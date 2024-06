I migliori eventi del weekend a Firenze (8-9 giugno 2024)

- Pubblicità -

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 non ci sono solo le elezioni, ma anche tanti eventi nel weekend a Firenze. Un motivo in più per rimanere in città. La Città dei lettori torna ospite a Villa Bardini con tanti stimoli in termini di lettura, ma questo fine settimana sembra proprio essere dedicato all’arte perché ci sono molte iniziative interessanti e fuori dall’ordinario. E poi ancora mercatini, sagre, un po’ di Scozia in arrivo nella nostra città e qualche sorpresa anche nei dintorni, specie nel Mugello. Scopriamo insieme cosa fare.

La Città dei lettori a Villa Bardini

Fino a domenica 9 giugno 2024 a Firenze si svolge La Città dei lettori, il festival della letteratura ad ingresso gratuito. Gli eventi si svolgono a Villa Bardini (Costa San Giorgio, n.2), dove in questi giorni è per altro possibile visitare gratuitamente al pubblico la mostra “Mimmo Jodice. Senza Tempo”.

Per questo fine settimana si ricorda, sabato 8, la Lectio delle ore 18:30 al Belvedere su “Intelligenza artificiale. Genere, orientamento sessuale, relazioni: stereotipi e AI” con Luca Starita. Per la giornata di domenica 9 si segnala invece la presentazione del libro “Mala. Roma criminale” (Feltrinelli SEM) di Francesca Fagnani con Davide Vecchi alle 18:30, sempre al Belvedere. Per l’occasione sarà garantito il servizio di interpretariato LIS – Lingua dei Segni Italiana. Ma il programma è ancora lungo: l’elenco dettagliato è sul sito de La Città dei lettori. La rassegna toccherà poi altre città toscane nelle prossime settimane.

Weekend all’insegna dell’arte

Tanti eventi all’insegna dell’arte in questo weekend fiorentino di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Riparte infatti il nuovo calendario di iniziative delle Passeggiate patrimoniali, veri e propri percorsi che consentono di apprezzare le bellezze del centro cittadino all’ora del tramonto (dalle ore 18:00 in poi). In particolare, sabato alle ore 18:00 si terrà una passeggiata lungo le mura in italiano, mentre domenica alla medesima ora in inglese. Il punto di ritrovo in entrambi i casi è fissato a Porta san Giorgio, in via san Leonardo: le camminate sono gratuite, hanno la durata di 2 ore e vi possono prendere parte sia giovani che adulti. Per informazioni e prenotazioni: [email protected] oppure 055.2768224.

Altra iniziativa importante in questo fine settimana di giugno riguarda la riapertura delle sale islamica e delle maioliche al museo del Bargello, ma le sorprese non sono finite qui. Sabato 8 giugno, alle ore 10:30, si potrà eccezionalmente partecipare ad una visita guidata a Casa Vasari e al Museo Horne, due scrigni poco conosciuti a Firenze. La prima era infatti la dimora affrescata da Giorgio Vasari in persona, il secondo è ospitato invece all’interno di Palazzo Corsi e custodisce la raccolta del collezionista inglese Herbert Percy Horne: un’incredibile varietà di opere e di oggetti che convivono in assoluta coerenza e armonia con la casa rinascimentale. L’appuntamento è al Museo Horne, in via de’ Benci n.6 e il costo, comprensivo della visita guidata, è di 10 euro. Prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected] oppure chiamando il numero +39 055244661. Dulcis in fundo, ecco una selezione delle migliori mostre da visitare in questo mese di giugno.

Eventi del weekend a Firenze: tanti mercatini (sabato 8 e domenica 9 giugno)

Firenze città vivace anche in questo fine settimana e lo dimostrano i tanti mercatini. Sabato 8 è ‘in Festa’ Ognissanti, dalle ore 09:00 alle 20:00, con una mostra mercato dedicata al collezionismo vintage ed all’artigianato creativo. Come ogni seconda domenica del mese, anche il 9 giugno (dalle 09:00 alle 13:00) c’è la Fierucolina in piazza del Carmine, il mercato contadino e artigiano. Domenica 9 giugno, dalle ore 08:00 alle 20:00, ci sono mercatini e negozi aperti anche in piazza Bartali con artigianato, abbigliamento, prodotti tipici e così via.

Doppio appuntamento poi, sia sabato che domenica, con Only Usato in due diversi spazi: sabato 8 (dalle 12:00 alle 20:00) presso DiFori al YellowSquare Florence in viale Francesco Redi, n.19 e domenica 9 (dalle 12:00 alle 20:00) presso Il Conventino Fuori Le Mura in via Giano Della Bella, n.20. In entrambi i casi sono assicurati prodotti vintage, musica, cibo e tanto divertimento!

Ultimo weekend della ruota panoramica

Ultima occasione per i ritardatari: sta per chiudere la ruota panoramica. Motivo per cui, da venerdì 7 a domenica 9 giugno, potete recarvi proprio nella zona di piazza Vittorio Veneto alle Cascine per salutarla anche con danze scozzesi e musica popolare, dalle ore 10 fino a tarda sera. Qui è infatti allestito il Mercato Europeo: circa 40 aziende internazionali di prodotti artigianali e cibo di strada provenienti principalmente da tutta Europa e dal resto del mondo. L’ingresso al mercatino è gratuito. La ruota panoramica è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24.

Eventi nei dintorni di Firenze: FAM – Fiera Agricola Mugellana 2024 (fino al 9 giugno)

Da giovedì 6 fino a domenica 9 al Foro Boario di Borgo San Lorenzo (via Caduti di Montelungo) torna, con la sua 43esima edizione, la FAM – Fiera Agricola Mugellana 2024: una delle manifestazioni più longeve del territorio mugellano. Come sempre, sono assoluti protagonisti l’allevamento e l’agricoltura a km0 e delle produzioni locali, tanto che si possono ammirare e conoscere gli animali allevati in Toscana e oltre: dai bovini agli ovini, dai caprini ai suini, passando per il pollame, fino ai cavalli. Per l’occasione, si può partecipare anche a dimostrazioni, laboratori, giochi, aste, concorsi e convegni e scoprire tutte le novità in termini di macchinari. L’ingresso è libero.

Le sagre più gettonate nei dintorni di Firenze nel weekend dell’8 e 9 giugno

E si sa, gli italiani sono amanti delle sagre, ecco le principali di questo weekend vicino Firenze:

Fiesole | Sagra del tartufo del Girone (sabato 8 e domenica 9). La cena è servita sempre su due turni: alle ore 19:30 e alle 21:15.

(sabato 8 e domenica 9). La cena è servita sempre su due turni: alle ore 19:30 e alle 21:15. Impruneta | Festa della pizza (sabato 8 e domenica 9). L’appuntamento è dalle 18:30 in via delle Fornaci.

(sabato 8 e domenica 9). L’appuntamento è dalle 18:30 in via delle Fornaci. Pozzolatico, frazione di Impruneta | Sagra della bistecca con fungo porcino (sabato 8 e domenica 9). Gli stand gastronomici restano aperti tutte le sere dalle 19:30.

(sabato 8 e domenica 9). Gli stand gastronomici restano aperti tutte le sere dalle 19:30. Rufina | Sagra del cacciucco e gamberoni alla griglia (sabato 8 e domenica 9). Il ristorante apre la sera a cena dalle 19:00 e i festivi anche a pranzo dalle 12:00.

(sabato 8 e domenica 9). Il ristorante apre la sera a cena dalle 19:00 e i festivi anche a pranzo dalle 12:00. Vicchio | Festa del tortello e porcino (sabato e domenica). Gli stand gastronomici sono aperti a pranzo e a cena.

(sabato e domenica). Gli stand gastronomici sono aperti a pranzo e a cena. Sambuca Val di Pesa, frazione di Barberino Tavarnelle | Sagra della frittella Fior di Cascia (sabato 8 e domenica 9).

(sabato 8 e domenica 9). Cellai, frazione di Rignano sull’Arno | Sagra del tartufo (venerdì 7, sabato 8 e domenica 9). Gli stand gastronomici aprono alle 19:15.