Testo 2025 a Firenze, il meglio del programma

Dallo storico Alessandro Barbero, che inaugurerà il salone, a Tracy Chevalier, Luciana Castellina e Francesco Costa: la fiera dell’editoria Testo 2025, in programma a Firenze dal 28 febbraio al 2 marzo, presenta i suoi ospiti e un lungo calendario di iniziative, che coinvolge tutta la città. L’evento, organizzato da Pitti Immagine e ideato dalla libreria Todomodo, quest’anno è dedicato al tema “Stare“, con un focus sul concetto di “stare ad ascoltare, a leggere, a pensare, e insieme”. 176 le case editrici presenti, tra cui 44 new entry. E poi 210 ospiti e oltre 200 incontri tra presentazioni, workshop e seminari.

La fiera dell’editoria alla Stazione Leopolda

Per accedere a Testo, fiera ospitata alla Stazione Leopolda di Firenze (orario 10-20 dal venerdì 28 a domenica 2), è necessario comprare il biglietto sul posto oppure online e poi prenotare la partecipazione agli eventi in programma. Alcuni stanno già facendo registrare il tutto esaurito. Il costo per il pass giornaliero è di 10 euro, il prezzo dell’abbonamento per 3 giorni invece è di 18 euro. Il “viaggio” nel ciclo di vita del libro si svolge in sette “stazioni”, dedicate ognuna a una tematica diversa: Il manoscritto, Il risvolto, La traduzione, Il segno, Il racconto, La libreria, Il lettore.

Tra incontri con gli autori, chiacchierate con scrittori emergenti e laboratori, si potrà partecipare anche a workshop di scrittura, iniziative dedicate a Jane Austen, a 250 anni dalla nascita, e a Francis Scott Fitzgerald nel centenario de Il Grande Gatsby, speedy bookclub (racconti brevi letti in diretta su cui confrontarsi a caldo). E ancora gli appuntamenti di Testofficina dedicati ad approfondire aspetti specifici dei mestieri editoriali e i tour tra gli stand delle librerie condotti da librai, bibliotecari, scrittori e critici letterari.

I migliori eventi di Testo 2025 alla Stazione Leopolda di Firenze

Il primo evento si svolgerà in anticipo rispetto all’apertura del salone. Giovedì 27 febbraio alle 18.00, nell’auditorium Zubin Mehta del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino lo storico Alessandro Barbero inaugurerà Testo 2025, dialogando con la giornalista e scrittrice Caterina Soffici, sull’ultimo libro uscito per Sellerio, Romanzo Russo.

Tra i grandi autori che fanno parte del programma di Testo, la statunitense Tracy Chevalier, che insieme a Sabine Schultz e Elena Stancanelli, celebrerà i 25 anni de La ragazza con l’orecchino di perla (1 marzo ore 11.00); l’antropologo Tim Ingold che parlerà del futuro tra generazioni e tradizione (1 marzo ore 16); lo scrittore ungherese László Krasznahorkai che presenterà il suo libro Avanti va il mondo (1 marzo ore 18), mentre Paul Murray porterà a Firenze il suo Giorno dell’ape (2 marzo ore 16).

Tra gli ospiti italiani Luciana Castellina affronterà il tema del femminismo dalla caduta del Fascismo a oggi (2 marzo ore 16.00); la scrittrice Chiara Valerio parlerà dei classici giapponesi (2 marzo ore 13) e dei Racconti della moda insieme all’autrice Maria Luisa Frisa (2 marzo ore 17) e il giornalista Francesco Costa proporrà la rassegna stampa del Post (1 marzo ore 10). Tra le novità il debutto della Regione Toscana a Testo, che dedicherà uno spazio al ricordo di Oliviero Toscani e del suo impegno a favore del progetto “La Toscana delle donne”.

Gli eventi di Testo in città

Gli eventi in programma per Testo 2025 arrivano anche in altri luoghi di Firenze: al Gabinetto Viesseux (incontri su Mario Luzi, Pietro Citati e focus su archivi digitali), al Museo del Novecento (dialoghi su narrativa e progettazione editoriale), all’Osservatorio Astrofisico di Arcetri (venerdì alle 12 un incontro sui libri di astrofisica per bambini), alla Biblioteca Nazionale (venerdì alle 9.30 un convegno sul Dante Poggiali, la più antica Commedia illustrata che l’istituto custodisce), alla fondazione per l’artigianato Istituto de’ Bardi e al museo de La Specola.

L’Opera di Santa Croce ospita una lectio del neurobiologo digitale Stefano Mancuso (1 marzo ore 18), il liceo Machiavelli tre incontri dedicati alla traduzione e il cinema La Compagnia promuove un calendario di proiezioni abbinate ad incontri sul tema dell’editoria. Il programma completo è su testo.pittimmagine.com.