Eventi e ultimi mercatini di Natale a Firenze (20-21 dicembre)

Il conto alla rovescia per le feste è agli sgoccioli. Anche per questo, il calendario di eventi del weekend a Firenze è dominato dai mercatini di Natale per l’ultimo sprint della corsa al regalo, tra sabato 20 e domenica 21 dicembre 2025. Dall’artigianato nostrano a quello estero, dal vintage ai prodotti alimentari di piccoli contadini locali, sulle bancarelle – in città e nei dintorni – si potrà trovare veramente di tutto. Completano il programma di iniziative del fine settimana, le tante mostre in corso.

I mercatini a Firenze per gli ultimi regali di Natale (20-21 dicembre)

Basta una passeggiata per imbattersi in stand, banchi addobbati e idee da mettere sotto l’albero. Questa è l’ultima occasione per visitare uno dei mercatini di Natale più iconici di Firenze: in piazza Santa Croce le casette chiudono i battenti domenica 21 dicembre alle ore 23.00. Per un mercato che se ne va ce n’è un altro che arriva: è ChristmARS, l’appuntamento dedicato all’artigianato artistico toscano che dal 19 dicembre torna in piazza Santa Maria Novella con 18 espositori (dalle ore 10 alle 20, fino al 6 gennaio).

E ancora da venerdì 19 a domenica 21 dicembre piazza Strozzi ospita una nuova edizione di ARTour del Gusto Toscano, la mostra mercato dedicata all’artigianato alimentare di qualità con 27 espositori (dalle 10 alle 20). Domenica, da mattina a sera, in piazza Ognissanti arriva la Fierucola, dove trovare regali naturali, sostenibili e artigianali, mentre in piazza dei Ciompi sabato e domenica ci sono stand di fumetti, dischi e vintage. In Oltrarno, nel giardino dell’Ardiglione sabato si respira un’atmosfera magica con gran bazar dell’artigianato, workshop creativi, musica e cibo, per la festa natalizia organizzata dall’associazione Giardino dell’Ardiglione in collaborazione con il Quartiere 1, ludoteca Nidiaci, Centro Giovani e Bianchi di Santo Spirito.

Fuori dal centro, sabato 20 dicembre, nella Manifattura Tabacchi si svolge una mostra mercato di piante e fiori in collaborazione con l’Associazione Toscana di Orticultura, che organizza anche laboratori e workshop gratuiti per famiglie, appassionati, grandi e piccini (info sul sito della Manifattura Tabacchi). Nel centro commerciale San Donato di Novoli continua poi il mercatino con tante casette ed espositori, che resteranno qui fino al 6 gennaio.

I mercati nei dintorni di Firenze

Per chi vuole sfruttare la caccia al regalo in modo da fare anche una gita fuori città, nei dintorni di Firenze sabato 20 e domenica 21 ci sono eventi grandi e piccoli. Domenica mattina in piazza del mercato a Fiesole torna il mercato della terra, con produttori locali selezionati da Slow Food. Il centro di Lastra a Signa questo weekend si anima per la rassegna “Natale fra le Mura“: dal 18 al 21 dicembre concerti gratuiti, spettacoli, mercatini e attività per bambini (programma sul sito del Comune).

E ancora in Mugello, a Barberino domenica mercatini, animazione itinerante e alle 15 apre anche la casa di Babbo Natale. A Dicomano, sempre il 21 dicembre, mercatini e nel pomeriggio la musica della Vicchio Folk Band.

Spostandosi verso l’empolese Valdelsa, a Montelupo anche questo weekend tornano gli appuntamenti di Cèramica con il centro storico animato da installazioni artistiche, proiezioni sui palazzi, dimostrazioni artigiane dal vivo, laboratori per bambini e show (montelupoeventi.it).

Fucecchio, per l’ultimo fine settimana, si trasforma in un villaggio magico, con ingresso gratuito: domenica nel Parco Corsini spettacoli, ambientazioni da favola, la merenda con Babbo Natale per i più piccoli e alle 18 la parata di Babbo Natale per le vie del centro (www.facebook.com/NataliaIlPaesediBabboNatale). Infine al palazzo delle esposizioni di Empoli sabato e domenica si svolge Ludicomix, la fiera dedicata a fumetti, giochi, cosplay e collezionismo in versione natalizia. In centro poi le iniziative di Empoli Città del Natale, tra proiezioni luminose, attrazioni e giostre, oltre al Puro Cioccolato Festival che fa tappa dal 19 al 21 dicembre in piazza della Vittoria.

Apre il “Presepe ai Bassi”

Ogni anno è uno dei più visitati alla periferia Firenze: tra gli eventi di questo weekend c’è anche l’apertura del “Presepe artistico ai Bassi” (sabato 20 dalle 15.30 alle 19.00 e domenica 21 dicembre anche al mattino dalle 10.30 alle 19.00). Nei locali della parrocchia del SS Nome di Gesù in via dell’Argingrosso 9 viene allestito un grande presepe in movimento che narra le vicende di Gesù, grazie a scene aggiornate di anno in anno. Ma le mete per gli appassionati delle rappresentazioni delle natività sono molte: in questo articolo gli altri presepi di Firenze da non perdere.

Ruota panoramica e pista sul ghiaccio

Un villaggio di Natale ha preso posto anche ai piedi della ruota panoramica di Firenze, che è tornata quest’anno nei giardini della Fortezza da Basso insieme alla pista di pattinaggio sul ghiaccio. Le attrazioni sono aperte dalle 10 a mezzanotte, mentre il villaggio natalizio sabato e domenica dalle 10 alle 20, con la Casa di Babbo Natale, l’ufficio postale per spedire la letterina, la Xmas Experience, la Fabbrica di Cioccolato, il laboratorio delle meraviglie, street food, popcorn e caldarroste. Più informazioni nell’articolo sulla ruota panoramica di Firenze.

Le mostre da visitare a Firenze: gli eventi in corso il 20 e 21 dicembre

Lasciando le atmosfere natalizie, sono molti gli eventi espositivi in corso a Firenze, ecco le principali mostre aperte a Firenze sabato 20 e domenica 21 dicembre:

Palazzo Strozzi e il Museo di San Marco ospitano la grande mostra-evento su Beato Angelico che riunisce oltre 140 opere provenienti da importanti istituzioni mondiali;

ospitano la grande mostra-evento su che riunisce oltre 140 opere provenienti da importanti istituzioni mondiali; La grande fotografia è protagonista a Villa Bardini con “ Oceani ” e gli scatti di David Doubilet, pioniere dell’esplorazione sottomarina;

con “ ” e gli scatti di David Doubilet, pioniere dell’esplorazione sottomarina; Al Museo degli Innocenti prosegue la mostra dedicata a Henri de Toulouse-Lautrec , per un viaggio nella Parigi della Belle Époque e dell’Art Nouveau;

prosegue la mostra dedicata a , per un viaggio nella Parigi della Belle Époque e dell’Art Nouveau; Palazzo Medici Riccardi ospita l’arte ribelle di Clemen Parrocchetti , con oltre 100 opere di questa autrice del Novecento che ha saputo indagare la complessità della sfera femminile;

ospita l’arte ribelle di , con oltre 100 opere di questa autrice del Novecento che ha saputo indagare la complessità della sfera femminile; Alla Cattedrale dell’Immagine rivivono le opere di Frida Khalo, per l’esposizione immersiva con 35 minuti di proiezioni delle opere dell’artista.