenica 23 ci si sposta nel complesso di Santa Maria Novella, per due attività: alle 14 spazio ai bambini con Un chiostro grande come un giardino, sviluppata in collaborazione con l’Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, mentre alle 15:30 sarà la volta della visita tematica per adulti La primavera in Santa Maria Novella. A pochi passi dal complesso domenicano, sempre nel pomeriggio di domenica 23, alle 15 e alle 16:30 (in replica anche sabato 29) si terrà, al Museo Novecento, il laboratorio Primavera Novecento, durante il quale i bambini e le loro famiglie potranno reinventare il mondo dei fiori in chiave artistica contemporanea.

Martedì 25 a Palazzo Vecchio alle 17:30, la conferenza Iris: un fiore tra arte e natura, a cura di Maria Adele Signorini e Valentina Zucchi, accompagnerà alla scoperta di questo fiore emblematico nelle sue manifestazioni naturali e artistiche.

Sabato 29 alle 14 i bambini potranno scoprire la storia del celebre cinghiale di Pietro Tacca nell’attività Intorno al porcellino, al Museo Stefano Bardini, mentre alle 15:30 gli adulti potranno apprezzare i tesori della collezione del “principe degli antiquari” nella visita guidata La primavera al Museo Bardini. Ultimo arrivato nella famiglia delle attività per bambini targate MUS.E, Marzocco. Il Leone di Firenze, è il percorso – sabato 29 marzo alle 10:15, Museo di Palazzo Vecchio – sulle tracce del felino simbolo della città, che permetterà ai bambini di conoscere la storia del leone di Firenze dall’antichità fino ai giorni nostri. Il 29 alle 15, 15:45, 16:30 e 17:15 sarà possibile straordinariamente visitare Porta San Frediano e il 30, nelle stesse fasce orarie, la Torre San Niccolò. La settimana del fiorentino di MUS.E si concluderà domenica 30 marzo dalle 10 alle 13 al MAD Murate Art District con Viola iris: laboratorio ambientale sul nostro fiore ispirato al punto 15 dell’Agenda 2030 “Vita sulla terra”, che vedrà i bambini diventare piccoli giardinieri e divertirsi a piantare i rizomi del fiore simbolo della città, l’Iris Pallida Dalmatica, in collaborazione col Vivaio degl’Innocenti.

Un ricco calendario anche nelle biblioteche

Le Biblioteche Comunali partecipano alla Settimana del fiorentino 2025 con mostre, incontri, letture e presentazioni di libri. Alla Biblioteca delle Oblate si terranno letture dantesche per il DanteDì e vari appuntamenti culturali, tra cui la mostra “Se dai dove guardare, Firenze è il paradiso”. Tra gli ospiti delle biblioteche fiorentine anche autori come Andrea Simoni, Giovanni Pelliccia, e Alberto Nistri, con eventi che spaziano dalla storia della cucina fiorentina alla tradizione del Calcio Storico.