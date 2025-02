Carnevale 2025 a Firenze, tra sfilate e feste per bambini: le date

Parate in centro o in periferia, grandi carri allegorici in Mugello e a Signa. Le principali iniziative in programma a Firenze

Coriandoli, stelle filanti e variopinti costumi. Per il Carnevale 2025 a Firenze sono in programma tante sfilate in maschera, con date che coprono tutti i weekend di febbraio. Ad aprire le danze è il grande corteo nel centro città, il 9 febbraio, per proseguire con le due parate che coinvolgono le comunità straniere all’Isolotto e a Novoli. Nei dintorni tornano i carri allegorici a San Mauro a Signa e a Borgo San Lorenzo.

La sfilata del Carnevale di Firenze 2025 in programma nel centro di Firenze

Torna la parata in maschera per le vie del centro storico, aperta a tutti: l’appuntamento con il Carnevale di Firenze è domenica 9 febbraio 2025, con ritrovo alle ore 14 in piazza Santa Maria Novella. In attesa della sfilata si terrà anche uno spettacolo, mentre la partenza del corteo è prevista alle 15.

Alla manifestazione parteciperanno oltre 300 artisti e in apertura del serpentone colorato ci saranno le maschere di Stenterello, Ondina e Burlamacco, simboli del Carnevale di Viareggio. All’arrivo in piazza della Signoria (ore 15.30) la festa continuerà con musica e premi ai migliori travestimenti. Qui il dettaglio del percorso del Carnevale di Firenze 2025. La sera prima, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio si svolge il Gran Ballo di Carnevale “Regine a Palazzo” (a pagamento): info su www.carnevaledifirenze.com.

Il Carnevale di pace dell’Isolotto

Fuori dal centro di Firenze, uno degli eventi di Carnevale diventati ormai consuetudine è la sfilata promossa dal Quartiere 4 e dedicata alla pace. L’edizione 2025 è fissata per domenica 23 febbraio. Ritrovo alle 14.30 in piazza dell’Isolotto e poi la partenza del corteo che animerà con musiche e danze le vie del rione.

L’arrivo è previsto alle 15.45 al Parco di Villa Vogel, dove la festa continuerà con balli, canzoni da tutto il mondo, giochi e laboratori per bambini. In caso di pioggia l’evento sarà recuperato domenica 9 marzo. La manifestazione è “gemellata” con quella che si svolge nel Quartiere 5 (vedi sotto).

Il Carnevale multiculturale di San Donato a Novoli

Un’altra colorata sfilata di Carnevale che vede protagoniste le tante comunità straniere presenti a Firenze è quella che si svolge ogni anno al parco di San Donato a Novoli. L’iniziativa, promossa dal Quartiere 5 insieme all’associazione Piazza San Donato, è in programma domenica 2 marzo 2025. Il ritrovo è alle 14.30 al parco San Donato (lato cascata) e alle 16 la festa si sposterà nella piazza del vicino centro commerciale, dove proseguiranno gli spettacoli.

Festa di Carnevale al Teatro della Pergola per gli under 30

In occasione del Giovedì grasso, che cade il 27 febbraio 2025, la Fondazione Teatro della Toscana insieme a Unicoop Firenze torna a organizzare alla Pergola una festa di Carnevale per chi ha tra i 19 e i 29 anni: “C’era una volta… TT Young Card Carnival Party”. Dalle ore 22, lo storico palcoscenico fiorentino si trasformerà nel regno delle fiabe con show e momenti artistici.

Ci sarà anche il premio per la maschera più originale (il dress code consigliato è ispirato ai personaggi, agli animali e agli incantesimi delle fiabe), e a seguire il dj set di Fritz Orlowski. L’ingresso è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria sul portale CoopUnder30 (a partire dal 6 febbraio).

Feste di Carnevale per bambini al Parco Enzo Pazzagli di Firenze Sud

Un’altra conferma arriva da Firenze sud, dove anche quest’anno il Parco d’arte Enzo Pazzagli promuove il suo “Carnevale ecorinascimentale” con laboratori creativi per bambini, spettacoli, animazione, truccabimbi e il concorso per i costumi più belli e divertenti e per quelli creati grazie al riuso. Gli eventi si svolgono ogni domenica dal 2 febbraio al 9 marzo, con visita guidata al parco alle 12, truccabimbi alle 14, laboratori di pittura alle 15, spettacolo e premiazione delle maschere alle 16 e infine dalle 17.15 musica e balli.

L’ingresso, su prenotazione via Whatsapp al numero 3477335332, costa 7 euro a persona (6 euro per chi ha la tessera annuale) a cui aggiungere l’eventuale partecipazione al laboratorio (3 euro). Il programma completo è disponibile sul sito ecorinascimento.com.

Il Carnevale di San Mauro a Signa 2025: le date

Carri allegorici e mascherate di gruppo sono le protagoniste della 157esima edizione del Carnevale di San Mauro a Signa, nei dintorni di Firenze: le date 2025 sono quelle del 16, 23 febbraio e 2 marzo. Le parate sono in programma dalle 14.30 in poi dalla chiesa parrocchiale alle vie del paese. Segue, alle 18, la festa al Teatro Lux (ingresso 10 euro, con aperitivo). Info sul sito della Proloco.

Il Carnevale mugellano a Borgo San Lorenzo

Nei dintorni di Firenze, un altro evento durante il quale assistere alla sfilata di maschere e carri allegorici è il Carnevale Mugellano che si svolge a Borgo San Lorenzo. Carri, maschere, musica e tanti coriandoli animeranno per 4 domeniche e per il Martedì grasso piazza Dante con una doppia sfilata. Previsti anche spettacoli, truccabimbi e animazione, il tutto a ingresso gratuito. Queste le date: 9, 16, 23 febbraio, 2 e 4 marzo. Info: www.carnevalemugellano.it.

Il Carnevale dei bambini di Vitolini

L’ultima segnalazione riguarda un evento a Vinci. Nella frazione di Vitolini, tutte le domeniche di febbraio, si svolge il Carnevale dei bambini. Dalle ore 14.30 da Piazza del Popolo, prendono il via le sfilate dei carri allegorici. In programma tanti giochi per grandi e piccoli. Il Carnevale dei Bambini è organizzato dalla Compagnia degli Ortacci di Vitolini, l’ingresso è libero.

Melaridens a Empoli

Sempre fuori Firenze, Empoli fa festa per il Carnevale 2025 con la manifestazione “Melaridens”. Fino al 4 marzo il centro storico della cittadina è invaso da grandi opere di arte urbana che raffigurano mele, mentre sono tante le iniziative collaterali: laboratori per grandi e piccoli, spettacoli in vie e piazze, concerti itineranti e cacce al tesoro per bambini. L’appuntamento con le sfilate in maschera è fissato per sabato 8 febbraio e sabato 22 febbraio, con partenza e arrivo in piazza Farinata degli Uberti. I partecipanti saranno “scortati” da marching band. Programma completo su www.visitempoli.it.

Le date delle sfilate di Carnevale 2025 a Firenze

Ecco in sintesi il programma con i principali eventi del Carnevale 2025 a Firenze e dintorni:

Sabato 8 febbraio 2025

– Parata “Mela Ridens” a Empoli, ore 17.30

– Sfilata del Carnevale di Firenze – ore 14.00, piazza Santa Maria Novella

– Carnevale mugellano – Borgo San Lorenzo

– Carnevale dei bambini di Vitolini – ore 14.30

– Carnevale di San Mauro a Signa – ore 14.30

– Carnevale mugellano – Borgo San Lorenzo

– Carnevale dei bambini di Vitolini – ore 14.30

– Parata “Mela Ridens” a Empoli, ore 17.30

– Carnevale di pace dell’Isolotto – ore 14.30 piazza dell’Isolotto (in caso di maltempo rinvio al 9 marzo)

– Carnevale di San Mauro a Signa – ore 14.30

– Carnevale mugellano – Borgo San Lorenzo

– Carnevale dei bambini di Vitolini – ore 14.30

– Festa di Carnevale per under 30 al Teatro della Pergola – ore 22.00 (su prenotazione)

– Carnevale di pace al Parco San Donato di Novoli – ore 14.30

– Carnevale di San Mauro a Signa – ore 14.30

– Carnevale mugellano – Borgo San Lorenzo

– Carnevale mugellano – Borgo San Lorenzo