Carnevale Viareggio 2024: date e orari dei corsi

Il Carnevale di Viareggio 2024 punta a battere il record di presenze dell’ultima edizione con 6 date e altrettanti corsi mascherati durante il mese di febbraio, la sfilata in orario notturno per il Giovedì grasso, la grande festa del Martedì grasso, le feste dei rioni e anche due appuntamenti con i fuochi d’artificio. Insomma in Versilia gli imponenti carri allegorici sono pronti a fare bella mostra di sé sul percorso dei viali a mare per il 151esimo anno della manifestazione. Non a caso il titolo scelto è “Il primo di altri 150 anni”. I temi toccati dai bozzetti di quest’anno vanno dall’intelligenza artificiale all’emergenza climatica, dal disagio giovanile a un singolare “Circo dei sogni” che vede anche il volto del celebre artista Salvador Dalì. Ecco la guida completa al Carnevale di Viareggio 2024, con le informazioni su date, orari e prezzi dei biglietti.

Le date del Carnevale di Viareggio 2024: quando inizia e quando finisce

Sei corsi mascherati, di cui due nel tardo pomeriggio, vedranno protagonisti 9 carri di prima categoria (i più imponenti che possono superare anche i 20 metri di altezza), 4 carri di seconda categoria, insieme a 9 mascherate di gruppo e 10 maschere isolate. Il Carnevale di Viareggio 2024 inizia con la cerimonia ufficiale di apertura e il primo corso mascherato sabato 3 febbraio e finisce in grande stile sabato 24 febbraio con la lettura della classifica dei carri vincitori.

Tra queste due date, altre 4 sfilate: per il Giovedì Grasso (8 febbraio) in notturna, domenica 11 febbraio, in occasione del Martedì Grasso (13 febbraio) e domenica 18. Due degli appuntamenti che si concluderanno con i fuochi d’artificio: la prima sfilata terminerà con lo spettacolo pirotecnico nell’arenile davanti a piazza Mazzini e anche l’ultimo evento, dopo la lettura del verdetto. L’anno scorso le 6 sfilate dal Carnevale di Viareggio hanno fatto registrare l’incasso più alto di sempre, oltre 4 milioni di euro, per 361.000 presenze.

Il calendario del Carnevale di Viareggio 2024 con date e orari

Ecco quindi in sintesi il programma delle date del Carnevale di Viareggio 2024 con tutti gli orari:

Sabato 3 febbraio 2024, dalle ore 16

Primo corso mascherato, al termine spettacolo pirotecnico

Corso notturno

Terzo corso mascherato

Quarto corso mascherato

Quinto corso mascherato

Ultimo corso mascherato. Al termine lettura dei verdetti e spettacolo pirotecnico

Dalla diretta tv agli eventi speciali in occasione del Carnevale di Viareggio 2024, tutti i dettagli saranno presentati nelle prossime settimane dalla Fondazione. In caso di pioggia il corso mascherato potrebbe essere annullato o rimandato per maltempo.

Dove si svolge e come funziona: i biglietti cumulativi

Dal 3 al 24 febbraio 2024 i carri allegorici del Carnevale di Viareggio sfilano sul percorso dei viali a mare della cittadina, la passeggiata dominata dal grande orologio: si tratta di un circuito chiuso, su cui non si può entrare senza biglietto. I giganti di cartapesta si muovono verso Nord e poi, girando intorno alle aiuole, tornano verso Sud. Gli ingressi sono alle due estremità del circuito, all’altezza di viale Margherita (vicino a piazza Mazzini, cuore del percorso dove ci sono anche le tribune), e a nord di viale Marconi, dove sono collocate anche le biglietterie. Gli altri accessi sono in piazza Mazzini, via Saffi e in via Vespucci.

Come detto per accedere al percorso del Carnevale di Viareggio è necessario essere in possesso del biglietto, che si può comprare alle biglietterie oppure online su Vivaticket, ecco i prezzi anche dei tagliandi cumulativi per più corsi:

Biglietto per solo un corso, data fissa

22 euro adulti

16,50 euro ragazzi fino a 14 anni e forze dell’ordine

Riduzione per comitive (minimo 25 persone) 18,50 euro adulti, 14,50 ragazzi

25 euro

25 euro (a cui aggiungere il biglietto per il corso mascherato)

45 euro pacchetto ingresso + posto in tribuna

15 euro ingresso

15 euro posto in tribuna

25 euro ingresso + posto in tribuna

50 euro adulti per 6 corsi mascherati

40 euro ridotto per 6 corsi mascherati

I biglietti non sono nominativi e si acquistano presso la biglietteria della Fondazione Carnevale oppure ai supermercati Esselunga (Viareggio, Lido di Camaiore, Massa, Carrara Turigliano, Pisa, Lucca Arancio, San Concordio e Carlo del Prete) e presso le farmacie comunali Farmacity di Viareggio.

Bambini e bambine fino a 1,20 metri di altezza

Diversamente abili (15 euro per gli accompagnatori)

Le feste dei rioni di Viareggio (gratis): date e orari

Non ci sono solo i corsi del Carnevale, ma anche le feste dei rioni di Viareggio che per questo 2024 partono a inizio febbraio, con un’anteprima “sportiva” sabato 20 gennaio quando il Rione Campo d’Aviazione ospita il Torneo di calcetto Memorial Egisto Olivi, il Torneo di Burraco Memorial Adriano Iacopetti e la cena di beneficenza. Si prosegue poi in ogni weekend delle sfilate sui viali a mare: ciascun quartieri si anima con cene e stand gastronomici (dalle ore 19), eventi pomeridiani per bambini e feste notturne all’aperto in cui poter ballare liberamente in maschera.

Il Rione Vecchia di Viareggio fa festa nelle sere di venerdì 2, sabato 3, domenica 4 e giovedì 8 febbraio 2024. Il Rione Darsena si anima dal 9 al 13 febbraio per celebrare il Martedì Grasso, mentre il Rione Croce Verde propone eventi nelle serate di giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 febbraio. Per quanto riguarda i bambini feste pomeriggio l’8 febbraio nel rione Vecchia Viareggio, il 9 a Varignano, il 10 il Carnevalpolpettino del rione Darsena, il 17 nel foyer del Gran Teatro Giacomo Puccini, il 23 nei rioni di Viareggio Terminetto e Migliarino con Salmastrosi e Burlamania.