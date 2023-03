Cosa fare questo weekend a Firenze: gli eventi (4-5 marzo 2023)

- Pubblicità -

Dai musei gratis agli eventi davanti al grande schermo, il weekend di sabato 4 e domenica 5 marzo 2023 a Firenze offre diverse cose da fare un città. Si parte con le mostre fresche di inaugurazione a Palazzo Vecchio, al Museo Novecento e a Palazzo Strozzi. Domenica poi ingresso gratuito nei musei statali e, per i residenti, anche in quelli civici. Vi segnaliamo inoltre alcuni mercatini fiorentini “della domenica” e, per finire, al Cinema La Compagnia si terrà anche “Archeofilm“. Ricordiamo che sabato pomeriggio, in centro, è in programma il grande corteo “a difesa della scuola e della Costituzione” in seguito agli episodi avvenuti davanti al liceo Michelangiolo e alle polemiche per la lettera della preside del liceo Leonardo da Vinci. A Firenze sono attese 50mila persone da tutta Italia.

I musei gratis a Firenze il 5 marzo 2023

Nella giornata del 5 marzo 2023 c’è la “Domenica al museo“, iniziativa grazie alla quale ogni prima domenica del mese i musei statali sono gratis anche a Firenze: dalle Gallerie degli Uffizi al Bargello fino a luoghi meno conosciuti ma tutti da scoprire. Un’opportunità unica per il pubblico, ma attenzione alle code di fronte ai monumenti. Diverso è invece per i musei civici, gestiti dal Comune: gratuiti solo per i residenti nella Città metropolitana di Firenze, ossia il territorio dell’ex provincia, grazie alla “Domenica metropolitana”. Per conoscere l’elenco dettagliato e l’orario potete leggere il nostro articolo dedicato ai musei gratis a Firenze la prima domenica del mese (5 marzo 2023).

I nuovi eventi espositivi a Firenze: Giacometti, Fontana e i grandi artisti contemporanei (4-5 marzo 2023)

A Firenze sono fresche di inaugurazione anche due grandi mostre: una su Giacometti e Fontana, dislocata tra gli ambienti del Museo di Palazzo Vecchio e il Museo Novecento; l’altra invece dedicata ai più grandi artisti contemporanei italiani e internazionali a Palazzo Strozzi. Vediamo insieme le due esposizioni e tutte le relative novità.

La prima è una doppia esposizione dedicata ad Alberto Giacometti, con alcuni dei suoi più bei capolavori accostati alle opere di Lucio Fontana, altro personaggio chiave nei medesimi anni. “Giacometti – Fontana. La ricerca dell’assoluto” (dal 2 marzo fino al 4 giugno 2023) si snoda infatti negli spazi monumentali di Palazzo Vecchio, tra la Sala delle Udienze e la Sala dei Gigli, dove si conserva anche la celebre “Giuditta” di Donatello. “Lucio Fontana. L’origine du monde” (dal 2 marzo fino al 13 settembre 2023) si trova invece al Museo Novecento con sculture, dipinti e disegni dal ’46 fino agli ultimi anni della lunga carriera dell’artista. Per saperne di più potete leggere il nostro articolo dedicato a Giacometti e Fontana in mostra tra Palazzo Vecchio e Museo Novecento.

La seconda s’intitola invece “Reaching for the Stars. Da Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye” (dal 4 marzo al 18 giugno 2023) e si trova a Palazzo Strozzi. La mostra vede la stretta collaborazione tra l’istituzione dove è fisicamente collocata l’esposizione e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e racconta con oltre 70 opere, tra pittura, scultura, installazione, fotografia e video, l’attività dei più importanti artisti contemporanei italiani e internazionali, tra i quali Cindy Sherman e Damien Hirst, oltre a un un focus su Maurizio Cattelan. Qui l’approfondimento sulla nuova mostra di Palazzo Strozzi “Reaching for the stars”.

Cosa fare: mercatini a Firenze domenica 5 marzo

Come sempre, non mancano i mercatini fiorentini della domenica : potrete visitare quindi, dalle ore 08:00 alle 20:00, “Savonarola Antiquaria” (in piazza Savonarola a Firenze) con una sessantina di stand dedicati proprio al settore dell’antiquariato: mobili, oggettistica, numismatica, filatelia, libri e stampe, dipinti e sculture, oggetti di modernariato, porcellane e pregiati accessori vintage a preziosi pezzi unici. Lo stesso giorno anche Viale Europa è “in fiera” (dalle 08:00 alle 20:00) con un mercato di qualità organizzato dalla Fivag Cisl dove potrete trovare abbigliamento, oggettistica, cibo, prodotti per la bellezza, piante e fiori, e molto altro ancora.

Cinema: “Archeofilm” alla Compagnia di Firenze

Sabato 4 e domenica 5 marzo 2023 al Cinema La Compagnia di Firenze continuano anche gli eventi della V edizione di “Archeofilm“, il Festival Internazionale del Cinema di Archeologia, Arte e Ambiente organizzato dalla rivista Archeologica Viva (Giunti Editore). Un’immersione cinematografica per svelare misteri e criticità del nostro pianeta, alla costante ricerca delle radici dell’umanità e di risposte possibili verso un futuro sostenibile. Sul sito del Cinema La Compagnia è possibile consultare e scaricare il PDF completo della programmazione di Archeofilm.