Guida agli eventi del weekend a Firenze (19-20 ottobre)

In questo fine settimana si svolge una serie di eventi a Firenze che sembrano usciti dalle favole per bambini: dalle streghe fino al Paese dei Balocchi passando per mercatini e stand dedicati al vintage, tra sabato 19 e domenica 20 ottobre. Insomma non sarà certo possibile annoiarsi. Scopriamo dunque in questa breve guida, tutte le attività del weekend.

Eventi a Firenze il 19 e 20: Festival delle Streghe all’Ippodromo del Visarno

Arriva il Festival delle Streghe sabato 19 e domenica 20 ottobre (ore 11:00-20:00) all’Ippodromo del Visarno Cesare Meli nel piazzale delle Cascine di Firenze. Performer, musica suggestiva e un mercato ricco di prodotti esoterici coinvolgeranno il pubblico in un’altra dimensione, in cui sarà lecito provare anche un po’ di paura. Durante il festival si potrà partecipare a conferenze e laboratori a tema durante i quali approfondire la conoscenza delle antiche arti magiche e scoprire alcuni segreti. E per finire, durante l’evento non mancherà l’area dedicata al cibo e alle bevande. Programma sulla pagina Facebook ufficiale.

Cinema: “Middle East Now 2024” in tanti spazi cittadini (fino al 20 ottobre)

Il Cinema La Compagnia, il Cinema Astra e molti altri spazi cittadini ospitano, fino a domenica 20 ottobre, la nuova edizione del Middle East Now. Un festival ricco di eventi tra cinema, documentari, mostre, teatro, musica, cibo, incontri e progetti culturali. Quest’anno ci sono oltre 35 titoli in anteprima e un focus speciale dedicato alla Palestina. Tra gli ospiti speciali arriverà a Firenze il famoso attore e regista palestinese Mohamed Bakri per presentare il suo nuovo film “Jenin, Jenin 2024” (sabato ore 19).

Il tema di quest’anno è Ecologies of Resistance: attraverso il programma, il festival vuole riflettere sullo stato di crisi attuale, approfondire il nostro legame con il mondo naturale, condividere le storie di resistenza quotidiana, a Gaza e in tanti altri paesi dove si vive la quotidianità della guerra, per provare a promuovere un futuro più equo. A chiudere la rassegna ci sarà poi il Sudan, paese martoriato dalla guerra civile, con l’anteprima del bellissimo “Goodbye Julia” di Mohamed Kordofani, vincitore del Prix de la Liberté al Festival di Cannes, e una storia tutta al femminile. Programma completo e ulteriori informazioni su orari e biglietti visitando il sito ufficiale del Middle East Now 2024.

Shopping ed eventi a Firenze: Rionalissima a Campo di Marte, domenica 20 ottobre

Tra gli eventi a Firenze di domenica 20 ottobre 2024 torna poi l’appuntamento autunnale a Campo di Marte con Rionalissima: la più importante fiera del commercio ambulante della Toscana promossa e organizzata da ANVA – Confesercenti Firenze, punto di riferimento per lo shopping. Gli operatori dei mercati rionali cittadini, insieme ad altri provenienti da tutta la Toscana, animeranno il mercato allestito per l’occasione lungo Viale Paoli e Viale Fanti (zona Stadio). Saranno presenti oltre 300 imprese su area pubblica con prodotti moda, calzature, intimo, cibo, accessori per la casa e molte altre curiosità ed occasioni dell’ultimo minuto. Orario: dalle 08:00 alle 20:00. L’ingresso è libero.

Mercatini di antiquariato e vintage a Firenze

Questo fine settimana alcune iniziative fiorentine sono dedicate all’antiquariato e al vintage. Nell’area del parcheggio del Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) in via Fabrizio de Andrè si terrà Collezionare a Firenze Artigianarte, la mostra mercato dedicata a collezionismo, curiosità cartacee e tanto altro ancora (sabato 19 e domenica 20, dalle 10:00 alle 19:00). In piazza Indipendenza ci sarà invece lo storico appuntamento con Indipendenza Antiquaria dove si potranno trovare numismatica e filatelia, mobili e oggettistica di modernariato e tanto altro ancora (sabato 19 e domenica 20, dalle 08:30 alle 19:30). Domenica 20 ottobre torna invece la nuova stagione di Pimp My Vintage a The Social Hub, il mercatino dedicato al gusto retrò. Qui si potranno acquistare vestiti, borse, gioielli, locandine, vinili, design, ma anche i migliori prodotti di artigianato realizzati con tecniche e materiali di riciclo, per vivere la stagione in modo originale e sostenibile.

Gli altri eventi per lo shopping a Firenze sabato 19 e domenica 20 ottobre 202

Ancora mercatini in questo weekend. Come ogni terza domenica del mese, anche il 20 ottobre (dalle 09:00 alle 19:00) La Fierucola in piazza Santo Spirito tornerà a promuovere l’agricoltura biologica di piccole aziende familiari e l’artigianato tradizionale naturale. In parallelo, sarà possibile visitare mostre fotografiche o partecipare a convegni sull’alimentazione, laboratori per ragazzi, corsi di artigianato e pubblicazioni sulla vita rurale. Sia sabato che domenica, dalle 10:00 alle 20:00, si darà il via anche ad Ars Manualis – L’eredità dei saperi in piazza Santa Maria Novella con tante sorprese dedicate all’artigianato. E ancora, in piazza Acciaioli il Galluzzo sarà in Fiera domenica 20, dalle 08:00 alle 19:00 con stand di generi vari.

Nel Paese dei Balocchi al Centro di San Donato a Firenze

Tra gli eventi di questo fine settimana a Firenze ce n’è uno davvero curioso: il quartiere di San Donato, sia sabato 19 che domenica 20 ottobre, si trasformerà in un vero e proprio “Paese dei Balocchi”. In entrambe le giornate, dalle 09:00 alle 22:00, la piazza del centro commerciale ospiterà infatti una manifestazione adatta a tutte le età con giocattoli antichi, modellini di auto, draghi e tanto altro. Non mancherà l’area dedicata al cibo e al bere, e ancora gonfiabili e giostre, corsi di ballo e mercatini per tutti i gusti. Il programma è consultabile sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento.

Eventi nei dintorni di Firenze: torna la Fiera di San Luca a Impruneta (dal 19 al 20 ottobre)

Questo weekend, sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024 torna, nei dintorni fiorentini, la tradizionale Fiera di San Luca all’Impruneta. L’evento, tra i più antichi d’Europa, è strettamente legato alla celebrazione del patrono del paese, San Luca, il 15 ottobre. Ogni anno la rassegna propone eventi culturali, ricreativi e la storica fiera del bestiame. Tra le novità di quest’anno c’è “Corri alla Fiera”, corsa podistica non competitiva che si terrà nella giornata di domenica. Ingresso gratuito.