Vasco live 2025: doppio concerto alla Visarno Arena di Firenze

- Pubblicità -

Vasco Rossi torna in concerto a Firenze nel 2025 con due date alla Visarno Arena: arriverà nell’ippodromo delle Cascine il 5 e 6 giugno e c’è già attesa per l’apertura della prevendita dei biglietti. Il rocker è impegnato in questi giorni in un tour negli stadi, ma ha pronto il calendario per il prossimo anno. In tutto 12 show in 6 città italiane, tra cui il capoluogo toscano dove torna dopo 2 anni dall’ultimo live. Anche in quell’occasione si esibì alla Visarno Arena, lo spazio per concerti con un’ampia capienza di spettatori, allestito nell’ippodromo delle Cascine, dove si svolge pure il festival Firenze Rocks.

Il tour 2025 del Blasco

Bibione, Milano e Bari sono le città che quest’anno sono toccate dalla tournée del Blasco: dopo l’ultima data lombarda (stasera, 20 giugno) sarà la volta dello Stadio San Nicola di Bari (25, 26 e 30 giugno). Nel 2025 invece il Vasco Live partirà da Torino (Stadio Olimpico, 31 maggio e 1 giugno), per poi arrivare appunto a Firenze (Visarno Arena, 5 e 6 giugno) e ancora a Bologna (Stadio Dall’Ara, 11 e 12 giugno), Napoli (Stadio Diego Armando Maradona, 16 e 17 giugno), Messina (Stadio San Filippo, 21 e 22 giugno) e Roma (Stadio Olimpico, 27 e 28 giugno).

- Pubblicità -

I biglietti per il concerto 2025 di Vasco Rossi alla Visarno Arena di Firenze

La prevendita dei biglietti per il doppio concerto di Vasco Rossi alla Visarno Arena di Firenze (come per gli altri live 2025) partirà l’8 luglio, in anteprima per il Blasco Fan Club, mentre la vendita generale prenderà il via delle ore 12 del 12 luglio nei box office autorizzati e online.