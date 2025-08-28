10 eventi a Firenze e dintorni per questo weekend (30-31 agosto)

- Pubblicità -

Dopo la pausa per vacanze ripartono gli eventi a Firenze: il weekend di sabato 30 e domenica 31 agosto 2025 sancisce il ritorno di molte iniziative. Si va dai festival musicali alle sagre fino a corse ciclistiche goliardiche e alle fiere. Abbiamo selezionato 10 appuntamenti per passare questo fine settimana in città come nei dintorni, per sentirsi un po’ ancora in ferie.

In città a Firenze: eventi del Lasciati Fiorire Festival (fino a domenica 31 agosto)

La musica indipendente e i linguaggi contemporanei sono protagonisti del “Lasciati Fiorire Festival” che quest’anno porta i suoi eventi nello spazio estivo del Lumen di Firenze, da venerdì 29 a domenica 31 agosto. 3 giorni di concerti, dj, incontri, mercatini vintage (sabato e domenica) e yoga (domenica al tramonto). L’ingresso è gratuito con la tessera del Lumen. Informazioni nel nostro articolo sul Lasciati Fiorire Festival 2025.

Non mollare Festival

Domenica 31 agosto, con un’iniziativa itinerante tra il centro di Firenze e il cimitero di Trespiano, prendono il via gli eventi del Festival Non Mollare – Storie Differenti, promosso in occasione del centenario della nascita dell’omonimo foglio antifascista. L’iniziativa, parte dell’Estate Fiorentina, si apre con un percorso lungo le vie intorno a piazza Santa Trinita e poi un trasferimento in bus a Trespiano dove sono sepolti molti di coloro che parteciparono alla realizzazione del foglio clandestino.

Ad accompagnare i partecipanti ci saranno i Chille della Balanza e la cantautrice Letizia Fuochi. Ingresso gratuito. Prenotazione vivamente consigliata: tel/whatsapp 335 6270739, mail [email protected]. Dettagli su www.chille.it

Domenica 31 agosto si corre la Coppa Cobram Firenze

Tra gli eventi di questo weekend a Firenze, anche una gara ciclistica amatoriale e goliardica che si corre durante la mattinata di domenica 31 agosto. Per le vie della città sarà possibile veder “strani” ciclisti che parteciperanno alla sfida ispirata alla Coppa Cobram del film Fantozzi contro tutti. Dalle ore 8.00 la punzonatura in piazzale Michelangelo, anche con mercatino a tema e musica.

Da qui la comitiva partirà alle ore 11 per un percorso di 10 chilometri (da ripetere, possibilmente, tre volte), scendendo verso piazza Ferrucci per poi passare vicino a Ponte Vecchio e dirigersi a Porta Romana per risalire da viale Machiavelli. Da sabato, nello spazio estivo Frida, nel parco dell’ex camping di viale Michelangelo, eventi dedicati alla Coppa Cobram e Trattoria al Curvone con piatti fantozziani. Info su www.coppacobram.net.

Eventi nei dintorni di Firenze: Liberi tutti a Sesto Fiorentino (dal 31 agosto)

Nei dintorni di Firenze domenica 31 agosto iniziano gli eventi di “Liberi Tutti”, i festeggiamenti per la Liberazione di Sesto Fiorentino. Dalle ore 18 in piazza Vittorio Veneto street food, aperitivi e birreria, mentre in serata il concerto dei musicisti emergenti dello ZoMusic Contest. Il programma continua poi fino al prossimo fine settimana. Il clou lunedì 1° settembre con il concerto gratuito della Liberazione affidato quest’anno a Roy Paci e alla sua storica band, gli Aretuska. Calendario completo sul sito del Comune di Sesto Fiorentino.

Antica Fiera di Lastra a Signa

Tra gli eventi nella piana di Firenze, da venerdì 29 a domenica 31 agosto torna l’Antica Fiera di Lastra a Signa, alla sua 244esima edizione, con spettacoli, concerti, iniziative per bambini e richiami alla tradizione agricola. Tra i tanti appuntamenti il concerto di Taranta e musica dal sud (venerdì ore 22) e il live dei Modena City Ramblers (sabato alle 22 in piazza Garibaldi). E ancora l’esposizione delle macchine agricole (domenica), giri in carrozza lungo le mura (sabato dalle 18), il corteo di veicoli d’epoca (domenica) e i fuochi d’artificio a tempo di musica (domenica sera allo stadio comunale). Ingresso gratuito. Programma sul sito del Comune di Lastra a Signa.

Sagre nei dintorni di Firenze: Fritto misto a Pozzolatico

Tra le tante sagre che si svolgono questo weekend nei dintorni di Firenze, segnaliamo la Sagra del Fritto misto a Pozzolatico (Impruneta) che dopo l’appuntamento di giugno torna dal 28 al 31 agosto 2025. Il Centro Storico Lebowski organizza questa festa con tante prelibatezze di mare, dai ravioli di cernia alla frittura di baccalà, qualche proposta di carne e anche alcuni piatti vegetariani. E poi la musica con concerti, dj set e karaoke.

Il ricavato andrà a sostenere la Scuola Calcio Francesco “Bollo” Orlando, in San Frediano e a La Trave, oltre a tutte le altre attività della Cooperativa Sportiva. La sagra è aperta ogni sera a cena, domenica anche a pranzo. Info: www.arcifirenze.it.

Fiera Calda a Vicchio

Questo weekend è tempo di fiere anche in Mugello, a Vicchio (Firenze), con tanti eventi fino a domenica 31 agosto. Dopo la Fiera del Bestiame, in programma il 27 e 28 agosto a Ponte a Vicchio, da giovedì prende il via la Fiera Calda 2025. Nel centro storico musica dal vivo, animazione, street food, attività ed esibizioni, i mestieri di un tempo, mercatini, passeggiate ed escursioni archeologiche, laboratori e giochi per bambini. Gran finale domenica sera con lo spettacolo delle farfalle luminose e i fuochi d’artificio al Lago di Montelleri e i fuochi d’artificio. Programma sul sito del Comune di Vicchio.

Beat festival a Empoli

Spostandoci a ovest di Firenze, la musica è protagonista nel Parco di Serravalle di Empoli per gli eventi del Beat Festival, che ospita giovedì 28 agosto i Folkstone, pionieri del folk metal italiano, venerdì 29 il cantautore Willie Peyote, sabato 30 il rapper Fabri Fibra e domenica 31 agosto l’artista romano Ketama126. I live riprendono poi il 5 settembre.

Oltre al palco principale (con live a pagamento) ci saranno due spazi musicali a ingresso gratuito con concerti e dj set. Presente un’area con 30 food truck, birrifici artigianali, mercatini, una fiera del disco e un’escape room all’aperto. Info: www.beatfestival.net.

Gli eventi di Foresta maestra a Vallombrosa

Dal 29 al 31 agosto e il prossimo weekend a Vallombrosa (Reggello) si svolge la terza edizione di “Foresta maestra. Festival generativo”. Seminari, passeggiate botaniche, laboratori erboristici, visite guidate, yoga all’aperto accompagnato da musica e trekking permetteranno di scoprire questo polmone verde, mentre sul pratone si svolgeranno concerti e performance musicali. Info: www.vallombrosafirenze.org.

Mostra mercato e Palio delle contrade a Gambassi

Gambassi Terme per 5 giorni, fino a domenica 31 agosto, si anima con tanti eventi per il Palio delle Contrade, che vede sfidarsi i diversi rioni in una serie di giochi e gare. Ma ci sono anche sfilate in costume, spettacoli, dj set, musica, carri allegorici e la 56esima mostra mercato con prodotti tipici e artigianato locale. Aggiornamenti su Facebook.

Altre idee su cosa fare a Firenze durante il weekend del 31 agosto

