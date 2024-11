Gli eventi di questo weekend a Firenze (23-24 novembre)

Dagli eventi in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne al festival "L'Eredità delle Donne" in Manifattura Tabacchi fino i primi mercatini natalizi

- Pubblicità -

Un fine settimana all’insegna della forza delle donne è quello di sabato 23 e domenica 24 novembre 2024, con qualche iniziativa anche nella giornata di venerdì 22, a Firenze e nei dintorni. Tanti eventi in attesa della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” (25 novembre) e ancora il festival “L’Eredità delle Donne” in Manifattura Tabacchi e il “Festival di cinema e donne” al Cinema La Compagnia. Scopriamo insieme tutti gli appuntamenti di questo fine settimana.

Aspettando la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” (25)

La data ufficiale della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è lunedì 25 novembre, ma Firenze dice no già nei giorni precedenti, con un ricco calendario di appuntamenti. Domenica 24 novembre, dalle ore 15 alle 19, apre le sue porte a Firenze una mostra dedicata al tema della donna e alle questioni di genere. Si tratta di Women (every)day, a cura di Sara Onofrietti / Ora Art Project, che si terrà fino al 30 novembre presso l’International House of Human Rights in via Ghibellina n° 12/a. Attraverso lavori multimediali e installativi, cinque artiste emergenti – Sofia Ancillotti, Benedetta Danti, Graziella Ingorgia, Chiara Nencioni e Alice Risaliti – chiamate a rappresentare cosa significhi per loro essere donne oggi, esplorano temi di attualità, come il ciclo della violenza, la resilienza e l’affermazione dell’identità femminile all’interno degli antichi ambienti del complesso delle Murate dove oggi sorge la Fondazione RFK Italia.

- Pubblicità -

L’inaugurazione è fissata venerdì 22 novembre alle 19:00 e si aprirà con il monologo teatrale di Chiara Gistri intitolato “Ines – racconto da camera”, da un’idea di Lucia Urbano; consulenza artistica Teresa Cinque; sound design Didier de la Rose; grafica del monologo di Marco Fine. Per maggiori informazioni consultare il sito di Ora Lab oppure scrivere a [email protected].

Gli eventi a Firenze per la giornata contro la violenza di genere

La mostra “Women (every)day” non sarà l’unica iniziativa volta a sensibilizzare contro la violenza di genere. Ricordiamo anche il convegno “Un altro genere di posizione: il ruolo degli uomini nel contrasto alla violenza alle donne e all’infanzia”, organizzato dall’Associazione Artemisia – Centro Antiviolenza, presso l’Innovation Center della Fondazione CR di Firenze (Lungarno Soderini 21) oppure online sulla piattaforma zoom.

- Pubblicità -

L’incontro, in programma venerdì 22 novembre (ore 09:00-16:30), si propone come un momento di riflessione pubblica e di dialogo tra uomini e donne impegnati nel contrasto alla violenza, esplorando nuove alleanze e modelli di coinvolgimento. Iscrizioni gratuite in entrambe le modalità compilando il modulo a questo link. Programma dettagliato qui.

Fino a venerdì 22 novembre ci sarà inoltre la Toscana delle Donne: “Villaggio della salute” in piazza Duomo a Firenze. E ancora sabato 23 novembre, alle ore 12:00, l’Associazione Donne ganze, assieme ad altre realtà, dipingeranno una panchina rossa nel parco del gasometro.

“L’Eredità delle Donne” in Manifattura (22-24)

- Pubblicità -

Da venerdì 22 a domenica 24 novembre arriva in Manifattura Tabacchi a Firenze (e anche online) L’Eredità delle Donne, il festival dedicato alle competenze femminili con la direzione artistica di Serena Dandini. Quest’anno il titolo della rassegna è “Future”. Le donne del futuro plasmano l’avvenire con le loro mani: nonostante le sfide, è infatti necessario guardare al domani con speranza. L’edizione 2024 si ispira alla figura di Marie Curie, a novant’anni dalla sua morte: donna e scienziata che, in una delle sue frasi più celebri, ricordava che nulla nella vita va temuto, ma solo compreso. Saranno quasi cento i protagonisti del festival, tra i più rinomati nel panorama attuale, che prenderanno parte a presentazioni di libri, interviste, discussioni e tanto altro ancora. Sul sito ufficiale de L’Eredità delle Donne 2024 è possibile avere maggiori informazioni sul programma completo e tanto altro ancora.

Cinema a Firenze: il “Festival di cinema e donne” a La Compagnia (dal 20 al 24 novembre)

Si è inaugurato da poco al Cinema La Compagnia il Festival di cinema e donne, manifestazione dedicata al cinema al femminile. Fino a domenica 24 novembre saranno in programma 21 film di registe provenienti da diciannove paesi. Tra gli ospiti si ricordano i nomi di Céline Sciamma, Sonia Bergamasco, Piera Detassis, Jasmine Trinca, Antonietta De Lillo e Marta Innocenti. In particolare sabato 23 novembre, alle 15.00, “Holy Cow” (Vingt Dieux) di Louise Courvoisier, vincitore del Premio per la miglior opera Prima al Festival del Cinema di Cannes 2024, porterà sullo schermo la storia di Anthony, un giovane che cerca di vincere un concorso per salvare la propria famiglia dalle difficoltà economiche. Biglietti: 6 euro intero; 5 ridotto. Ulteriori informazioni sul sito del Cinema La Compagnia.

Gli altri eventi a Firenze: apre il mercato di Natale in piazza Santa Croce (da sabato 23 novembre)

- Pubblicità -

Sabato 23 novembre piazza Santa Croce si riempirà di caratteristiche casette di legno nell’attesa del mercato di Natale. Torna il tanto atteso Weihnachtsmarkt: oltre cinquanta stand che porteranno a Firenze i profumi e i sapori tipici di questa festività con prodotti di artigianato artistico e cibi tradizionali provenienti da tutta Europa. Al mercato sarà presente anche la casetta di Babbo Natale nella quale saranno organizzati giochi per bambini e musica dal vivo. Orari: dal lunedì al giovedì, dalle ore 10:00 alle 22:00; venerdì, sabato e domenica, dalle ore 10:00 alle 23:00. Ingresso libero. Per leggere gli altri mercatini di Natale a Firenze (quando iniziano e tutte le date): leggere qui.

Altri mercatini a Firenze e dintorni (sabato 23 e domenica 24 novembre)

In città ci sono anche altri mercatini: sabato 23 e domenica 24 novembre, dalle 09:00 alle 20:00, c’è quello votato a vintage, fumetti, dischi e abbigliamento in piazza dei Ciompi per scovare rarità a prezzi imbattibili. Domenica 24 anche piazza Santo Spirito è in Fiera con una mostra mercato di artigianato, antiquariato, prodotti tipici e generi vari. Nella medesima giornata, nei dintorni fiorentini, c’è il Mercatino di Natale a San Godenzo dalle ore 09:00 alle 19:00 con artigianato locale, decorazioni natalizie e stand gastronomici.

Una nuova lettura di “Alice nel Paese delle Meraviglie” e de “La Sirenetta” a Firenze (23-24)

Al Teatro Cartiere Carrara di Firenze in via Fabrizio De André, angolo Lungarno Aldo Moro ci sarà poi un fine settimana dedicato ai più piccoli: “Alice In Wonderland – On Ice” (sabato 23 novembre, ore 15:00), una nuova avventura di Alice, ora tredicenne, accompagnata dalle melodie del giovane compositore Alexey Galinski e “La Sirenetta” (domenica 24 novembre, ore 15:00 e 18:00). Ispirata dalla favola di Hans Christian Andersen, Simona Paterniani (regista e autrice del libretto) ha riscritto la storia, arricchendola di personaggi divertenti e stravaganti. Prevendite disponibili sul sito ufficiale del Teatro Cartiere Carrara oppure su Box Office Toscana o su TicketOne.

Maratona di Firenze

Domenica 24 novembre, a partire dalle 08:30, tornerà inoltre il tanto atteso appuntamento con la Firenze Marathon, che quest’anno festeggia ben quarant’anni di una delle maratone più belle del mondo. Un totale di 42,195 chilometri spesi tra i luoghi più belli e famosi nel mondo di Firenze. Il percorso, con partenza e arrivo in piazza Duomo, includerà anche il passaggio in Piazza Pitti, nel Parco delle Cascine e così via.

La mattina di sabato 23 novembre ci sarà poi una sorpresa anche per le famiglie, che potranno partecipare alla Family Run, corsa ludico-motoria di circa tre chilometri dedicata a bambini, con partenza dal Parco delle Cascine. Infine grande ritorno anche della Staffetta 3×7, sempre nella mattinata di sabato: anche questa a carattere non competitivo, ma che aggiunge anche l’attenzione per il sociale. Sette chilometri per ciascuno dei tre atleti della squadra, che dovranno correre in nome di un’associazione no profit per raccogliere fondi. Partenza alle 10.30 dall’Ippodromo del Visarno e tempo massimo di tre ore. Ulteriori informazioni qui.

Primo weekend di apertura della mostra del Museo degli Innocenti (fino al 4 maggio 2025)

Questo weekend è quello di apertura per la mostra “Impressionisti in Normandia” al Museo degli Innocenti di Firenze, visitabile fino al 4 maggio 2025. A centocinquant’anni dalla prima mostra a Parigi che sancì la nascita del movimento impressionista nel 1874, un eccezionale corpus di oltre settanta opere di artisti del calibro di Monet, Renoir, Delacroix e Courbet, che raccontano il movimento impressionista e i suoi stretti legami con la Normandia. Orario di apertura: tutti i giorni dalle ore 0930 alle ore 19:00 (la biglietteria chiude un’ora prima). Informazioni e prenotazioni: + 39 055 0981881 oppure + 39 055 2037122 oppure visitando il sito ufficiale del Museo degli Innocenti.

Sagre nei dintorni di Firenze (sabato 23 e domenica 24 novembre 2024)

Infine, alcune sagre si terranno nei dintorni fiorentini in questo fine settimana. A Impruneta c’è quella della fettunta (sabato 23 dalle ore 19:45 e domenica 24, dalle 12:30), a Compiobbi (Fiesole) c’è quella della polenta (sabato e domenica, dalle 19:30) e a Pozzale (Empoli) ancora polenta (sabato 23, dalle ore 20:00).