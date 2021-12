Mercatini di Natale da visitare a Firenze il 18 e 19 dicembre 2021

Se tra pacchi e pacchettini avete finito le idee, niente paura. I mercatini di Natale di Firenze, in corso nel weekend del 18 e 19 dicembre 2021, sono il luogo perfetto da visitare per trovare l’ispirazione e fare gli ultimi acquisti prima delle feste. E alcuni market restano aperti anche durante la prossima settimana, per i ritardatari. Tra un dono e l’altro, regalatevi anche una pausa, ad esempio gustando dolci e vin brulé. Ecco la nostra guida per lo shopping natalizio.

La Fierucolina di Natale in piazza Santissima Annunziata

Domenica 19 dicembre 2021 in piazza Santissima Annunziata arriva uno dei mercatini di Natale più apprezzati a Firenze da chi vuole fare regali a chilometri zero o che provengono da piccoli produttori e artigiani del territorio. Si tratta dell’ultimo appuntamento dell’anno organizzato dall’associazione “La Fierucola”.

Dalle ore 9 alle 19 davanti allo Spedale degli Innocenti si potranno trovare le bancarelle con prodotti agricoli locali come olio, vino, verdure, miele, erbe aromatiche, pane di grani antichi, farine, formaggi di capra, di pecora e di mucca. Inoltre la Fierucola di Natale 2021 proporrà artigianato di alta qualità con tessitura, ceramica, legno, giocattoli. Tutto fatto a mano con una forte attenzione per l’ecologia dei materiali e la sostenibilità del lavoro.

Mercatini di Natale all’Hotel Mediterraneo dei Firenze (18-19 dicembre 2021)

Una selezione di artigiane fiorentine, tante idee regalo handmade, bevande calde e il tipico spirito natalizio. Sono questi gli ingredienti di “Once Upon a Christmas 2021“, il mercatino di Natale che fa tappa sabato 18 e domenica 19 dicembre al Grand Hotel Mediterraneo di Lungarno del Tempio, subito fuori dal centro di Firenze. Si tratta della quinta edizione della manifestazione.

Tra gli stand sarà possibile curiosare e trovare bijoux, mini-presepi, ceramiche, composizioni floreali, borse, accessori, palline per l’albero dipinte a mano e personalizzate, creazioni di cucito creativo, pasticceria, libri in inglese per bambini e molto altro. Orario dalle 10 alle 19.

L’ultimo weekend del mercato di Natale in piazza Santa Croce

Se non ci siete ancora stati, sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021 sono gli ultimi giorni per andare in uno dei più bei mercatini di Natale di Firenze, quello in piazza Santa Croce. Un evento che va avanti da 20 anni con le sue tipiche casette che portano nel centro storico sapori e prodotti da tutto il mondo.

Si va dall’artigianato artistico alle invitati specialità gastronomiche con cui riscaldarsi. Sabato e domenica sono in programma anche canti natalizi. L’ingresso è gratuito, orario 10-22.

Artour in piazza Strozzi

Dal 17 al 19 dicembre, nel cuore di Firenze si svolge l’ultimo dei mercatini del 2021 targato Artour (in versione natalizia) e dedicato alle eccellenze artigiane. In piazza Strozzi arrivano ceramiche, bigiotteria, pelletteria, cosmesi e molto altro. Chi farà acquisti tra le bancarelle potrà entrare alla mostra Shine. Jeff Koons, ospitata in Palazzo Strozzi, a un prezzo ridotto.

I mercatini di Natale dove trovare il regalo last minute a Firenze (anche dopo il 19 dicembre)

Segnaliamo poi due eventi, tra mercatini e temporary shop di Natale, dove cercare idee regalo non solo durante il weekend del 18 e 19 dicembre 2021, ma anche la prossima settimana. Subito fuori dal centro, in via Gioberti lo Spazio Natale gestito dai volontari di Emergency offre la possibilità di trovare artigianato dal mondo e prodotti donati da grandi marche. Il ricavato va in favore delle attività dell’associazione umanitaria.

Alla periferia, le 45 casette ospitate nella piazza del centro commerciale San Donato di Novoli mettono in mostra buon cibo e artigianatoper uno shopping con i fiocchi. Gli stand sono aperti dalle 10 alle 19. Qui gli altri mercatini di Natale di Firenze.

Fiera del disco e del fumetto ai Ciompi

Il mercatino di Fumetti, vinili e abbigliamento vintage in piazza dei Ciompi si veste delle atmosfere del Natale. Sabato 18 e domenica 19 dicembre, dalle ore 9.00 alle 19.30, curiosando negli stand si potranno trovare comics da collezione, dischi o cd, giradischi, vecchie radio, vestiti vintage americani, giochi di tutti i tipi, banchi di pietre naturali.

Inoltre sarà possibile portare vecchi fumetti, vinili e accessori vintage e farli valutare dagli esperti, per vendere o scambiare. Per informazioni: mail [email protected], telefono 3484410579 / 3387390387.

Collezionare a Firenze – Artigianarte

Sempre sul fronte dei mercatini del vintage e dell’antiquariato, il 18 e 19 dicembre si svolge l’ultimo appuntamento del 2021 “Collezionare a Firenze Artigianarte”, la mostra-mercato ospitata nel parcheggio del Tuscany Hall in versione Natale.

Antiquariato, modernariato, vintage, collezionismo, curiosità cartacee e artigianato creativo: l’evento offre tanti spunti per i pacchetti da mettere sotto l’albero. Ci sono anche addobbi, calendari e presepi. L’ingresso è gratuito e l’orario va dalle 10 alle 19. Per informazioni telefono 348.3396638.

A Palazzo Serristori, mercatino di Natale di stampe d’arte

Tornando ai mercatini in programma nel centro di Firenze, il 17, 18, 19 e 20 dicembre si svolge il tradizionale market di Natale della Fondazione Il Bisonte che mette in mostra nelle antiche scuderie di Palazzo Serristori stampe d’arte. Un’occasione per immergersi nell’atmosfera magica dei laboratori di stampa, scoprire i segreti delle tecniche incisorie e acquistare regali originali e artigianali creati da giovani artisti. Orario venerdì e lunedì 15-20, sabato e domenica 10-22, indirizzo via San Niccolò 24 rosso. Green pass obbligatorio.

Mercatini di Natale all’Area Pettini

Sabato 18 dicembre nuovo appuntamento con il mercatino solidale di Natale all’area Pettini, nella corte dello Spazio Giovani Cure (orario 10-18). All’evento partecipano varie associazioni del territorio. In occasione dell’iniziativa è in programma l’apertura straordinaria, in versione natalizia, del Fico Bistrot.

In programma inoltre laboratori gratuiti per bambini dalle 16 in poi (con prenotazione obbligatoria) e alle 17 interventi musicali e cori natalizi. Più informazioni sull’evento Facebook.

Mercatini di Natale nei dintorni di Firenze (18-19 dicembre 2021)

Le bancarelle e le atmosfere tipiche delle feste sono protagoniste anche alle porte di Firenze. A Scandicci, nella centralissima piazza della Resistenza, è in corso il mercatino di Natale con le casette degli espositori che propongono artigianato e prodotti di enogastronomia. E poi il grande albero, le proiezioni sulla facciata del municipio e la pista di pattinaggio sul Ghiaccio.

Mercatini inoltre nel centro di Campi Bisenzio (fino a domenica 19 dicembre) e a Sesto Fiorentino, dove sabato si gustano caldarroste e vin brulé in piazza Vittorio Veneto e domenica arrivano le bancarelle in via Cavallotti (per “Sapori e Tradizioni”) e piazza Vittorio Veneto (artigianato e hobbisti), mentre in piazza Ginori animazione per grandi e piccoli.

In Mugello, al Monastero di Santa Caterina, il 18 e 19 dicembre si svolge “Apotheca – Mostra e Mercato”, organizzata dal gruppo cooperativo “Co&So” insieme alla Fondazione della Cittadella di Santa Caterina. Presenti oltre 30 realtà, per valorizzare l’artigianato e le eccellenze locali. I visitatori potranno entrare in questo suggestivo luogo di fede dalle 10 alle 19. Ingresso gratuito, green pass obbligatorio. In più sabato, alle ore 16, dal monastero partirà il coro itinerante che porterà canti natalizi nel centro storico.

