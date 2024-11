Eventi e mercati da non perdere a Firenze (9-10 novembre)

- Pubblicità -

Tra gli eventi a Firenze e dintorni di sabato 9 e domenica 10 novembre ci sono tante sorprese per tutti i gusti e per tutte le età. Ultimi due giorni per partecipare al Festival dei Popoli e a quello culturale “Il Magnifico”. A Palazzo Corsini c’è poi il Florence Vintage Market, all’Ippodromo del Visarno si potrà vendere e acquistare direttamente dal bagaglio della propria automobile e poi sono in programma numerosi mercatini. Scopriamo in questa breve guida i principali appuntamenti del fine settimana.

Eventi a Firenze sabato 9 e domenica 10: ultimo weekend del Festival dei Popoli

Questo fine settimana prosegue il 65° Festival dei Popoli, dedicato al mondo dei documentari. Un viaggio lungo 90 film con ospiti speciali e firme del cinema d’autore più in voga del momento. In particolare sabato 9, al Cinema La Compagnia, sarà proiettato alle ore 21:00 il “Complotto di Tirana”. Nell’irriverente documentario di Manfredi Lucibello sull’arte contemporanea e le sue derive, si racconterà di una grande truffa consumatasi nella capitale albanese nel 2001. L’arte è finzione, ma proprio qui trovano spazio le invenzioni più acute. Forse è proprio nelle falle del sistema che si scopre la sua vera natura.

Domenica 10 novembre, alle 15:30, è invece la volta di “Jump Out” di Nika Šaravanja al PARC (Performing Art Research Centre) nel piazzale delle Cascine. Quando, per l’emergenza del Covid, le scuole vengono chiuse, il futuro di Promise e Ian – due bambini di 9 anni – diventa incerto. Il desiderio di lasciare Nairobi e viaggiare lontano si fa sempre più intenso ogni giorno che passa. Salgono a bordo di un aereo e volano via, lontano da tutte le difficoltà, alla scoperta del mondo oltre il loro quartiere. Biglietti: unico pomeridiano 8 euro (6 ridotto); unico serale 8 euro (6 ridotto). Per informazioni e programma completo visitare il sito del Festival dei Popoli.

Florence Vintage Market a Palazzo Corsini

Sia sabato che domenica, a Palazzo Corsini (Lungarno Corsini n.8), si terrà un evento interamente dedicato allo shopping e alla solidarietà. Un’occasione unica per visitare un palazzo storico, sostenere File – Fondazione Italiana di Leniterapia nell’assistenza alle persone gravemente malate e alle loro famiglie e concedersi un po’ di relax. Il Florence Vintage Market autunnale apre le sue porte dalle ore 11:00 alle 18:00 esponendo una vasta selezione di abiti e accessori da donna e uomo di alta qualità, sia firmati che sartoriali, tutti rigorosamente vintage e generosamente donati. L’ingresso è libero.

Firenze Craft in piazza Santa Croce

Tra gli eventi da mettere in agenda nella nostra città c’è anche “Firenze Craft” in piazza Santa Croce, mostra mercato a ingresso gratuito dedicata alle eccellenze artigianali e agroalimentari del territorio. Dalle ore 10:00 alle 20:00 di sabato e domenica, mosaico, moda, oreficeria, pelletteria, e ancora olio, vino, cioccolato e tanto altro ancora faranno da protagoniste. Tra le attività collaterali in programma, il 10 novembre alle ore 10:00 la “Food Challenge per il miglior lampredotto in zimino, realizzata in collaborazione con l’associazione Cuochi Fiorentini. Per tutto il weekend, alle 15:00, si terranno anche dimostrazioni dal vivo della lavorazione della pietra a cura dell’associazione Scalpellini di Firenzuola.

Gli eventi del Gusto Toscano al Conventino di Firenze (sabato 9 e domenica 10 novembre 2024)

Sabato 9 (ore 11:00-21:00) e domenica 10 novembre (ore 11:00 – 20:00) torna il “Il Gusto Toscano” al Conventino Fuori le Mura in via Giano della Bella, n. 20. Nelle due giornate sono attesi circa 30 produttori tra vignaioli, maestri distillatori e artigiani agroalimentari a chilometro zero. Non solo vino, ma anche miele e cioccolata. Ci sarà inoltre la possibilità di partecipare a degustazioni e masterclass a cura di esperti e sommelier d’eccezione. La manifestazione intende promuovere, valorizzare e diffondere la conoscenza delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. Tutti gli eventi de Il Gusto Toscano sono gratuiti.

Creative Factory in piazza dei Ciompi

La zona di Sant’Ambrogio a Firenze è una delle più caratteristiche della città, perché mantiene ancora il sapore di quartiere, tra mercatini e botteghe. Sabato 9 e domenica 10 novembre, dalle 09:30 alle 20:00, ospita anche il “Creative Factory” in piazza dei Ciompi. Qui l’artigianalità si incontra con la creatività dei migliori brand in una ricerca costante di tecniche e materiali da trasformare in oggetti unici. Ulteriori informazioni sul canale Facebook ufficiale di Creative Factory.

Eventi a Firenze nel weekend: Festa d’autunno in piazza del Carmine (domenica 10 novembre)

Tra gli eventi del weekend a Firenze ci sarà la “Festa d’Autunno” in piazza del Carmine domenica 10 novembre, dalle 09:00 alle 18:00. Promosso, curato e gestito dall’associazione di Promozione Sociale La Fierucola, il mercatino nasce per esprimere il valore e la dignità dell’agricoltura italiana attraverso la qualità e la stagionalità di un prodotto a chilometro zero. Ci saranno prodotti alimentari di stagione come verdure, miele, vino, olio, pane di grani antichi, formaggi, uova, tisane e molto altro per una spesa salutare, naturale e locale. A questi si affiancheranno banchi di artigianato, musica, laboratori e divertimenti.

Car Bazar all’Ippodromo del Visarno

Un vero e proprio “Car Bazar” arriva all’Ippodromo del Visarno sabato 9 e domenica 10 novembre 2024, dalle 09:00 alle 17:00. Si tratta di un grande mercatino all’aperto dove sarà possibile vendere direttamente dal bagagliaio della propria automobile vecchi oggetti rimasti inutilizzati in soffitta. All’evento si potrà anche ascoltare musica dal vivo, mangiare e bere, osservare gli artisti di strada e tanto altro ancora. La giuria premierà il miglior espositore con una postazione gratuita per la prossima edizione e regalerà un biglietto per il concerto di Vasco Rossi a Firenze. Per prenotare il proprio posto macchina è sufficiente mandare un messaggio su Facebook e Car Bazar.

Tra gli eventi a Firenze, la chiusura del “Festival Il Magnifico” (sabato 9 e domenica 10)

La “Generazione Z” trae dal passato la forza per coltivare i propri sogni e valorizzare nuovi talenti emergenti. Questo è, in sintesi, il sentimento che guida la nuova edizione del Festival Il Magnifico sotto la direzione artistica di Leonardo Margarito, con il patrocinio di Comune di Firenze, Regione Toscana e Confcommercio delle province di Firenze e Arezzo, oltre alla collaborazione di Casa Sanremo. Ultima chiamata, nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 novembre 2024, per poter partecipare all’importante rassegna culturale multidisciplinare. L’obiettivo del festival è da sempre quello di mettere in luce le eccellenze fiorentine di ogni tempo, filo rosso che ci riporta alla mente anche il crisma politico, ma anche di mecenate e di artista Lorenzo Il Magnifico.

Gran finale atteso proprio per domenica 10 novembre con la cerimonia di premiazione che si terrà nella Sala del Pegaso di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana. Sotto i riflettori ci saranno giovani eccellenze del panorama culturale nazionale, che saranno premiati per i loro meriti artistici e umani in varie categorie. Il premio, una riproduzione del sigillo epistolare di Lorenzo Il Magnifico, è stato realizzato da Alessandro Penko della Bottega Orafa Paolo Penko, eccellenza dell’artigianato artistico fiorentino. Programma completo su Festival Il Magnifico. Per informazioni scrivere a [email protected].

Eventi nei dintorni di Firenze: “Peposo Day” all’Impruneta (fino a domenica 10 novembre)

Tanti gli eventi del fine settimana nei dintorni di Firenze, tra questi il “Peposo Day” all’Impruneta. Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 novembre, la manifestazione gastronomica celebra il piatto simbolo della tradizione locale. Si racconta sia stato proprio Filippo Brunelleschi a scoprirlo in una fornace di Impruneta e la sua lenta cottura avviene in compagnia di vino e spezie. Nelle tre giornate eventi e degustazioni animeranno tutto il centro storico, culminando nella sfida culinaria dei quattro rioni (Fornaci, Pallò, Sant’Antonio e Sante Marie) sul Peposo all’Imprunetina. Per info: festadelluvaimpruneta.it.

Mostra mercato dell’olio extravergine di oliva a Calenzano

Sabato 9 e domenica 10 novembre al via alla Mostra mercato dell’olio extravergine di oliva a Calenzano. Incontri, approfondimenti, laboratori per i più piccoli, aperitivi e spazi per le degustazioni. In particolare si ricorda che sabato 9, alle ore 18:00, si terrà un aperitivo gratuito “Alla scoperta delle eccellenze del territorio”, a cura di ATC con i prodotti del Biodistretto di Calenzano. Gli stand saranno aperti dalle 10:00 alle 19:00 allo spazio St. Art di via Garibaldi. Programma completo sul sito del Comune di Calenzano.

Autumnia, la fiera dedicata all’agricoltura a Figline Valdarno

Fino a domenica 10 novembre torna anche Autumnia, la fiera dedicata all’agricoltura, all’ambiente e all’alimentazione nel centro storico di Figline Valdarno. I prodotti della terra a chilometro zero, il grande mercato delle eccellenze enogastronomiche, lo spettacolo degli chef ai fornelli. E ancora animali, salute, cultura e sostenibilità con un ricco programma di iniziative per conoscere l’ambiente e imparare a rispettarlo.

Il cuore della rassegna sarà nella centrale piazza Marsilio Ficino, dove sarà allestito il grande mercato agroalimentare con i prodotti del territorio, l’area street food e l’area cooking show con numerosi eventi. Autumnia dedicherà ampio spazio anche alle attività per bambini, alle associazioni locali e di volontariato, alla salute, all’arte e alla cultura. Novità di questa edizione saranno l’area Sport e Fitness, il padiglione vini del territorio, il videomapping sulle mura medievali del Teatro e il “vicolo della gentilezza”. Il programma completo di tutti gli eventi è disponibile sul sito ufficiale di Autumnia.