Guida al weekend a Firenze: gli eventi del 21 e 22 settembre

Dalla musica elettronica fino al regno delle zucche: questo weekend porta a Firenze e dintorni una serie di eventi per tutti i gusti, sabato 21 e domenica 22 settembre 2024. Amanti della musica, dello shopping, dello sport e del buon cibo saranno invitati a prendere parte a due giorni all’insegna del divertimento. A Sesto Fiorentino c’è persino una sorpresa per chi ha il pollice verde e ama l’artigianato.

Gli eventi per lo shopping: 4 mercatini a Firenze (sabato 21 – domenica 22 settembre)

Ci sono 4 mercatini a Firenze in questo fine settimana che non si possono proprio perdere, tutti ad ingresso libero. Il primo si trova in piazza dei Ciompi ed è dedicato ai fumetti, ai dischi e all’abbigliamento vintage (sabato 21 e domenica 22 settembre, dalle 09:00 alle 20:00). Il secondo è l’ormai noto “Creative Factory” in piazza della Santissima Annunziata, urban market a pochi passi dal Duomo (venerdì 20, sabato 21 e domenica 22, dalle ore 09:00 alle 19:30). Si prosegue poi con Santo Spirito in Fiera, la mostra-mercato di artigianato, antiquariato, prodotti tipici e generi vari nell’omonima piazza di Santo Spirito (domenica, dalle 08:00 alle 20:00).

Il quarto è il Garage Sale – progetto Itaca – nel chiostro della Chiesa di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi in Borgo Pinti n.58 (fino a sabato 21, dalle 11:30 alle 21:30). La novità di quest’anno è la variegata proposta di attività, talk e laboratori che si svolgeranno in contemporanea al consueto mercatino di oggettistica oltre ad una sezione speciale dedicata al benessere mentale. Professionisti provenienti dalle realtà locali saranno presenti per condividere con il pubblico tecniche di rilassamento, meditazione, yoga, mindfulness, arteterapia, bioenergetica e tanto altro ancora. Per le attività la prenotazione è obbligatoria a: [email protected].

Musica elettronica: Lattexplus Festival nella Cavea del Teatro del Maggio

Sabato 21 settembre, nella Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, arriva il Lattexplus Festival che, ormai giunto alla sua ottava edizione, presenta anche quest’anno una line-up di performer di caratura internazionale che rappresentano l’avanguardia della musica elettronica contemporanea. A partire dalle ore 20:00 sarà possibile apprezzare dal vivo due dei nomi più caldi della scena musicale italiana: Mace e GoDugong. L’apertura delle porte è prevista per le ore 19:00. Prevendite dei biglietti disponibili su dice.fm.

La Festa dello Sport arriva in piazza Tasso

Proseguono gli eventi della Festa dello Sport, iniziativa che tocca tutti i Quartieri di Firenze: iniziata il 7 settembre, questo weekend fa tappa in piazza Tasso (Q1), dalle ore 16:00 alle 19:00 di sabato 21 e domenica 22 settembre 2024. Un’occasione unica per i cittadini di ogni età di sperimentare attività sportive differenti tra loro. A questo link è scaricabile in formato PDF la locandina con tutti i prossimi appuntamenti. Ingresso libero.

Eventi nei dintorni di Firenze: Fiori in Fiera (21-22 settembre)

Tra gli eventi di questo fine settimana, è da segnare in agenda anche Fiori in Fiera a Sesto Fiorentino. L’appuntamento con la mostra-mercato di piante e fiori è fissata per il 21 e 22 settembre nel centro storico, in piazza Vittorio Veneto e in tutte le vie del centro commerciale naturale. Espositori del settore e vivaisti provenienti da tutta la regione porteranno in fiera tutte le novità di stagione. Non mancherà una zona dedicata al mercato delle aziende agricole e dei prodotti a km0, ma le sorprese non finiscono qui: in calendario durante “Fiori in Fiera”, torna Artefacendo, la mostra-mercato del meglio dell’artigianato artistico locale. L’appuntamento è in piazza Vittorio Veneto, dalle ore 10:00 alle 20:00. Ingresso gratuito.

Barberino inFiera

Sia sabato 21 che domenica 22 settembre, a Barberino di Mugello in provincia di Firenze, si terrà Barberino inFiera, con un ricco programma di eventi. Si tratta di un’esposizione fieristica, a ingresso gratuito, dedicata alle tradizioni locali, all’agricoltura e al bestiame. Il programma prevede, da piazza Cavour, l’allestimento di decine di stand espositivi per le vie della città. Tre giorni ricchi di appuntamenti per coinvolgere appassionati del settore e non solo. Non mancheranno le esposizioni degli animali da fattoria, domestici e ornamentali. Nel corso di Barberino InFiera, poi, i bambini potranno divertirsi in un’area giochi allestita per l’occasione. Nel ricco programma della manifestazione, infine, spettacoli artistici e musicali. Sul sito del Comune il calendario completo.

Il Regno delle Zucche a Villa Montalvo (Campi Bisenzio)

C’è una curiosità che forse non tutti sanno: dall’anno 2000 si svolge a Ludwigsburg, vicino a Stoccarda in Germania, la “Mostra di zucche più grande del mondo”. In partnership con gli artisti e gli ideatori di questo evento, arriva Il Regno delle Zucche nel parco di villa Montalvo a Campi Bisenzio. 19 sculture fatte con oltre 20.000 zucche, più 70 spettacoli ed eventi e un’area luna park faranno da contorno all’iniziativa che parte venerdì 20 settembre e continua tutti i weekend fino al 3 novembre. Inoltre, saranno presenti attrazioni, esposizioni, attività divertenti per tutte le età e un’area street food. Nei dintorni di Firenze però non mancano i campi dove scegliere la propria zucca: in questo articolo i principali pumpkin patch della Toscana.