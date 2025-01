Befana a Firenze 2025: il programma degli eventi

Su un'auto storica, in canoa e in treno. La Befana a Firenze non vien solo di notte. Si calerà dall'alto e sarà scortata anche dagli agenti della polizia municipale

Lunedì 6 gennaio 2025 la Befana a Firenze si darà un bel daffare con un ricco programma di eventi: non solo arriverà in centro a bordo di un’auto d’epoca, ma nel giorno dell’Epifania si calerà dall’alto dell’arco di piazza della Repubblica e vogherà pure lungo l’Arno. Non mancheranno caramelle e sorprese per i bambini. Ma ci saranno iniziative perfino per i più grandicelli, dal treno della Befana che (a vapore) farà la spola tra Firenze e il Mugello, fino alla maratonina che si svolgerà alla periferia della città. Ecco i principali appuntamenti dove incontrare la simpatica vecchietta.

La Befana a Firenze arriva dall’alto, in piazza della Repubblica

Uno degli eventi più spettacolari della mattinata dell’Epifania 2025 a Firenze sarà l’arrivo dall’alto Befana in piazza della Repubblica, dopo l’entrata suggestiva del suo “collega” Babbo Natale in piazza della Signoria lo scorso dicembre. La “streghetta” insieme alle sue aiutanti si calerà dall’iconico Arcone di Piazza della Repubblica, per poi distribuire caramelle e dolcetti. L’appuntamento è alle ore 11.30. L’iniziativa, a ingresso gratuito, è promossa grazie alla collaborazione tra Comune di Firenze, Confcommercio, Acrobatica (già EdiliziAcrobatica) e JT&T srl, la società promotrice del progetto di sviluppo del palazzo dell’Arcone.

La Befana del Vigile Urbano

Un altro degli eventi tradizionali dell’Epifania a Firenze è la Befana del Vigile Urbano, che torna nel 2025 con la sua 29esima edizione. In piazza Santa Maria Novella prenderà posto lo stand del Camet, il Club auto e moto d’epoca toscano, dove – scortata da auto d’epoca – arriverà la vecchietta che insieme ai rappresentanti della Polizia Municipale e delle istituzioni distribuirà doni ai più piccoli. La carovana dei veicoli storici partirà dal piazzale delle Cascine intorno alle 10.30 per la parata nel centro storico. Lungo il percorso ci sarà anche la postazione di un vigile urbano su un “cilindrone” che riceverà alcuni doni: la tradizione vuole che in questo giorno gli automobilisti compiano un gesto di riconoscenza per l’impegno degli agenti durante tutto l’anno. L’arrivo della Befana in piazza Santa Maria Novella è prevista intorno a mezzogiorno. Informazioni sul sito del Camet.

La Befana 2025 dei Canottieri comunali di Firenze

Altro evento in programma, diventato ormai una consuetudine, è la Befanata dei Canottieri comunali di Firenze. Nella mattinata del 6 gennaio saranno molte le befane che accoglieranno le famiglie in riva d’Arno, arrivando a bordo di un Dragon Boat carico di calze al molo con accesso da in Lungarno Ferrucci 4. Dalle 10 alle 12 il gruppo delle Florence Dragon Lady-Lilt e altre donne della Canottieri Comunali animeranno la festa offrendo dolci, pandori, panettoni, tè, cioccolata calda e vin brulè per gli adulti. Presente anche una squadra di sorveglianti d’eccezione: gli animali della Scuola Italiana Cani Salvataggio.

Il rogo del fantoccio della Befana e la maratonina dell’Isolotto

Alla periferia di Firenze, la Befana arriva prima: dalle ore 16.30 del 5 gennaio 2025 la vecchietta distribuirà caramelle, dolci e, per i più birichini, un po’ di carbone in piazza dell’Isolotto. La giornata si concluderà con il tradizionale rogo del fantoccio della Befana, in collaborazione con il Gruppo Storico dei Vigili del Fuoco di Firenze. Sempre all’Isolotto, lunedì 6 gennaio va in scena la 50esima edizione della maratonina della Befana, con la corsa competitiva (21 chilometri e 13,5 chilometri) e quella non competitiva di 5 km. A quest’ultima sarà possibile iscriversi la mattina stessa. La partenza è fissata alle ore 9.30 dalla Polisportiva Isolotto in via Pio Fedi 7. Per info: 388.9248380, [email protected], www.isolotto.eu.

La Befana 2025 nei Quartieri di Firenze

Saranno tanti gli eventi in programma il tra il 5 e il 6 gennaio 2025 nei Quartieri perferici di Firenze in cui i più piccoli potranno incontrare la Befana. Nel giorno dell’Epifania, dalle ore 10, nel giardino di Villa Arrivabene (Quartiere 2) ci sarà la Befana della Fratellanza Militare, mentre dalle 15.30 alle 18.30 alla Limonaia di Villa Strozzi (Quartiere 4) si svolgerà un pomeriggio di festa per i più piccoli con letture interattive, concerto del piccolo coro del Melograno e l’arrivo della vecchietta.

Numerosi gli appuntamenti gratuiti anche nel Quartiere 5 il 6 gennaio, alle ore 15.30: spettacolo di burattini al Centro per l’Età Libera di via Brozzi; show “È smarrita la Befana” al Circolo Ricreativo Lippi; spettacolo di magia all’SMS di Rifredi; arrivo della Befana sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita nel parco di San Donato. Per i più grandicelli a Campo di Marte, intorno allo stadio, il 6 gennaio si svolge il grande mercato ambulante della Befana, da mattina a sera (qui gli altri eventi del weekend a Firenze).

Il Treno della Befana 2025

Come ogni anno anche per l’Epifania 2025 torna il Treno storico a vapore della Befana, che nella mattinata del 6 gennaio parte dalla stazione Santa Maria Novella di Firenze alle 9.31 per arrivare a San Piero a Sieve alle 12.02, con tanto di rinfresco per i passeggeri. In programma inoltre passeggiate guidate all’esterno della Fortezza Medicea e alla Pieve, mentre per le vie della cittadina si svolgerà il mercatino Svuota Cantine. Il treno ripartirà alla volta di Firenze nel pomeriggio. Informazioni e prezzi su www.prolocosanpieroasieve.it.