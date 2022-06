Gli eventi principali di Toscana Arcobaleno d’estate 2022

Torna Toscana Arcobaleno d’estate 2022, la rassegna estiva che porta alla scoperta della regione tra visite guidate, eventi musicali e degustazioni di prodotti tipici. La manifestazione, che tradizionalmente festeggia l’arrivo dell’estate, è giunta alla sua decima edizione: vediamo quali sono le date e gli appuntamenti principali di quest’anno.

Gli eventi in provincia di Firenze dell’edizione 2022 di Toscana Arcobaleno d’estate

L’edizione 2022 di Toscana Arcobaleno d’estate si terrà da venerdì 17 a martedì 21 giugno. L’evento inaugurale è fissato per venerdì, nella Villa Caruso Bellosguardo di Lastra a Signa (Firenze). In programma ci sono il taglio del nastro, aperitivo e due visite guidate a partire dalle 17.30. L’evento è su invito, chi desidera prenotarsi deve scrivere a [email protected]

Sabato 18 giugno invece il festival dà spazio alla musica con il concerto di Ron che si terrà nel suggestivo Teatro Romano di Fiesole, sulle colline di Firenze. L’evento musicale sarà la prima data del tour dedicato ai cinquanta anni di carriera del cantautore. Ad accompagnare l’artista, per l’occasione, ci sarà l’Ensemble Symphony Orchestra. L’ingresso al concerto è gratuito con prenotazione obbligatoria qui (fino a esaurimento posti).

Gli appuntamenti in Toscana: da Pisa ad Arezzo per chiudere a Castiglione della Pescaia (Gr)

Oltre che a Firenze, Toscana Arcobaleno d’estate 2022 vede in calendario appuntamenti anche in altre parti della regione. Domenica 19 giugno la manifestazione si sposta a Pisa per la cena sul Ponte di Mezzo, l’evento che dà il via all’estate pisana. La serata comincia alle 19.30 e si può partecipare solo su prenotazione sul sito di Confcommercio Pisa.

Lunedì 20 giugno ci sarà Aperitivo d’Estate, notte Arcobaleno all’Anfiteatro romano di Arezzo. Qui si potranno scoprire le meraviglie del Museo Archeologico Gaio Cilnio Mecenate e di partecipare a visite guidate alla scoperta dei reperti della zona archeologica. Sarà possibile anche degustare le eccellenze enogastronomiche del territorio aretino. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria qui. L’edizione 2022 della rassegna si concluderà martedì 21 giugno a Castiglione della Pescaia (Gr), dove nella riserva naturale della Diaccia Botrona si potranno effettuare diverse tipologie di visite guidate.

Solstizio d’estate a Capraia

Rientra tra le iniziative di Toscana Arcobaleno d’estate anche un doppio appuntamento (lunedì 20 e martedì 21 giugno) all’Isola di Capraia. Si tratta di un tour esperienziale che combina la scoperta del territorio e quella delle sue produzioni locali. Prima ci sarà una passeggiata all’imbrunire per salutare il ritorno dell’estate, mentre il giorno dopo è prevista un’escursione con l’accompagnamento di guide professioniste (maggiori info qui).

Toscana Arcobaleno d’Estate 2022 è un appuntamento promosso dalla Regione Toscana, con la partecipazione del quotidiano QN-La Nazione, il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e con la partecipazione delle categorie economiche.