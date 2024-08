Eventi e concerti in Toscana durante il weekend (17-18 agosto 2024)

- Pubblicità -

La nostra amata Toscana, nel fine settimana del 17 e 18 agosto 2024, ospita non solo tanti eventi ma anche alcuni concerti. Sabato torna la “Notte delle streghe” di Marradi per immergersi in una serata tanto magica quanto inquietante, mentre domenica si potrà prendere ancora parte a “Volterra AD 1398” per tuffarsi indietro nel tempo, fino al periodo medievale, per l’ultima volta. Si arriverà così fino alle “Alpi Apuane in festa” a Careggine, iniziativa che si svolgerà durante l’arco di entrambe le giornate. Vediamo allora i principali appuntamenti di questo weekend estivo.

La Notte delle streghe 2024 di Marradi (Firenze)

Le streghe volano fino in Mugello, a Marradi, sabato 17 agosto 2024 e danno il via ad una notte tanto magica quanto inquietante. “Liberati dal male o brucia con loro” è il titolo di questa XX edizione della “Notte delle streghe”, occasione unica per immergersi in ambientazioni a tema e postazioni interattive, ma anche per incontrare figuranti e attori, partecipare a spettacoli dal vivo e molto altro ancora.

La manifestazione inizierà alle 18:30 con lo stand gastronomico e il mercatino degli ambulanti tra le vie del paese, oltre all’apertura, protratta fino a tarda notte, dei negozi. Tra le tante attività in programma si ricorda l’appuntamento con il tradizionale “Rogo della strega”, previsto per la mezzanotte sul greto del fiume Lamone, seguito da uno spettacolo pirotecnico e una performance di sbandieratori. Per saperne di più è possibile visitare il sito ufficiale della Proloco Marradi o telefonare al numero 055.8045170.

L’ultimo weekend della festa medievale di Volterra

Domenica 18 agosto (ore 11:00-23:30) sarà l’ultima occasione per partecipare a “Volterra AD 1398”, il cosiddetto anno del Signore. La cittadina si tufferà indietro nel tempo, nel periodo medievale. Le strade si popoleranno così di audaci cavalieri, nobili e signore e monaci che sfileranno fra torri, palazzi, chiese o semplici case di villaggio e tende degli accampamenti, sotto la mole della Fortezza Medicea. Spettacoli, eventi, mercati, laboratori e musica attenderanno i visitatori come ogni anno. Il programma completo degli eventi dell’edizione 2024 e il prezzo del biglietto di ingresso sono sul sito volterra1398.it.

Concerti, eventi e spettacoli in Toscana il 17 e 18 agosto

Questo fine settimana toscano ospiterà anche numerosi concerti e spettacoli. Achille Lauro presenterà “Achille Lauro Summer Fest – A Rave Before L’Iliade”, un vero e proprio rave estivo aperto a tutti i tipi di pubblico e in programma in numerosi luoghi e festival. In particolare venerdì 16 agosto lo show fa tappa a Rosignano (Livorno) per il Castiglioncello Festival e sabato 17 agosto alla Villa Bertelli di Forte dei Marmi. Biglietti online da 47 euro.

Spettacoli anche in Maremma per il festival estivo Follonica Summer Nights che domenica 18 porta in scena nel parco centrale il musical Flashdance con il volto tv Alex Belli (biglietti da 30 euro in su).

Alla Fortezza di Mont’Alfonso (SP 69 strada collegamento Castelnuovo di Garfagnana) si terrà poi lo spettacolo “Paolo Ruffini IO? DOPPIO!” sempre nella giornata di sabato, alle 21:00. Le voci di Paolo Ruffini e Lorenzo Cecchetto tornano con doppiaggi classici, che si alterneranno a quelli nuovi spaziando dalla politica al cinema. Acquisto dei biglietti nei punti vendita BoxOffice Toscana oppure online sempre su TicketOne.

E ancora ci sarà il “BargaJazz Festival 2024”, 35° concorso internazionale di arrangiamento e composizione che rende omaggio alla musica di Joe Henderson Chris Cheek. In particolare, si ricordano gli appuntamenti di sabato 17 ai giardini di Villa Moorings (Barga) con “The Swingers Orchestra – Ellington 125” alle ore 21:30 (ingresso 15 euro; ridotto 10) e di domenica 18 nel centro storico della cittadina con “Barga in Jazz“, dalle ore 17:00 in poi (ingresso libero).

Eventi in Toscana sabato 17 e domenica 18 agosto 2024: Festa Rossa a Lari

Tra gli eventi in Toscana di sabato 17 e domenica 18 agosto 2024 vi è anche la “Festa Rossa” di Perignano di Lari. Un’iniziativa a ingresso gratuito: autofinanziata, eco-sostenibile e a base volontaria, che quest’anno ha scelto come slogan della sua XI edizione una frase di Antonio Gramsci, “Organizzatevi perché avremo bisogno di tutta la vostra forza”. In particolare, sabato 17 si terrà il concerto di una storica band italiana, Africa Unite, insieme a Lalice e il dj set Low-Fidelity, mentre domenica 18 la rassegna si chiuderà con il concerto di Tonino Carotone e poi Bimbo, Maurizio Piovano e Dome La Muerte Dj-set. Informazioni e contatti sul sito ufficiale della Festa Rossa di Lari oppure scrivendo a [email protected].

Vintage Festival a Castiglion Fiorentino

Come già successo a Ferragosto, fino a domenica 18 agosto il borgo toscano di Castiglion Fiorentino ospiterà la VI edizione del Vintage Festival, evento che ogni anno espone automobili e moto d’epoca lungo le strade, oltre a proporre musica dal vivo e spettacoli di ballo nelle piazze. Ci sarà persino un mercatino vintage, luogo unico dove andare alla ricerca di articoli rari e originali: dai vestiti ai libri fino ai giocattoli d’epoca. L’ingresso è gratuito. Contatti: 0575.656493.

Il 17 agosto i primi eventi del Bravìo delle Botti di Montepulciano

La settimana degli eventi del Bravìo delle Botti a Montepulciano si apre con il tradizionale Proclama del Gonfaloniere, che sancisce l’inizio della sfida tra le otto contrade della città medievale. Dalle ore 20:30 di sabato 17 agosto i figuranti ci ciascuna strada, suddivisi in terzieri, sfileranno in corteo partendo dal territorio di appartenenza per raggiungere Piazza Grande. Dalle 21:30 si terrà il cerimoniale con la lettura del Proclama e il saluto da parte del Gonfaloniere. Successivamente, i festeggiamenti con la sbandierata del Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano e, a seguire, uno spettacolo di fuoco. Informazioni e biglietti su www.braviodellebotti.com.

Palio di San Lodovico a Serravalle Pistoiese

Tra gli eventi del fine settimana si ricorda la sfida del Palio di San Ludovico a Serravalle Pistoiese, per la prima volta riconosciuto tra le rievocazioni storiche della Regione Toscana, che si terrà domenica 18 agosto dopo la Santa Messa delle ore 21:00 nella Chiesa di Santo Stefano e il Corteggio Storico dei rioni. Si tratta della tradizionale competizione arcieristica tra i quattro rioni del borgo per aggiudicarsi l’ambito Cencio del Palio di San Lodovico. Ma ci sono alcune sorprese anche il giorno precedente, sabato 17 agosto: nel pomeriggio si terrà infatti una gara amichevole in costume aperta a tutti mentre la sera, dalle 21:00, il torneo dei mercenari decreterà i 4 mercenari che tireranno con i 4 rioni il giorno del palio. Programma completo sulla pagina Facebook.

Ultime date per “Tovaglia a Quadri” ad Anghiari

Il cortile del castello di Sorci di Anghiari sta ospitando in questi giorni “Tovaglia a Quadri”, cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate. Uno spettacolo irripetibile, a cui si potrà prendere parte fino a lunedì 19, scritto da Paolo Pennacchini e da Andrea Merendelli, che ne cura anche la regia. “Mattimonio” prende vita quest’anno, non a caso a 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia, l’uomo che ha rivoluzionato il mondo della psichiatria. I biglietti si possono acquistare online sul sito di Tovaglia a Quadri e presso la biglietteria allestita all’interno della terrazza Busatti (ad Anghiari, ingresso via Mazzini) con orario 16:00 – 19:00.

Alpi Apuane in festa a Careggine

Il 17 e 18 agosto 2024 anche il cuore della Garfagnana e il parco regionale delle Alpi Apuane sono in festa a Careggine. Due giorni di iniziative all’insegna di tradizione, gastronomia e divertimento. Tra i tanti appuntamenti in programma si ricordano, dalle 17:00 di sabato, il palio del formaggio e il tiro della forma da 30 kg accompagnato dal corteo storico in costume medioevale con i signori da Bacciano e di Careggine con al seguito armigeri, musici, nobili e popolani e, dalle 19:00 in poi, streghi, buffardelli e macconecci che serviranno piatti della tradizione nelle “cariotte” dello storico borgo in un’atmosfera ricca di suggestioni e immersi in tanti momenti rievocativi. Il programma dettagliato dell’iniziativa sulla pagina Facebook.

Eventi gastronomici e sagre in Toscana sabato 17 e domenica 18 agosto

Anche in questo fine settimana del 17 e 18 agosto non mancheranno gli eventi dedicati al buon cibo nella nostra regione, un itinerario tra i sapori del nostro territorio: dalla Versilia alla Maremma, passando dalla provincia di Firenze. Nella nostra guida alle sagre in Toscana nel mese di agosto 2024, si potrà andare alla ricerca della festa gastronomica più adatta al proprio palato. Si attraverseranno così le ricette tipiche di ogni zona: sulle Apuane la pupporina, sull’Amiata l’acquacotta e così via. E poi ancora i tortelli (mugellani, maremmani e pure i “tordelli” lucchesi), senza dimenticare zuppe, carne alla brace, caciucco e pesce.