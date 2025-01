Eventi a Firenze durante il ponte dell’Epifania (4-5-6 gennaio 2025)

- Pubblicità -

Arriva l’Epifania che tutte le feste si porta via: nella città di Firenze lo fa però con tanti imperdibili eventi in programma per sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2025. Musei gratis, Befane dall’alto, in auto e in canoa, presepi viventi e tanto altro ancora: questo fine settimana è ricco di sorprese, scopriamole insieme nella nostra rubrica.

Sabato 4 gennaio 2025 iniziano i saldi anche a Firenze

Sabato 4 gennaio 2025 inizieranno i saldi: si potrà fare shopping a prezzo scontato per ben 60 giorni in tutta la Toscana, anche a Firenze e nei suoi dintorni. Il 5, consueto giorno di inizio saldi, cade di domenica e così il via alle promozioni è stato anticipato di 24 ore. I suggerimenti per chi acquista sono i seguenti: controllare che sul cartellino sia riportato il prezzo iniziale e la percentuale di sconto (in Toscana non è più obbligatorio specificare il costo finale), diffidare di sconti che superano il 50% e chiedere se è possibile fare il cambio (che è a discrezione dell’esercente se la merce è integra e non difettata). Allo stesso modo, la prova degli abiti è una “cortesia” che il commerciante fa al cliente e non un obbligo. Qui i dettagli sui saldi 2025 a Firenze.

Musei gratis a Firenze (domenica 5 gennaio)

Domenica 5 gennaio i musei statali saranno gratis a Firenze, come accade ogni prima domenica del mese. Per una giornata sarà possibile entrare a costo zero (coda permettendo) nei principali luoghi d’arte della città: dagli Uffizi al Bargello, da Palazzo Pitti alle Cappelle Medicee. Nella medesima giornata i residenti a Firenze e provincia avranno un’opportunità in più: potranno visitare gratuitamente i musei civici – come Palazzo Vecchio e Santa Maria Novella – e partecipare a visite guidate e attività per famiglie (su prenotazione) in occasione della Domenica metropolitana.

Eventi a Firenze (6 gennaio 2025): la Befana si cala dall’alto, arriva in auto e pure in canoa

Dopo Babbo Natale, anche la Befana si calerà dall’alto, come ogni anno dall’arcone di piazza della Repubblica. Alle ore 11:30 di lunedì 6 gennaio sarà fondamentale stare tutti con il naso all’insù per vederla munita di scopa e delle sue aiutanti. Anche in questa occasione, i bambini potranno poi ricevere caramelle offerte da Conad e dolcetti della pasticceria Sieni di Firenze. Grazie ai tecnici di Acrobatica (già EdiliziAcrobatica), esperti di interventi in quota, la magia sarà assicurata in piena sicurezza. L’evento è realizzato dal Comune con la collaborazione di Confcommercio fiorentina.

Ma come ormai ai fiorentini è noto, si sa che nella nostra città la Befana viene persino vogando: per il sedicesimo anno consecutivo, arriverà presso la sede della Canottieri Comunali Firenze in Lungarno Ferrucci n.4 (ingresso da piazza Ravenna) a bordo di un Dragon Boat carico di calze da donare a tutti i bambini in attesa sulle rive dell’Arno (fino ad esaurimento scorte). L’appuntamento è fissato sempre per lunedì 6 gennaio 2025, dalle ore 10:00 alle 12:00: sarà il gruppo delle Florence Dragon Lady-Lilt insieme ad altre donne della Canottieri Comunali a vestire gli abiti della festa e ad offrire dolci, pandori, panettoni, tè e cioccolata calda (vin brulè agli adulti), ma anche a invitare tutti a fare una gita sul fiume a bordo dei Dragon Boat.

“Befana del Vigile Urbano del CAMET (Club Auto e Moto d’Epoca Toscano)”, evento consolidato nella tradizione fiorentina grazie alla collaborazione con la Polizia Municipale e il Comune di Firenze che per la edizione del 2025 ha concesso il patrocinio. Il 6 gennaio, in piazza Santa Maria Novella, sarà aperto un gazebo dove arriverà la Befana del CAMET che, insieme ai rappresentanti della Polizia Municipale e delle Istituzioni della città, distribuirà doni ai bambini presenti. Tra gli eventi da segnalare in questo weekend c’è anche la, evento consolidato nella tradizione fiorentina grazie alla collaborazione con lae ilche per la edizione del 2025 ha concesso il patrocinio. Il 6 gennaio, in, sarà aperto un gazebo dove arriverà lache, insieme ai rappresentanti della Polizia Municipale e delle Istituzioni della città, distribuirà doni ai bambini presenti.

Mercato della Befana a Campo di Marte (sabato 6 gennaio)

Sabato 6 gennaio, dalle ore 08:00 alle 20:00, torna la Befana a Campo di Marte, grande fiera del commercio ambulante della Toscana. Un modo alternativo di fare shopping, tra viale Paoli e viale Fanti, e salutare le festività. Per l’occasione, saranno protagonisti oltre 200 banchi con abbigliamento, calzature, accessori in pelle e tanto altro ancora. Inoltre, alle ore 15:00, ci sarà la parata delle befane, animata da trampolieri, caramelle e dolcetti per i più piccoli. L’ingresso è libero. Informazioni su Facebook.

Ultimi giorni per vedere luci, proiezioni e video-mapping nel centro storico di Firenze

Dalla facciata di Palazzo Vecchio fino al Giardino di Palazzo Medici Riccardi e a piazza Santa Maria Novella. Questi saranno gli ultimi giorni (fino al 7 gennaio) per vedere luci, proiezioni e video-mapping in tutto il centro storico di Firenze, come quello che sta incantando da giorni fiorentini e turisti su Ponte Vecchio. Quest’anno il tema è quello del rispetto della città, nel solco di #EnjoyRespectFirenze, la campagna di sensibilizzazione per chi visita la nostra città.

Street band in via Palazzuolo (domenica 5)

Domenica 5, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, via Palazzuolo si trasformerà in un concerto a cielo aperto: 4 street band con 75 musicisti e 3 street gallery prenderanno vita lungo la strada, immersa in un’atmosfera magica, arricchita da ghirlande festose. Questo il biglietto da visita di “Recreos music parade”, organizzato da Fondazione CR Firenze per regalare momenti di musica e arte, in collaborazione con il Musart Festival. L’evento è a ingresso libero.

Eventi a Firenze fino a lunedì 6 gennaio 2025: il mercatino di Natale di San Donato

Fino a lunedì 6 gennaio, dalle 10:00 alle 21:00, si potrà ancora respirare aria natalizia nella piazza del centro polifunzionale San Donato (via Sandro Pertini, n. 2/9) a Novoli, grazie alle 45 casette in legno del tradizionale mercatino di Natale. Qui non solo si potranno cercare idee regalo, ma anche prodotti artigianali e varie specificità alimentari. L’ingresso è libero. E nel vicino parco San Donato è attiva anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio, dove il 6 gennaio alle 15.30 arriverà anche la Befana.

Eventi nei dintorni di Firenze (6 gennaio 2025): presepe vivente a Santa Brigida e Londa

Una tradizione che va avanti da decenni è quella del presepe vivente a Santa Brigida, frazione di Pontassieve, la cui prima edizione risale al 1984. L’appuntamento è fissato a lunedì 6 gennaio, ore 18:00: 50 figuranti si esibiranno infatti in una scenografia suggestiva. Dall’Annunciazione all’arrivo dei Re Magi: la rappresentazione si svolge all’aperto, a valle della chiesa parrocchiale. In una sorta di anfiteatro naturale, verrà ricostruito il villaggio di Betlemme e la capanna dove è appena nato Gesù. Il giorno dell’Epifania previsti anche stand, doni e animazioni per i più piccoli, mercatini e una mostra fotografica che illustra il passato e il presente della frazione.

Sempre fuori Firenze e come da tradizione, a Londa, si terrà un presepe vivente. L’appuntamento è in piazza della Repubblica, lunedì 6 gennaio 2025 alle ore 17:30. Lungo il greto del fiume Rincine, il pubblico potrà dunque godersi lo spettacolo della rievocazione religiosa dalla balaustra della piazza. I Re Magi arriveranno in sella al proprio cavallo e al loro seguito ci sarà anche la Befana, che porterà caramelle per tutti i bambini.