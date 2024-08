Eventi di Ferragosto 2024 in Toscana: cosa fare dal mare alla montagna

- Pubblicità -

Gli eventi del Ferragosto 2024 in Toscana promettono sorprese per grandi e piccoli: concerti, feste tradizionali, mercatini e idee per famiglie. Chi è a caccia di spunti “last minute” per organizzare la gita del 15 agosto, può spaziare dal mare alla montagna. Si va dai fuochi d’artificio alle fiere vintage, fino a rievocazioni storiche, pali paesani e cene con tanto di spettacolo teatrale in quattro portate (e sotto le stelle). Ecco quindi cosa fare e dove andare in Toscana nel giorno di Ferragosto.

Cosa fare per Ferragosto 2024 al mare in Toscana: concerti ed eventi in Versilia

Una cosa è certa: viste le previsioni meteo favorevoli e il gran caldo, la costa toscana a Ferragosto sarà presa d’assalto, ma ci saranno anche alcuni eventi per chi non vorrà stare soltanto in spiaggia. Partiamo dalla vigilia. La sera del 14 agosto Mahmood sarà in concerto a Forte dei Marmi, ospite del festival “Villa Bertelli Live” (biglietti a partire da 47 euro), mentre al Teatro della Versiliana di Marina di Pietrasanta arriverà il nuovo show di Massimo Ranieri “Tutti i sogni ancora in volo”.

- Pubblicità -

Poi, nel giorno di Ferragosto, allo spazio Caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta, alle 18.30 sarà ospite il comico Massimo Boldi per un incontro con il pubblico. Ma in Versilia sarà anche tempo di una grande fiera-mercato di Ferragosto, quella organizzata a Camaiore dal 10 al 15 agosto, con oltre 80 espositori per le vie del centro storico ed eventi collaterali (programma su www.comune.camaiore.lu.it).

Cosa fare a Ferragosto sulla montagna toscana

Per andare alla ricerca di un po’ di fresco, il programma del Ferragosto 2024 in Toscana riserva anche qualche sorpresa in montagna. A Castelnuovo Garfagnana, nella Fortezza di Mont’Alfonso alle prime luci del giorno del 15 agosto va in scena l’ormai tradizionale concerto all’alba, affidato quest’anno alla pianista Rita Marcotulli (biglietti 11,50 euro).

- Pubblicità -

In Lunigiana invece si torna indietro nel tempo grazie a Filetto Rinascimentale, manifestazione organizzata nell’omonimo paese (comune di Villafranca) dall’11 al 15 agosto. Anche a Ferragosto, dalle ore 16.00, si aprono le porte del borgo murato che ospita sfilate, personaggi in costume, combattimenti, sbandieratori, mostre di abiti storici, spettacoli di falconeria, mangiatori di fuoco e molto altro. Biglietto di ingresso 5 euro (gratis i bambini fino a 10 anni).

Spostandoci invece all’Abetone, Ferragosto sarà l’occasione per gustare una “montagna” di cioccolato con la fiera Chocomoments, che porta maestri cioccolatieri, produzioni artigianali, show cooking, laboratori per bambini ed eventi in piazzale Europa. Appuntamento dal 15 al 18 agosto dalle 9.30 alle 19.30.

Cosa fare in Toscana con i bambini per Ferragosto 2024: gli eventi della Festa Mezza estate

- Pubblicità -

Sempre restando sulla montagna toscana, uno dei classici eventi organizzati in Lunigiana per far passare in allegria il Ferragosto ai più piccoli è la Festa di Mezza Estate dell’Archeopark nella Fortezza delle Verrucole (San Romano in Garfagnana). Dalle 10.00 alle 18.30 laboratori di battaglia per ragazzi, spettacoli dimostrativi, visite guidate, lanci con il trabucco, prove con armi da tiro e alle 17.00 cocomerata per tutti. Ingresso adulto 8 euro, ragazzi 5 euro, laboratorio 4 euro. Info e prenotazioni 379 2415958.

Le feste tradizionali del Ferragosto in Toscana

Ci sono poi feste paese, che si replicano di anno in anno, da non perdere. Tra gli eventi tradizionali di Ferragosto, in Toscana spicca soprattutto il Palio Marinaro dell’Argentario, che con il 2024 arriva alla sua 81esima edizione. Il 15 agosto 4 rioni si sfidano nelle acque di Porto Santo Stefano a bordo di altrettanti battelli a remi. Ogni equipaggio è composto da quattro vogatori e un timoniere. Una vera e propria festa, attesa con trepidazione per un anno intero. La sfilata dei rioni parte alle 17, mentre la gara prende il via alle 19.15.

- Pubblicità -

A Sarteano (Siena) nel giorno di Ferragosto si tiene la Giostra del Saracino, evento che affonda le sue radici nel XIV secolo. Dalle ore 15.30 il grande corteo storico per le vie del paese, seguito alle 18 dalla sfida tra i cavalieri delle cinque contrade. I giostratori si lanceranno al galoppo contro una fantoccio di legno, raffigurante il “saracino”, appoggiato su un supporto girevole. L’obiettivo è di infilare con l’asta, durante la corsa, un anello del diametro di 6 centimetri.

Sempre nel senese, ma stavolta a Montepulciano in questi giorni è protagonista il Bruscello Poliziano, manifestazione di teatro popolare e contadino che si svolge da 85 anni sul sagrato della cattedrale. L’edizione 2024 porta in scena – grazie a oltre 200 “bruscellanti” – una rilettura di una delle più famose commedie greche, la “Lisistrata” con il famoso sciopero del sesso delle donne per fermare la guerra proclamata dagli uomini. Dopo le rappresentazioni dell’11, 12, 13 e 14 agosto, l’ultima replica 2024 è proprio la sera di Ferragosto, per uno degli eventi tradizionali più seguiti in Toscana durante questo mese. Informazioni e prenotazioni: 0578 810098.

Un altro appuntamento che fa sempre il pieno di spettatori (che in questo caso sono anche commensali) è la “Tovaglia a Quadri“: nel castello di Sorci, frazione di Anghiari (Arezzo), va in scena una cena tipica toscana con una storia da raccontare in 4 portate grazie a questo evento di “teatro povero”. Il tema 2024 è la follia. Le rappresentazioni vanno avanti dal 10 al 19 agosto, ma attenzione: se non si acquista il biglietto per tempo la lista di attesa può essere molto lunga. Info su tovagliaquadri.com.

Una tradizione più recente, ma di sicuro effetto scenografico, “colora” da qualche anno le acque del Lago di Bilancino, in Mugello. La notte di Ferragosto, nell’invaso artificiale – vicino alla punta dell’Andolaccio – vengono ancora chiatte galleggianti da cui sono sparati fuochi d’artificio. L’inizio dello spettacolo pirotecnico è per le 22.45. Qui gli altri eventi del Ferragosto 2024 per chi resta a Firenze.

Mercatini, fiere e festival

Mercatini, mostre, animazioni, cibo, esposizioni di macchine agricole d’epoca e di animali della fattoria: sono questi gli ingredienti della Fiera di San Casciano, che si tiene dall’8 al 16 agosto (compreso tutto il giorno di Ferragosto) nell’omonima frazione di Cascina (Pisa).

Sempre nel pisano, ma questa volta a Perignano di Lari, si rinnova l’appuntamento con la Festa Rossa, manifestazione promossa dai volontari dell’associazione politico-culturale “La Rossa” giunta alla sua 12esima edizione. Nello spazio all’aperto Sandro Pertini dal 13 al 18 agosto ogni sera dibattiti, incontri, concerti, ristorante a km zero, animazione per bambini, mostre. Il giorno di Ferragosto il live degli Skiantos e di Dome La Muerte. A seguire dj set. Ingresso gratuito.

Lo stile e la musica dei mitici anni ’50 sono invece protagonisti a Castiglion Fiorentino (Arezzo) per il Vintage Festival, aperto a ingresso gratuito anche a Ferragosto. L’evento, che ogni anno richiama migliaia di persone da tutta Italia, trasforma il centro storico in un set di un film americano grazie a moto e auto d’epoca esposte lungo le strade, mercatini vintage con oltre 90 espositori, musica dal vivo e spettacoli di ballo nelle piazze con oltre 100 artisti. L’ingresso è gratuito e la rassegna continua fino al 18 agosto. Programma su vintage-festival.it.

In Maremma, il ponte di Ferragosto 2024 invece è all’insegna dell’artigianato, del modernariato e dei piccoli produttori locali per “Sorano in Arte” la manifestazione che anima il borgo storico del paese dal 10 al 18 agosto, tutti i giorni dalle 11 di mattina alle 11 di sera. Oltre alla mostra mercato ogni sera musica, giocolieri, laboratori per bambini ed eventi speciali.

Le altre idee su cosa fare a Ferragosto in Toscana

Infine ecco alcuni link utili con spunti su dove andare per Ferragosto in Toscana: