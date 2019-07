Cosa fare in città nell’ultimo fine settimana di luglio, quello del 26, 27 e 28? Ecco una breve guida agli eventi e ai concerti previsti a Firenze questo weekend.

Weekend a Firenze, i concerti

Finiti i grandi festival estivi, gli appuntamenti comunque non mancano per gli appassionati di musica. Per i concerti di richiamo ci si dovrà però allontanare un po’ da Firenze.

A Fiesole arriva Xavier Rudd, polistrumentista e cantautore australiano conosciuto per le vibranti canzoni folk in chiave moderna ma ispirate dai suoni della sua terra d’origine. Il concerto, promosso nell’ambito dell’Estate Fiesolana, è in programma stasera, venerdì 26 luglio, al Teatro Romano di Fiesole. Inizio alle 21.15.

Non mancano tuttavia i concerti anche a Firenze, senza doversi allontanare dalla città.

Prosegue la Italian Brass Week, festival dedicato agli ottoni. Stasera la 500 Brass Parade, sfilata di 30 Fiat 500 ciascuna con un musicista a bordo, da Vinci a Firenze, in occasione dei 500 anni dalla nascita di Leonardo Da Vinci. In serata, alle 22, il concerto dei Concertango sul Sagrato della Misericordia di Firenze, in Piazza del Duomo. Domani, sabato 27 luglio, Genio Jazz – Improvvisazioni Geniali all’Abbazia di San Miniato al Monte. Info: italianbrass.com.

Prosegue fino a sabato il Florence Folks Festival, alla Manifattura Tabacchi. Venerdì 26 luglio spazio ai suoni esotici e tropicali di POPS e Dengue Dengue Dengue. Sabato 27 luglio si guarda invece alla tradizione, con L’Orchestrina di Molto Agevole e La Nuova Pippolese. Info: florencefolksfestival.it.

Feste e sagre, gli eventi del weekend a Firenze

Proprio di fronte al festival c’è la quarta edizione della Sagra della violetta, la melanzana fiorentina. Maccheroni alla norma, melanzana burger, pizza alla parmigiana e melanzana in tutte le salse al Ristorante Time Out, davanti all’ingresso della Manifattura Tabacchi. Fino a sabato 27 luglio, info: florencefolksfestival.it/la-sagra-della-violetta.

Il posto giusto per chi ama il fantasy è invece Vinci, dove torna la Festa dell’Unicorno. È una delle principali rassegne dedicate al mondo del fantastico in Italia. Elfi, gnomi, pirati e la novità 2019, un’area tematica tutta dedicata allo steampunk. Tutte le informazioni.

Domenica 28 luglio a Firenze si corre la gara più sgangherata e tragicomica che c’è: la Coppa Cobram, ispirata dalla celebre corse ciclistica di Fantozzi contro tutti. Pantaloni ascellari, canottiere della salute e via in sella. Alla bersagliera.

Il Florence Dance Festival promuove per tutto il weekend l’Encuentro Tanguero Italiano, tre giorni di milonghe e folklore argentino dedicati all’arte del Tango. Info: florencedancefestival.org.

Cinema, visite, drink: una serata all’aperto a Firenze

Va avanti la programmazione dei cinema all’aperto in tutta Firenze. Per scoprire quali sono e dove si trovano e per conoscere la programmazione, c’è la guida de Il Reporter alle arene estive.

Torri, forti e fortezze: anche questo weekend tante proposte per scoprire Firenze dall’alto con una visita insolita. Ecco quelle da non perdere.

Non è estate senza un bel drink al fresco. Una guida completa a tutti i locali all’aperto di Firenze per l’estate 2019.