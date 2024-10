Fiori, castagne e Fai: eventi a Firenze nel weekend (12-13 ottobre)

- Pubblicità -

Giornate autunnali del Fai, fiere, feste delle castagne e ancora mostre dedicate ai fiori e ospedali aperti e visitabili come veri e propri musei. In questa guida del fine settimana, abbiamo selezionato i migliori eventi a Firenze e nei dintorni da mettere in agenda per sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024.

Giornate Fai d’autunno a Firenze

In tutta Italia, sabato 12 e domenica 13 ottobre, tornano le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti eventi dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese organizzato dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano. Gli apprendisti ciceroni, con fantasia ed entusiasmo, racconteranno i luoghi coinvolti nell’iniziativa.

In città sono quattro i luoghi aperti per l’occasione: tornano i tour a Villa Schifanoia, sede dell’European University Institute sulle colline tra Firenze e Fiesole, per scoprire spazi normalmente chiusi al pubblico. Si potrà poi entrare nello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di via Reginaldo Giuliani. Fanno parte dell’elenco anche due beni aperti solo per i soci Fai (sarà comunque possibile sottoscrivere la tessera in loco): l’ex monastero di Santa Maria di Candeli, oggi parte della Caserma Tassi tra Borgo Pinti e via dei Pilastri, e l’ex Oratorio dei Pretoni insieme all’archivio Storico dell’Accademia delle Belle Arti.

I luoghi aperti sono visitabili facendo una donazione per sostenere il Fai. Non è necessaria la prenotazione, ma la possibilità di accesso dipenderà dall’affluenza di pubblico. Qui gli altri luoghi aperti in Toscana per le Giornate Fai d’autunno 2024.

Eventi del weekend a Firenze: ospedali storici aperti alle visite domenica 13 ottobre

Forse non tutti sanno che molti ospedali non sono solo luoghi di cura, ma di arte, storia e cultura. Domenica 13 ottobre si avrà la possibilità di conoscerli sotto questa nuova veste, grazie alla terza Giornata Nazionale degli Ospedali Storici Italiani, organizzata da Acosi – Associazione Culturale Ospedali Storici Italiani insieme a varie realtà che valorizzano il patrimonio storico-artistico delle strutture sanitarie, organizzando visite guidate. A Firenze apriranno le porte il percorso museale dell’Ospedale di Santa Maria Nuova, il parco dell’ex Ospedale psichiatrico di San Salvi e la Biblioteca Chiarugi.

Nello specifico, all’Ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze (piazza Santa Maria Nuova, n. 1), è in programma alle 10:00 la conferenza “Assistenza e Carità a Firenze: l’Ospedale di Santa Maria Nuova e la città” con Giancarlo Landini e Donatella Lippi. Alle 11:00 si terrà un concerto a cura del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze nella Chiesa di Sant’Egidio e, dalle 10:00 alle 12:00, si svolgeranno le visite guidate (massimo 15 partecipanti per turno, durata 50 minuti).

Nel parco dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Salvi (Via di San Salvi, n. 12), alle 10:00, ci sarà invece la passeggiata “C’era una volta… il manicomio”, affabulazione itinerante di e con Claudio Ascoli in collaborazione con la compagnia Chille De La Balanza (massimo 40 partecipanti, durata 90 minuti), mentre alla Biblioteca Chiarugi, all’interno del parco (Via di San Salvi, n. 12, Palazzina 25), è prevista una visita guidata alle 11.30 (massimo 20 partecipanti, durata 90 minuti).

La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi entro venerdì 11 ottobre all’indirizzo mail [email protected] o al numero 055 6938688 – 055 6938630 (lunedì-venerdì in orario 9:00-14:00), specificando numero e nominativo dei partecipanti, almeno un recapito telefonico ed il turno di preferenza.

Gli eventi del “Firenze Flower Show” al Giardino Corsini (sabato 12 – domenica 13 ottobre 2024)

Tra gli eventi del weekend c’è anche il Firenze Flower Show, tra le più importanti fiere florovivaistiche nazionali. La rassegna aprirà le sue porte al pubblico da sabato 12 a domenica 13 ottobre (ore 09:00-20:00) nel Giardino Corsini, storico luogo a due passi dalla stazione di Santa Maria Novella in via della Scala, n. 115, con una mostra mercato di piante rare e inconsuete. Previste anche attività collaterali gratuite (consultabili sul sito ufficiale) che si susseguiranno per tutti i due giorni. Come in ogni edizione, all’interno della manifestazione sarà allestito un angolo enogastronomico oltre a un cocktail bar per degustare birre artigianali e drink floreali. Acquisto dei biglietti online oppure in loco: giornaliero 10 euro; ridotto 9; abbonamento 15.

Svuota cantine in 3 quartieri di Firenze e a Sesto Fiorentino

Tra il centro, l’Isolotto e il Galluzzo domenica 13 ottobre tornano i mercatini Svuota Cantine di Firenze, un’occasione imperdibile per gli amanti del vintage e del riuso. L’appuntamento è da mattina a sera in piazza d’Azeglio (Quartiere 1), piazza Acciaiuoli (Q3) e lungo la passeggiata pedonale che va da piazza dell’Isolotto a piazza dei Tigli (Q4) con centinaia di banchi gestiti dai cittadini. In caso di maltempo le iniziative saranno annullate. Sempre domenica nel centro di Sesto Fiorentino è tempo dell’edizione autunnale di Svuota la Cantina, che si svolge tra piazza del Mercato, piazza della Chiesa, piazza Ginori, piazza IV Novembre, piazza Vittorio Veneto, via 24 Maggio, via Brogi, via Alighieri, via Cavallotti, via Gramsci e via Verdi.

Eventi a Firenze: “Creative Factory” in piazza Ciompi (12 -domenica 13 ottobre)

Per chi avesse in mente di fare un po’ di shopping, c’è anche il Creative Factory in piazza Ciompi sia sabato 12 che domenica 13 ottobre 2024. L’evento porterà in piazza nuove creazioni artigianali. Nella giornata di domenica 13 Ottobre, durante il mercato, si potrà anche partecipare ad una lezione di crochet (ore 16:00-18:00). Il materiale necessario è reperibile direttamente sul posto. Ingresso libero.

Gli ultimi giorni della Fiera di Scandicci

Ultimo weekend per poter partecipare alla Fiera di Scandicci 2024. L’iniziativa si svolge tra la zona intorno al comune, lungo la tramvia e verso piazza Togliatti. In 20.000 metri quadrati sono dislocate 300 aziende. Ai padiglioni della Fiera di Scandicci si aggiunge poi il mercato settimanale di sabato 12 ottobre in piazza Togliatti. In programma per domenica 13 ottobre c’è la tradizionale mostra dei minerali nell’Auditorium di piazza Resistenza e alle ore 22.30 il gran finale con lo spettacolo pirotecnico. Ingresso gratuito. Mappa e programma nell’articolo sulla Fiera di Scandicci 2024.

Fiera di San Luca all’Impruneta

Tra gli eventi nei dintorni di Firenze si ricorda anche la tradizionale Fiera di San Luca, che prenderà il via sabato 12 ottobre a Impruneta, con il Premio Nazionale di Poesia “Mario Gori” (ore 17:00), prestigioso appuntamento culturale. In programma tanti eventi culturali, ricreativi e la storica fiera del bestiame. A partire da domenica 13, per esempio, gli amanti dell’arte potranno visitare le mostre ospitate nel pittoresco Loggiato del Pellegrino, uno spazio che unisce storia e cultura. Ingresso libero.

Le tante Feste delle castagne nei dintorni di Firenze

Ottobre è il mese delle castagne, anche nei dintorni fiorentini. Domenica 13 (08:00-19:00) torna la tradizionale Festa del marrone al parco Antonio Berti di San Piero a Sieve con musica, mercatini, prodotti tipici e gastronomia. I frutti dell’autunno (a chilometro zero) sono protagonisti pure a Vicchio con stand e iniziative. La festa dei marroni e della farina dolce torna poi a Castagneto, nel comune di San Godenzo, il 13 ottobre. Per l’occasione sono previsti mercatini di produttori locali e artigianato, canti e musiche popolari e uno stand gastronomico.

A Firenzuola, sempre domenica, si rinnova l’appuntamento con la mostra mercato del marrone, della pietra serena lavorata e dell’artigianato e prodotti tipici del territorio. Agli stand espositivi e gastronomici, si aggiunge un ricco programma di laboratori, attività, spettacoli, mostre. Proseguendo, domenica 6 c’è la “Mostra mercato del Marron buono di Marradi”. Gli stand gastronomici proporranno ai visitatori le tradizionali leccornie del famoso frutto, quali: i tortelli di marroni, la torta di marroni, il castagnaccio, ecc. Per le vie del paese, inoltre, saranno in vendita i classici prodotti del bosco e sottobosco, oltre ad altri prodotti artigianali e commerciali.

Poco distante, nel comune di Palazzuolo sul Senio, sempre domenica c’è la “Sagra del Marrone e dei frutti del sottobosco”: esposizione e vendita del marrone del Mugello IGP, fresco e lavorato, ma anche frutti del bosco, funghi, tartufi, frutti dimenticati e tanti altri prodotti tipici gastronomici di questo spicchio di Appennino. Nell’incantevole centro storico, stand di marroni e prodotti tipici, nonché di prodotti artigianali, spettacoli musicali ed animazione per bambini.