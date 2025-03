Eventi a Firenze nel primo weekend di primavera (22-23 marzo)

- Pubblicità -

Questo fine settimana, Firenze e i suoi dintorni si animano con un ricco programma di eventi da non perdere: sabato 22 e domenica 23 marzo 2025, in città si svolgono le Giornate FAI di primavera, che offrono l’opportunità di esplorare luoghi nascosti e affascinanti. Manifattura Tabacchi ospita una mostra mercato di piante e fiori, mentre lo stadio Artemio Franchi ospita il Pepito Day. E ancora mercatini (tra questi la prima delle fiere quaresimali alle Cascine), appuntamenti culturali come il Florence Korea Film Festival e sagre. In caso di maltempo, il programma potrebbe subire cambiamenti: si consiglia, quindi, di consultare i siti ufficiali per eventuali aggiornamenti.

Cosa visitare a Firenze per le Giornate FAI di primavera 2025

Il rinascimentale Palazzo Lenzi Quaratesi, che ospita l’Institut Français, l’ottocentesca Villa Vittoria, oggi sede del Palazzo dei Congressi, il Cimitero evangelico degli Allori in via Senese e, a Campi Bisenzio, il municipio e il Teatro Dante. Anche a Firenze tornano, sabato 22 e domenica 23 marzo 2025, gli eventi delle Giornate FAI di primavera. Un’occasione unica per scoprire o riscoprire il patrimonio storico, artistico e paesaggistico della nostra città grazie all’apertura di tanti luoghi, alcuni dei quali solitamente chiusi al pubblico. Con la 33esima edizione della manifestazione, il Fondo Ambiente Italiano festeggia i suoi 50 anni di attività. Qui l’articolo sui luoghi da visitare in Toscana per le Giornate FAI di primavera 2025.

Botanica Urbana: mostra di piante e fiori alla Manifattura Tabacchi di Firenze (22-23 marzo)

Sabato 22 e domenica 23 marzo la Manifattura Tabacchi di Firenze, in collaborazione con la Società Toscana Orticultura, organizza e ospita una mostra mercato di piante e fiori con una selezione di espositori, incontri, una passeggiata alla scoperta del verde di Manifattura, laboratori, eventi e workshop per famiglie, appassionati, grandi e piccini. Tra le tante iniziative in programma si ricorda la Lezione Flow-er Yoga presso l’atelier di LOSTUDIOESSE, dalle 11:00 alle 12:00 del 22 marzo. Programma completo sul sito di Manifattura Tabacchi.

Pepito Day allo stadio Artemio Franchi

Manca sempre meno al tanto atteso Pepito Day, che si giocherà nella giornata di sabato 22 marzo (ore 18:00) allo stadio Artemio Franchi. Da Gabriel Omar Batistuta a Borja Valero: l’ultimo atto della carriera di Giuseppe Rossi richiamerà a Firenze tanti campioni del passato. Lo spettacolo sarà assicurato anche dalla partecipazione straordinaria degli Street Clerks e dall’esibizione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico Fiorentino. I biglietti per partecipare all’evento sono acquistabili sul circuito Vivaticket al costo di 5 euro per i bambini sotto i 10 anni d’età e di 10 per gli adulti. Per chi fosse impossibilitato a partecipare dal vivo, si segnala che la partita sarà visibile in diretta gratuitamente su DAZN, anche senza abbonamento. Basta registrarsi senza costi.

Mercatini da visitare a Firenze nel weekend del 22 e 23 marzo 2025

Nel fine settimana del 22 e 23 marzo, ci sono anche alcuni eventi per lo shopping da non perdere. Domenica, con il mercato nel parco delle Cascine, prendono il via le fiere quaresimali di Firenze che saranno replicate anche nei prossimi weekend. Oltre 200 stand per un percorso espositivo di un chilometro e mezzo, dalle 8 alle 20.

Spostandosi in centro, dal 21 al 23 marzo (ore 10:00-19:00), in piazza Santa Maria Novella arriva “Arti e mestieri, Capodanno Fiorentino in Piazza”, organizzato da Confesercenti Firenze e Confartigianato Imprese Firenze, con operatori del settore dell’artigianato artistico fiorentino ed eccellenze agroalimentari. Questo weekend, dalle 9:00 alle 20:00, torna anche il consueto mercatino di piazza dei Ciompi dedicato ai fumetti, al vinile, all’abbigliamento, al vintage e collezionismo con decine e decine di banchi provenienti da molte parti d’Italia.

In Oltrarno, domenica 23 marzo, dalle 08:00 alle 19:00, si rinnova anche l’appuntamento di Santo Spirito in Fiera nell’omonima piazza con gli stand della mostra mercato di artigianato artistico e mercatino di generi vari, ma non mancheranno gli stand con prodotti tipici toscani. Infine, domenica c’è Only Usato Market a Il Conventino Caffè Letterario, dalle 12:00 alle 20:00 con cibo e tante occasioni per fare shopping.

Visite guidate a cura di MUS.E per la Settimana del Fiorentino

In occasione della Settimana del Fiorentino, che raccoglie l’ampio calendario di iniziative organizzate in città in occasione del Capodanno Fiorentino, i Musei Civici Fiorentini e MUS.E propongono un calendario di visite e attività, completamente gratuite, che pongono l’accento sull’origine della festa e sul senso di “fiorentinità” che si lega a questa celebrazione. Domenica 23 (alle ore 10:00, 11:00 e 12:00), la visita Tracce di Firenze accompagnerà per esempio alla scoperta di una sezione significativa del Museo di Palazzo Vecchio dedicata alla storia della città e al suo sviluppo urbano dal Rinascimento al XX secolo, comprendendo le fasi principali della storia urbanistica e sociale della città. Programma completo sul sito di Muse. Informazioni e prenotazioni: [email protected].

Florence Korea Film Festival al Cinema La Compagnia

Sia sabato 22 che domenica 23 marzo, il Cinema La Compagnia di Firenze ospita il primo festival cinematografico europeo dedicato al cinema coreano, il Florence Korea Film Fest. Ogni anno, il pubblico ha l’opportunità di scoprire il meglio della cinematografia coreana, partecipando a masterclass e incontri con ospiti prestigiosi. Il festival, inoltre, esplora anche la cultura coreana attraverso mostre d’arte e laboratori creativi, consolidando la sua posizione di istituzione culturale di rilievo. Programma completo sul sito ufficiale.

Festa di primavera nel borgo di Castelfalfi

Nei dintorni di Firenze, il Castelfalfi Spring Festival si preannuncia come uno degli eventi più attesi del weekend. Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025, dalle 11:00 alle 21:00, si terrà quindi una due giorni all’insegna della primavera e della rinascita della natura con tante attività per tutta la famiglia. I visitatori saranno accolti da mercatini di artigianato locale, street food, musica dal vivo, spettacoli itineranti, tradizionali giochi di strada, DJ set e tante altre attrazioni. Immancabili i laboratori a tema per adulti e bambini e la caccia all’uovo dedicata ai più piccoli. L’ingresso è gratuito: ulteriori informazioni scrivendo a [email protected] oppure chiamando il numero 0571.892000.

Nei dintorni di Firenze: sagre, dalle frittelle al tartufo (sabato 22 e domenica 23 marzo 2025)

Per celebrare con qualche giorno di ritardo la festa del papà, sabato 22 (ore 11:00-18:00) e domenica 23 (10:00-18:00), la piazza del caratteristico borgo di Montefioralle (Comune di Greve in Chianti) ospita la tradizionale sagra delle Frittelle. Le Frittelle in carrozza tornano anche a Compiobbi, dalle 10:00 alle 18:00 di domenica presso la sede della Proloco Valle dell’Arno di Fiesole in via Romena 1/a.

Fino al 23, dalle 19:30, si svolge anche la Festa del Cinghiale alla Casa del Popolo di Fiesole in via Matteotti, 27/29. Infine, non mancherà la Sagra del tartufo marzuolo, sia sabato che domenica nel parco urbano di Montespertoli.