L’ultimo corso del Carnevale di Viareggio 2024: orari e biglietti

L’ultimo corso del Carnevale di Viareggio 2024, quello in cui si conoscerà chi ha vinto la 151esima edizione, si avvicina ma con l’incognita maltempo, che potrebbe costringere al rinvio della sfilata in programma sabato 24 febbraio. Se il tempo sarà clemente ci sarà anche il tanto atteso spettacolo dei fuochi d’artificio a tempo di musica. Intanto c’è da festeggiare sul fronte degli incassi, con quasi 3 milioni già finiti nel “salvadanaio” della Fondazione grazie alle 5 parate precedenti, centrando l’obiettivo che era stato prefissato. Ma vediamo gli orari e le informazioni sui biglietti per l’ultimo corso del Carnevale di Viareggio.

L’ultimo corso del Carnevale di Viareggio, orario per orario

Sabato 24 febbraio il corso si svolgerà al calar della sera, ma come per ogni sfilata, il Museo del Carnevale di Viareggio sarà aperto al mattino, dalle 9 alle 13, in occasione dell’uscita dei carri per l’ultimo corso. Alle 10.30 è in programma anche una visita guidata. A mezzogiorno invece è tempo della cerimonia di benvenuto dedicata agli ospiti e alle delegazioni, presso la sala congressi Palace Hotel.

Alle 15.30 partirà poi la visita guidata sul circuito dei viali a mare per andare alla scoperta dei giganti di cartapesta (durata un’ora, costo biglietti 5 euro, prenotazioni 342.9207959). La festa in piazza Mazzini inizierà alle 15 con l’animazione e la musica di radio m20, mentre l’orario di inizio dell’ultimo corso mascherato del Carnevale di Viareggio 2024 è fissato alle 17, dopo il tradizionale triplice colpo di cannone. I biglietti sono in vendita online o possono essere acquistati alle biglietterie presenti ai vari accessi del Carnevale (viale Margherita lato molo, piazza Mazzini, via Vespucci, via Saffi, viale Marconi lato nord) e costano 22 euro l’intero, 16,50 euro il ridotto (under 14 e forze dell’ordine), gratis i bambini alti fino a un metro e venti.

Chi ha vinto il Carnevale di Viareggio?

Per scoprire la classifica dei carri vincitori della 151esima edizione 2024, bisognerà aspettare la fine dell’ultimo corso (in genere le sfilate durano circa 3 ore). Solo allora la giuria leggerà il verdetto per i 9 carri di prima categoria (i più imponenti), i 4 di seconda, le 9 mascherate di gruppo e le 10 isolate. Dopo la proclamazione dei vincitori del Carnevale di Viareggio 2024 ci sarà l’ultimo spettacolo di fuochi d’artificio, sparati a tempo di musica dall’arenile di fronte a piazza Mazzini (intorno all’orario di cena, se non ci saranno cambiamenti di programma). La cerimonia di premiazione ufficiale si svolgerà invece domenica 25 febbraio alle ore 15 in piazza Mazzini. Il calendario potrebbe subire modifiche a causa del maltempo: le previsioni meteo sono ancora ballerine, gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito del Carnevale di Viareggio e sui canali social.

La festa nel rione Croce Verde Centro

L’ultimo corso del Carnevale sarà seguito dall’ultimo appuntamento con le feste rionali di Viareggio. Stavolta è protagonista il rione Croce Verde Centro che da giovedì 22 a sabato 24 febbraio propone ogni sera musica dal vivo, dj set, balli, iniziative e buona cucina tra piazzale Sant’Antonio e Corso Garibaldi. Aggiornamenti su Facebook.