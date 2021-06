Estate 2021, a Firenze tour e visite guidate gratis: da Dante a Boboli

Viaggi slow lungo la Faentina e i luoghi di Dante, un programma di escursioni per famiglie nel giardino di Boboli e passeggiate per scoprire i segreti del Parco mediceo di Pratolino. Sono alcuni dei tour gratis e delle visite guidate ad accesso libero che si svolgono a Firenze e dintorni: partono a giugno per abbracciare l’intera estate 2021. Si tratta di iniziative a costo zero (o quasi) grazie al sostegno di Unicoop Firenze. Per tutte è prevista la prenotazione obbligatoria. Vediamo allora le principali proposte.

Nei dintorni di Firenze: Dante Slow 2021, tour gratis lungo la Faentina

Le visite guidate all’ombra del Sommo Poeta fra antichi borghi, pievi e castelli propongono tour che toccano i dintorni di Firenze, ma anche Poppi, Brisighella e Faenza, salendo a bordo dei treni della Faentina. L’iniziativa, promossa dalla Città Metropolitana di Firenze e da Unicoop Firenze, è rivolta ai residenti in Toscana ed Emilia Romagna in occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante. Questo viaggio prende il via da alcune celebri terzine della Divina Commedia e fa tappa nelle terre percorse dal poeta durante il suo esilio.

Le visite guidate gratuite durano mezza giornata e si svolgono sabato e domenica mattina tra giugno, luglio, settembre e ottobre 2021. Vanno da Firenze a Fiesole, dal Mugello fino a Faenza. I gruppi sono formati al massimo da 9 persone e la prenotazione è obbligatoria (tel. 055 0317740). Qui il calendario delle uscite.

Visite guidate gratuite nel Parco mediceo di Pratolino la domenica mattina

In molti lo chiamano “Parco di Villa Demidoff”, dal nome dell’ultima famiglia proprietaria di questo gioiello verde, ma quello di Pratolino è a tutti gli effetti un tesoro che risale ai Medici. Per scoprire la sua storia, le bellezze naturali e (novità) anche gli animali “ospiti” di questo parco sulle colline di Firenze, si svolgono tour guidati gratuiti la domenica mattina alle ore 10.30, fino al 26 settembre.

Quattro i percorsi. Il primo è dedicato dalla storia della villa e del parco di Pratolino, il secondo si concentra sulla figura di Francesco I dei Medici che amò particolarmente questa tenuta, il terzo è riservato alle famiglie con bambini per raccontare la “favola del principe e del suo giardino”. Infine debutta quest’anno l’itinerario per conoscere animali e piante del parco. L’ingresso e il tour guidato sono gratuiti, ma la prenotazione è obbligatoria (CSC Sigma Firenze – tel. 055 0317740).

Bambini e famiglie: visite guidate gratis nel giardino di Boboli, agli Uffizi e a Palazzo Pitti

Anche i bambini possono vedere sotto una luce diversa il giardino di Boboli, gli Uffizi e Palazzo Pitti grazie ai tour organizzati dalle Gallerie con il sostegno di Unicoop Firenze nell’ambito del progetto “R-estate con l’Arte”: la visita guidata è gratis, ma l’ingresso ai musei è a pagamento (gli under 18 non pagano, i residenti nel Comune di Firenze hanno diritto all’accesso gratuito a Boboli). Le iniziative sono pensate per bambini dai 7 anni in su e continuano fino a ottobre 2021.

Le passeggiate a Boboli sono dedicate al tesoro botanico del giardino, alle figure mitologiche che popolano il parco oppure all’elemento acqua. Agli Uffizi i più piccoli possono andare alla scoperta delle “celebrities”, ossia dei dipinti più famosi della Galleria oppure conoscere com’è nato il compresso vasariano. Itinerari tra i capolavori più celebri infine a Palazzo Pitti, nella Galleria Palatina e nella Galleria di Arte moderna. Gruppi di massimo 10 persone, prenotazione obbligatoria via mail [email protected] Calendario completo qui.