Carnevale, sagre, eventi: cosa fare a Firenze (1-2 marzo)

Sabato 1 e domenica 2 marzo 2025, Firenze e i suoi dintorni si preparano a vivere un fine settimana ricco di eventi: ad esempio Testo 2025 per i lettori più curiosi o le tante feste di Carnevale, con sfilate e attività in tutta la città. E ancora Vinokilo, per chi ama lo shopping vintage, e la possibilità di entrare gratuitamente nei musei statali e civici di Firenze. E ancora, per chi ama fare acquisti ci saranno alcuni mercatini, per chi è una buona forchetta le sagre, mentre a Scandicci sarà protagonista il buon vino.

Gli eventi di Testo 2025 a Firenze

Al via, venerdì 28 febbraio, Testo 2025, la fiera dell’editoria. Gli eventi principali si svolgono alla Stazione Leopolda fino al 2 marzo con 210 ospiti d’eccezione, da Alessandro Barbero a Tracy Chevalier, ma c’è un ricco programma di iniziative anche in vari luoghi della città per la parte “off”. Sono 176 le case editrici partecipanti, di cui 44 new entry. Organizzata da Pitti Immagine e concepita dalla libreria Todomodo, l’edizione di quest’anno è incentrata sul tema dello “Stare”, esplorando il significato di “stare ad ascoltare, leggere, riflettere, e farlo insieme”. Nel nostro articolo il meglio degli appuntamenti di Testo.

Vinokilo alla Manifattura Tabacchi

Vinokilo, la Vintage Kilo Sale più famosa d’Europa, torna a Firenze presso l’edificio B12 della Manifattura Tabacchi in via delle Cascine, 35. L’appuntamento è fissato per venerdì 28 febbraio, ma si potrà prendere parte all’evento fino al 2 marzo. A disposizione una vasta selezione di abbigliamento vintage in vendita al kg, con capi di qualità e marchi celebri che spaziano dagli anni Sessanta ai Duemila. Presenti tutte le taglie, dalla XXS alle Plus sizes, per soddisfare ogni esigenza. Online sono disponibili diverse tipologie di biglietti, da quelli gratuiti alla formula priority. Orario: tutti i giorni, dalle 10:00 alle 19:00.

Gli eventi del Carnevale a Firenze sabato 1° e domenica 2 marzo

A Firenze e nei suoi dintorni, il Carnevale offre eventi per tutti i gusti, tra sfilate colorate, attività per bambini e feste in tutta la città. Sabato 1° marzo dalle 14.00 alle 18.00 c’è quello per famiglie con bambini in piazza Ognissanti. Una festa di Carnevale per grandi e piccoli si trova invece in piazza dell’Isolotto, nella medesima giornata, dalle ore 15.30. Al Galluzzo la parata si svolgerà alle ore 15:30 del 1° marzo, con ritrovo nel piazzale del teatro Everest e arrivo alla Casa del Popolo dove si terrà la festa per i più piccoli con merenda, ma è festa anche in piazza Primo Maggio a Brozzi, per il Carnevale dei Borghi (dalle 15:00) e nel Giardino delle Medaglie d’Oro (ore 16:00).

Il Carnevale di Pace si svolge invece domenica 2 marzo al parco di San Donato a Novoli. Il ritrovo è proprio qui alle 14:30 (lato cascata) e alle 16:00 la festa si sposterà nella piazza del vicino centro commerciale, dove proseguiranno gli spettacoli. Nella stessa giornata tornano, nei dintorni fiorentini, anche i carri allegorici a San Mauro a Signa, Dicomano, Calenzano e Borgo San Lorenzo. Qui la nostra guida al Carnevale.

Musei gratis la prima domenica del mese

Ogni prima domenica del mese, e quindi anche quella del 2 marzo, i visitatori possono entrare gratuitamente nei musei statali di Firenze. Dagli Uffizi al Bargello, passando dalla Galleria dell’Accademia e dalle Cappelle medicee, per una giornata è possibile varcare la soglia di questi monumenti senza spendere un euro. Nella maggior parte dei casi però bisogna armarsi di pazienza e mettersi in coda, visto che non è possibile prenotare l’ingresso in occasione della “Domenica al museo”. I residenti a Firenze e in provincia hanno un’opportunità in più: per loro, durante la prima domenica del mese, i musei civici sono gratuiti ed è possibile partecipare a visite guidate e attività per famiglie (su prenotazione, info su musefirenze.it/domenica-metropolitana).

Mercatini a Firenze: cosa fare sabato 1 e domenica 2 marzo

Questo weekend Firenze ospiterà anche alcuni mercatini. Primo fra tutti Only Usato, prima a The Square in via Domenico Cirillo, 1R (sabato 1, ore 11:00-19:00) e poi alla Limonaia di Villa Strozzi (domenica 2, ore 11:00-19:00) con tanto vintage, cibo e musica! Un’altra fiera interessante si troverà in Viale Europa, con stand e prodotti per tutte le necessità (domenica 2, dalle 08:00 alle 19:30).

Borgo Divino a Scandicci

Nel fine settimana a Scandicci torna “Borgo DiVino”, il Wine Festival al Centro Rogers in piazza della Resistenza. L’evento di quest’anno ospita più di 100 aziende vinicole provenienti da ben 15 diverse regioni italiane, insieme a proposte interessanti anche dall’Oltralpe. Gli orari: sabato 1° marzo, dalle 10:30 alle 19:30; domenica 2 marzo, dalle 14:30 alle 19:30 e lunedì 3 marzo, dalle 10:30 alle 17:30. Più dettagli sull’evento sul sito ufficiale.

Sagre nei dintorni di Firenze: 1 e 2 marzo 2025

Di seguito, vediamo le principali sagre gastronomiche nei dintorni fiorentini da mettere in agenda per questo fine settimana. Nel fine settimana di venerdì 28 febbraio a cena, sabato 1 a cena e domenica 2 marzo a pranzo si terrà la “Festa degli Antichi Sapori” con prodotti tipici della zona a Rufina. Una celebrazione della tradizione culinaria locale, con piatti tipici preparati secondo ricette antiche.

Già da giovedì 27 febbraio si può prendere parte anche alla “Sagra del Fritto” a Compiobbi: oltre alle specialità fritte, il menù del Circolo La Pace include altre prelibatezze locali. Gli stand gastronomici sono aperti a cena, con prenotazione consigliata telefonando al 055.6593671 o al 338.5437543.

Infine, in occasione del Carnevale Mugellano, fino al 2 marzo 2025, la “Festa del Tortello e della Carne alla Brace” a Borgo San Lorenzo porta in tavola i sapori tradizionali della cucina del territorio.